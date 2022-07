Les Britanniques font face à la chaleur alors que Twitter demande comment ils ont colonisé tant de «pays chauds»

L’Europe est actuellement aux prises avec une vague de chaleur et la Grande-Bretagne en a vraiment ressenti le poids mardi, alors que les températures ont franchi pour la première fois 40 degrés Celsius (104 degrés Fahrenheit). La canicule a laissé l’Europe de l’Ouest étouffante, alimentant de féroces incendies de forêt et étirant les services d’urgence, alors qu’elle balayait le nord, selon un rapport de l’AFP. Bien qu’il s’agisse d’un impact sérieux du changement climatique, les internautes sur Twitter avaient une inquiétude ironique : comment les Britanniques ont-ils colonisé tous ces pays dans des conditions météorologiques similaires ?

Les pays colonisés par les Britanniques comprenaient l’Inde, Hong Kong, de nombreux pays d’Afrique – qui sont maintenant le Kenya, le Soudan, le Lesotho, le Botswana, le nord de la Somalie, l’Égypte, l’est du Ghana, la Gambie, le Niger et le Bénin, entre autres.

les britanniques se débattent dans cette vague de chaleur… restez forts… vos ancêtres ont colonisé des pays entiers dans cette chaleur – Panique! Au discours (sur le colonialisme) (@kinjaldave7) 17 juillet 2022

Je ne comprends pas comment les Britanniques ont pu conquérir tous ces endroits chauds. — Yuan Yi Zhu (@yuanyi_z) 18 juillet 2022

Le Royaume-Uni a prévu une température de 40 degrés Celsius pour la première fois de son histoire, et ces garçons et filles britanniques se plaignent de la chaleur depuis hier en disant “nous ne pouvons pas vivre comme ce compagnon” La question est, comment ont-ils colonisé tous les endroits les plus chauds du monde ? – Le penseur (@NjabuloMKH1) 19 juillet 2022

Lequel d’entre eux est correct ? Les Britanniques ont colonisé 115 pays, et maintenant ils font face à la chaleur. Les Britanniques ont colonisé 115 pays et maintenant ils font face à la chaleur. — Vikas Navratna (@vikasnavaratna) 18 juillet 2022

J’ai l’impression qu’il y a un commentaire suffisant quelque part sur la chaleur record au Royaume-Uni qui n’était pas un problème lorsque les Britanniques ont colonisé un tas d’endroits qui atteignent régulièrement 40 ans et plus et ont également exporté des systèmes capitalistes destructeurs qui contribuent au changement climatique moderne…. – Alexandra Birch (@sashaskripachka) 19 juillet 2022

Eh bien, pas dans la plupart des endroits où les Britanniques et les autres Européens ont colonisé. Ils ont introduit 8 à 5 heures de travail malgré le temps chaud, sans sieste et nous devons travailler, rester à l’école et faire d’autres choses à travers la chaleur, le tout sans climatisation dans la plupart des cas.

C’est toujours la norme. — olusanya oluwaseyi (@oluwaseyi_olu) 19 juillet 2022

Quelqu’un a fait remarquer que ce genre de commentaire ne correspondait pas tout à fait aux circonstances actuelles.

comme si je ne défendais pas la colonisation, mais je vois des gens dans les réponses et les citations de ce tweet dire littéralement que les gens méritent de mourir parce qu’ils sont… britanniques ?? vous tous, ce n’est pas réveillé de dire que des groupes de personnes méritent de souffrir et de mourir parce que leur pays craint – whoop whoop gansey boy (@tackyandwilson) 18 juillet 2022

Après la nuit la plus chaude jamais enregistrée au Royaume-Uni, le Met Office a déclaré que 40,2 ° C avaient été provisoirement enregistrés à l’heure du déjeuner à l’aéroport d’Heathrow, dans l’ouest de Londres, emmenant le pays en territoire inconnu. Le précédent record de température britannique de 38,7 ° C, établi à Cambridge dans l’est de l’Angleterre en 2019, avait déjà été battu plus tôt mardi.

