Les Britanniques font face à la misère des voyages de Noël alors que les forces frontalières britanniques votent pour la grève, suscitant des craintes concernant les longues files d’attente dans les aéroports

Les BRITS pourraient faire face à la misère des voyages de Noël alors que les officiers des forces frontalières britanniques votent pour faire la grève des salaires.

Le syndicat de l’ISU, qui représente 3 500 agents des forces frontalières, de l’immigration et des visas, menace de mener une action revendicative qui pourrait entraîner de longues files d’attente dans les aéroports et les ports pendant la période des vacances.

Les Britanniques souhaitant s’évader pour les vacances de Noël pourraient faire face à de longues files d’attente dans les aéroports et les ports Crédit : Reuters

Ses travailleurs réclament une augmentation de salaire de 8% et ont déjà rejeté une augmentation de 3% du ministère de l’Intérieur.

Le syndicat a déclaré qu’il ne prendrait aucune mesure susceptible de compromettre la sécurité nationale.

En effet, cela signifie que les contrôles se poursuivront aux frontières britanniques, mais ils pourraient prendre plus de temps, entraînant d’énormes files d’attente alors que les gens essaient de s’éloigner pour les vacances de Noël.

Cette décision pourrait également signifier l’appel de la police ou du personnel militaire pour gérer la crise des migrants dans la Manche.

Le secrétaire général de l’ISU, Mark Gribbin, a déclaré que le syndicat envisageait une “période plus longue” d’action revendicative pendant la période de Noël et du Nouvel An – une période où des millions de Britanniques voudront voyager à l’étranger pour voir leurs amis et leur famille.

M. Gribbin a déclaré que les grèves cibleraient également le travail des migrants de la Manche et les ports frontaliers, qui sont vitaux pour l’importation de produits de Noël et de denrées alimentaires.

Tony Smith, ancien directeur général de la Borer Force, a averti qu’il y avait un risque que la sécurité nationale soit compromise par la grève.

Il a déclaré au Telegraph: “C’est très inquiétant. Si les équipes de coupeurs de la Border Force se mettent en grève, vous pourriez potentiellement cesser de rencontrer les petits bateaux dans la Manche. Si vous n’êtes pas en mesure de les arrêter en mer, ils arriveront sur les plages.”

Le commissaire de la police et de la criminalité du Kent, Matthew Scott, souhaite une réunion urgente avec les ministres et les fonctionnaires du Cabinet Office afin de discuter des plans d’urgence, y compris si des flics supplémentaires seront nécessaires pour aider les migrants.

Il a déclaré: “Le Kent est une force de police dynamique, mais si nous obtenons 500 à 600 migrants un jour de grève, ce sera problématique.”

En tant que service public clé, plus de 50% des membres doivent voter lors du scrutin, qui doit se clôturer le 31 octobre.

Pour obtenir un mandat de grève, plus de 40 pour cent des membres doivent également voter en faveur d’une action revendicative.

Un précédent scrutin indicatif a montré que les membres sont susceptibles de soutenir l’action.

Les membres de l’ISU n’ont déclenché la grève que deux fois auparavant, en 1984 puis en 2012 au sujet des salaires et des pensions.

M. Gribbin a déclaré: «Nous sommes profondément attristés et frustrés que les choses en soient arrivées à ce point.

“Nous avons offert au ministère de l’Intérieur toutes les opportunités d’engager un dialogue constructif. Ils ont refusé à plusieurs reprises de s’engager avec notre demande de rémunération de huit pour cent.

« La position du Home Office est intransigeante, déraisonnable et irrespectueuse. Nous avons maintenant épuisé toutes les options à l’exception de l’action revendicative pour poursuivre notre campagne salariale.

Il a ajouté: «L’accent sera mis sur nos ports frontaliers et sur le travail des migrants dans la Manche. Nous envisageons également une plus longue période d’action revendicative pendant la période de Noël et du Nouvel An.

“Nous sommes également prêts à envisager une action plus ciblée, visant soit à s’abstenir d’activités spécifiques sur le lieu de travail, soit à des arrêts de grève plus courts, où une action plus longue risquerait des conséquences particulièrement graves pour la sécurité nationale.”

Cette décision intervient alors que les membres du Syndicat des services publics et commerciaux, qui représente plus de 150 000 fonctionnaires, dont des agents des forces frontalières et des agents d’immigration, votent également pour ses membres.

Le vote par correspondance doit se clôturer le 7 novembre et doit être annoncé trois jours plus tard.