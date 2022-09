Les Britanniques exigent que les porteurs de Queen reçoivent des gongs pour avoir parfaitement porté le « poids du monde » sur leurs épaules

Une nation RECONNAISSANTE a demandé que les porteurs du cercueil de la reine reçoivent des gongs – pour avoir parfaitement porté le « poids du monde » sur leurs épaules.

Des centaines de personnes ont rendu hommage aux Grenadier Guards qui ont impressionné des millions de personnes en portant le cercueil doublé de plomb de Sa Majesté lors de sa spectaculaire procession finale.

Les soldats, certains adolescents, de la compagnie d’élite Queen’s Company ont porté le 36e cercueil (500 lb) pendant 34 minutes après être revenus d’Irak pour jouer leur rôle historique.

Les porteurs variaient en grade de garde à sergent lance et ont été choisis pour être de la même taille afin que le cercueil reste à plat.

Ils marchaient à exactement 75 pas par minute dans des bottes à semelles en caoutchouc au lieu des crampons métalliques habituels pour réduire le risque de glissade.

Parmi eux se trouvaient David Sanderson et Fletcher Cox, tous deux âgés de 19 ans, et Luke Simpson.

Les porteurs, qui auraient été extrêmement nerveux avant le début de leur travail, étaient dirigés par le vétéran de la guerre en Afghanistan Dean Jones, 45 ans, qui marchait devant le cercueil.

Le lieutenant-colonel James Shaw, l’officier des gardes chargé des cérémonies funéraires, a admis qu’il n’avait jamais vu “des gens aussi nerveux” alors qu’ils attendaient le cercueil de la reine.

Il a déclaré : « Ils portaient la responsabilité de la nation sur leurs épaules. C’était le travail le plus important qui devait être parfait et il l’était.

“Ils étaient exceptionnels depuis le premier moment où Sa Majesté est revenue au palais de Buckingham jusqu’à l’abbaye de Westminster et la chapelle St George.”

L’ancien commandant de l’armée, le général Lord Richard Dannatt, a suggéré qu’ils pourraient recevoir l’Ordre royal de Victoria. Il a dit : « Ils doivent être reconnus.

“L’Ordre royal de Victoria est destiné au service personnel du souverain et je dirais que vous ne pouvez pas devenir plus personnel que de porter le corps du souverain tout au long des services funéraires.”

L’instructeur de Sandhurst Dean a été salué par sa ville natale de Long Eaton, Derbys.

Un message sur un site de médias sociaux local disait: «Nous avons repéré l’un de nos propres garçons de Long Eaton, Dean Jones, diriger les porteurs du cercueil de Sa Majesté avec un calme absolu et un professionnalisme total. Long Eaton vous salue monsieur.

Sa mère, Gaynor, a écrit à propos du père de l’un d’entre eux et des porteurs : « Si fiers d’eux tous. Travail bien fait.”

Les Dixon, le grand-père du porteur David, a déclaré : « Nous sommes très fiers de lui et de ce qu’il a accompli, pour lui-même et pour notre pays ainsi que pour tous les autres gardes. Ils ont tous très bien réussi. »

Juste derrière David se trouvait le garde Luke, de Selston, Notts.

Le Selston Football Club a écrit sur Facebook : « Respect à toi Luke Simpson, impeccable sous la pression avec le monde entier qui regarde.

“Vous avez fait la fierté de votre pays, de votre village, de votre famille et de vos amis.”

Laura Therin, sergent d’état-major de la Force des cadets de l’armée de Jersey, a fait l’éloge de Fletcher, qui portait une extrémité du cercueil. Elle a dit que ses anciens instructeurs étaient “incroyablement fiers”.

Elle a ajouté: «Nous avons été assez étonnés. Le voir n’était pas quelque chose qu’aucun d’entre nous ne s’attendait.

Il est venu au milieu d’une vague d’admiration sur les réseaux sociaux.

Dawn Hogg a tweeté : « Ces porteurs de draps méritent une médaille. Ce sont des héros nationaux à mes yeux.

Michelle Hedley a déclaré qu’ils “portaient le poids du monde sur leurs épaules”.

Elle a poursuivi: “J’espère qu’ils pourront maintenant se reposer en sachant à quel point le service qu’ils ont rendu est magnifique et que Sa Majesté la Reine serait fière.”

Le chroniqueur du Sun, Piers Morgan, a déclaré: «Il est difficile d’imaginer un plus grand honneur ou une plus grande responsabilité que de porter le corps de notre plus grand monarque de tous les temps jusqu’à sa dernière demeure.

“Ces gardes ont fait un travail magnifique et sans faute sous une pression énorme et devraient absolument recevoir une médaille.”

L’animatrice de télévision Fern Britton a déclaré que les porteurs étaient “immaculés et doux”.

Le rameur médaillé d’or olympique, Sir Matthew Pinsent, a ajouté: «Parti porteur à l’aise. Excellent travail.”

Un porte-parole de l’armée a déclaré: “Les forces armées ont joué un rôle fier dans les funérailles de Sa Majesté la reine et elles ont fait preuve d’excellence de toutes les manières possibles.”