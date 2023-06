Les Britanniques font face à de graves conséquences si notre taux de natalité continue de baisser – voici ce que nous devons faire pour inverser la tendance

Le taux de natalité de la Grande-Bretagne est en déclin profond, et à moins que nous n’agissions pour inverser cette tendance, notre pays fait face à de graves conséquences.

Un nouveau rapport révèle que le nombre de naissances en Angleterre et au Pays de Galles est tombé à son taux le plus bas jamais enregistré et a chuté de façon spectaculaire au cours des dix dernières années.

Le taux de natalité de la Grande-Bretagne est en forte baisse, et à moins que nous n’agissions pour inverser cette tendance, notre nation fait face à de graves conséquences Crédit : Getty

Moins de naissances signifiera que pour chaque retraité, il n’y aura que trois personnes en âge de travailler – contre quatre actuellement – ​​et cela verra nos impôts monter en flèche. Crédit : Getty

Vous pourriez demander, pourquoi est-ce important?

Eh bien, ces chiffres signifient que dans seulement deux générations, il pourrait y avoir 40 % de naissances en moins qu’aujourd’hui.

Cela signifiera que pour chaque retraité, il n’y aura que trois personnes en âge de travailler – contre quatre actuellement – ​​et cela verra nos impôts monter en flèche.

Nous aurons des difficultés à financer les retraites, l’éducation et le NHS.

Les entreprises, les forces armées et les services publics seront aux prises avec un bassin décroissant de personnes en âge de travailler à employer.

Supprimer les barrières

Pour soutenir notre économie et notre société, nous devons nous assurer que ceux qui veulent avoir des enfants puissent le faire.

Bien sûr, il y a des femmes qui ne veulent pas – ou ne peuvent pas – avoir d’enfants, et c’est normal et respecté.

Mais pour le moment, l’étude montre que la plupart des femmes disent vouloir deux enfants ou plus, mais en réalité elles en ont moins – et certains experts prédisent qu’environ 30 % des femmes aujourd’hui ne seront jamais mamans.

Alors pourquoi est-ce? Nous devons examiner les facteurs sociaux, économiques et politiques qui agissent comme des contraceptifs nationaux et utiliser les politiques gouvernementales pour aider à éliminer les obstacles.

Il y a une suggestion que les femmes auraient plus de bébés si le gouvernement offrait des services de garde gratuits dès la naissance. Nous avons certainement besoin d’un bon secteur de la garde d’enfants, mais après une récente visite en Finlande, je ne crois pas que ce soit ce qui empêche les gens d’avoir des enfants.

La Finlande est un pays où les bébés à partir de 10 mois ont droit à des soins de jour quasi gratuits, de très bonne qualité et à temps plein, les salaires sont plus élevés et les congés de maternité plus généreux, et pourtant l’État a l’un des taux de natalité les plus bas du monde. monde.

Bien sûr, de nombreuses mères souhaitent retourner au travail après avoir eu des enfants – et la plupart le font. Mais les sondages montrent que la plupart des mères préféreraient travailler moins lorsque leurs enfants sont très jeunes et qu’une meilleure offre pour les femmes serait donc le choix – le choix de retourner au travail au moment de votre choix, pour trouver le bon équilibre pour votre propre famille et ne pas être obligé de placer les enfants dans des structures d’accueil formelles parce que vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas le faire.

En tant que gouvernement, nous devons aider les femmes en leur offrant plus de soutien pour passer du temps avec leurs enfants si c’est leur préférence, ainsi qu’en changeant considérablement notre attitude envers la maternité, qui est trop souvent décrite comme une « corvée » plutôt que comme un défi — mais profondément épanouissant – rôle qu’il peut être.

Le cœur du problème réside dans le fait que l’éducation des enfants n’est plus assez valorisée par la société. Nous le considérons comme une entreprise privée qui ne devrait pas nécessiter le soutien de l’État. Mais si nous avons besoin que les gens aient des enfants, alors cette attitude devra changer.

Jusqu’aux années 1990, notre système fiscal reconnaissait les familles en permettant aux couples de partager les abattements fiscaux et en offrant des abattements fiscaux supplémentaires pour chaque enfant.

Maintenant, nous avons un système fiscal individuel qui ne reconnaît pas l’importance d’élever des enfants, laissant les familles en Grande-Bretagne payer beaucoup plus d’impôts que dans des pays comparables.

Cette « pénalité familiale », combinée aux coûts élevés du logement, à l’endettement étudiant et à une tendance à vivre plus loin de la famille élargie, signifie que lorsque les jeunes couples font les sommes, ils ont souvent l’impression de ne pas pouvoir fonder une famille.

Les familles sont pénalisées

Certains croient que nous pouvons résoudre notre crise du taux de natalité avec l’immigration, mais ce n’est tout simplement pas le cas.

Les immigrés vieillissent aussi et, après quelques générations, ont tendance à ne pas avoir plus d’enfants que la population indigène.

Nous finissons par avoir besoin d’importer de plus en plus de travailleurs migrants pour payer le vieillissement de la population.

Nous aurons du mal à financer les retraites, l’éducation et le NHS Crédit : Alamy

La seule réponse à la menace d’une baisse des taux de natalité est d’améliorer les conditions économiques, sociales et culturelles qui affectent les décisions des couples de fonder une famille.

Avant d’être député, j’étais professeur de biologie et j’enseignais aux enfants les conditions optimales de la photosynthèse chez les plantes.

Mais comme pour la photosynthèse, ou tout autre processus biologique, nous devons trouver les conditions sociales, économiques et culturelles optimales qui permettent aux gens de devenir plus facilement parents s’ils le souhaitent.