Les Britanniques encouragés à ranger leurs appareils

La santé mentale des enfants est menacée en raison d’une utilisation excessive d’appareils, selon les experts.

Les téléphones intelligents font partie de notre vie quotidienne : nous les utilisons pour travailler, pour rester en contact et pour suivre les réseaux sociaux.

Mais le Dr Charlotte Armitage prévient que nous sommes à un stade de la société où un changement culturel important doit être opéré pour protéger le bien-être mental et le développement des jeunes générations. La psychologue, psychothérapeute et mère célibataire basée à Leeds a déclaré à GB News : « Les appareils entravent le développement de compétences interpersonnelles clés telles que la résolution de conflits, la tolérance aux différences, l’établissement de relations, toutes les compétences nécessaires pour naviguer dans une vie d’adulte.

Les téléphones intelligents font partie de notre quotidien Pennsylvanie

« Dans la vie adulte, nous devons être capables de gérer nos relations afin d’occuper un emploi, d’avoir des amis, d’avoir un partenaire, de nous marier. Si nous n’avons pas les compétences nécessaires pour gérer nos relations, alors tout cela les choses deviennent difficiles et si nous luttons dans ces domaines, cela a un impact très important sur notre santé mentale. Pour nous encourager à passer du temps loin de nos appareils, le Dr Armitage a créé la Journée sans téléphone à la maison, un événement national le troisième samedi de janvier, le 20 de cette année, où les gens sont mis au défi de « débrancher », de ranger leur téléphone portable et passer du temps ensemble. “Nos enfants d’aujourd’hui, s’ils sont sur le point de vivre jusqu’à l’âge de 90 ans, passeront 25 ans de leur vie à regarder un écran”, a-t-elle déclaré. “Chaque génération est habituée à avoir un téléphone comme celui-ci maintenant, donc nous sommes tous vraiment face contre terre dans ces téléphones, sans vraiment réaliser à quel point cela nous consume la vie, et je pense que nous serions tous beaucoup plus calmes, beaucoup moins dépassés. et moins anxieux si nous avions du temps loin des appareils.

La famille Dillon-Pearson vit à Doncaster et, comme beaucoup au Royaume-Uni, dépend de ses appareils, mais les range lors de la journée sans téléphone à la maison. Helen Dillon-Pearson, mère de quatre enfants et propriétaire d’une agence de marketing, a déclaré à GB News : « Ils [devices] sont essentiels et c’est une bonne chose à avoir et nous en avons tous besoin mais d’un autre côté je pense qu’ils peuvent être un peu trop et tout avec modération vraiment. “Je pense que cette journée met vraiment en évidence cela et nous fait réfléchir consciemment à ne pas les utiliser autant et à y consacrer du temps.” Cela va être une tâche difficile pour ses filles Annabelle, 13 ans, Emily, 16 ans, et Harriet Dillon-Pearson, 10 ans, qui ont habituellement une limite quotidienne de temps d’écran de quatre heures sur leur téléphone, mais c’est un défi qu’elles relèvent.