Les Britanniques font face à des grèves QUOTIDIENNES jusqu’à Noël dans les trains, la poste et le NHS dans un nouvel hiver de mécontentement

Les BRITS font face à un misérable mois de grèves tous les jours jusqu’à Noël dans un nouvel hiver de mécontentement.

Les cheminots, les enseignants, les infirmières, les postiers et bien d’autres sont tous prêts à sortir ce mois-ci dans des querelles continues sur les salaires et les conditions.

Des millions de Britanniques font face à un hiver de misère de grève qui ne voit aucun signe de résolution Crédit : PA

Cela verra des millions de personnes touchées par la grève chaotique et pourrait gâcher Noël pour beaucoup.

Ils veulent des augmentations de salaire correspondant à l’inflation pour faire face à la flambée du coût de la vie.

Et de nombreux syndicats traînent les pieds sur les réformes.

Les chefs syndicaux ont admis plus tôt dans la journée qu’ils étaient tous de mèche ensemble pour mettre la nation à genoux à l’approche de Noël avec des grèves coordonnées.

Les patrons de Hardline NEU, BMA et GMB ont déclaré qu’ils voulaient susciter un “impact maximal” en travaillant ensemble pour faire pression sur les ministres pour qu’ils se réunissent pour un meilleur accord salarial.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y aurait une “grève coordonnée” dans les services de santé, M. Prendergast a déclaré à Sky News : “Nous allons parler aux autres syndicats.

“Nous savons que les infirmières ont obtenu leur premier bulletin de vote depuis plus de 100 ans. Nous savons que nos collègues de Unite, à Unison livrent actuellement des bulletins de vote.

“Nous allons donc chercher à nous assurer que cela a le maximum d’impact.”

Emma Brunswick de la British Medical Association a déclaré qu’il était nécessaire de faire équipe pour une action du NHS afin d’éviter de mettre les patients en danger.

Elle a déclaré: “Si nous ne nous coordonnons pas et comment allons-nous couvrir les soins, nous aurons des problèmes, nous voulons qu’il y ait un impact sur les employeurs et le gouvernement pour les amener à la table et négocier plus rapidement

“La coordination n’est pas une mauvaise nouvelle pour les patients et le public, ainsi que pour les syndicats et le personnel.”

Mary Bousted du Syndicat national de l’éducation a ajouté: “Si nous devons tous agir un jour particulier, nous le ferons bien sûr, en solidarité avec les autres syndicats.”

Hier, 10 000 ambulanciers ont voté en faveur de la grève en Angleterre et au Pays de Galles après un scrutin du syndicat GMB.

Les ambulanciers paramédicaux, les assistants de soins d’urgence, les gestionnaires d’appels et d’autres membres du personnel devraient également sortir dans neuf fiducies à l’approche de Noël.