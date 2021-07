Les Britanniques doivent retourner au bureau pour travailler après le verrouillage afin que le nouveau personnel puisse apprendre des autres, déclare Rishi Sunak

RISHI Sunak exhorte les Britanniques à retourner au bureau dès que possible – déclarant que c’est « vraiment important » pour le personnel plus jeune.

Le chancelier a révélé qu’il craignait que les nouveaux travailleurs aient eu des difficultés au début de leur carrière car ils étaient confrontés à des défis de travail à distance et à des appels Zoom.

Rishi Sunak a déclaré qu’il pensait qu’il était important que les Britanniques retournent au bureau Crédit : PA

Les Britanniques ont commencé de nouveaux emplois pendant la pandémie sans jamais rencontrer leurs nouveaux collègues Crédit : Alamy

Et M. Sunak a déclaré qu’il pensait que l’interaction en face à face était particulièrement « utile » pour les débutants, car ils ont besoin d’apprendre des membres du personnel plus expérimentés.

Il a promis son soutien à la quatrième étape de la feuille de route du Premier ministre sur les restrictions, qui est prévue pour le 19 juillet.

S’adressant au Telegraph, il a déclaré: «Je pense que pour les jeunes, en particulier, cette capacité d’être dans votre bureau, d’être sur votre lieu de travail et d’apprendre des autres plus directement, est quelque chose de vraiment important et j’ai hâte que nous revenions lentement à cette. »

La chancelière a passé l’après-midi à Wolverhampton à réaliser un court métrage, sorti demain, qui se concentre sur l’examen du soutien du gouvernement aux entreprises et aux emplois pendant la pandémie.

Dans le cadre du projet, il a révélé qu’un tiers de la population active a reçu une aide de l’État pendant la pandémie, qui comprend les régimes de congé et d’aide au travail indépendant.

M. Sunak a également insisté sur le fait que « le moteur de l’économie rugissait » et « passait à la vitesse supérieure » alors que les restrictions étaient levées avant la levée définitive des restrictions.

Lors de sa visite, il s’est rendu dans une succursale PureGym à Wolverhampton Crédit : Getty

Il a exhorté les gens à retourner au bureau dès que possible pour soutenir le personnel plus jeune Crédit : Alamy

La chancelière a également abordé l’augmentation rapide des cas de coronavirus au cours des dernières semaines, mais a insisté sur le fait qu’il était toujours « notre intention » de garantir que le déverrouillage plus tard ce mois-ci soit irréversible.

Il a ajouté: « Même avec un nombre de cas en augmentation, le nombre d’hospitalisations est à un niveau gérable. »

Lors de sa visite à Wolverhampton, il s’est entretenu avec des apprentis d’un centre de formation en mécanique automobile et a déclaré qu’ils étaient « super excités de retrouver leur lieu de travail ».

Il a ajouté : « Ils étaient aux anges, car ils ont passé six mois à essayer d’apprendre sur Zoom et Teams et tout le reste, et ça n’a pas été génial.

« Ils disaient que le fait d’être et, plus important encore, d’obtenir le soutien de leurs mentors leur a été très précieux. »

Cependant, il a souligné qu’il n’appartenait pas au gouvernement de « commencer à prescrire exactement ce que les gens devraient et ne devraient pas faire dans ces circonstances », et a insisté sur le fait qu’ils devaient « s’éloigner » de cela.

Il veut qu’il y ait un système de soutien pour que les jeunes membres du personnel apprennent de leurs collègues au bureau Crédit : Alamy

Rishi a déclaré qu’il faisait confiance aux entreprises pour prendre des décisions par elles-mêmes Crédit : Getty

Il a déclaré: « En fin de compte, je fais confiance aux gens et aux entreprises pour prendre des décisions par eux-mêmes. »

Toutes les restrictions doivent actuellement prendre fin le jour de la liberté, mais le gouvernement s’est retrouvé à lutter contre les députés conservateurs et les entreprises après avoir annoncé que les personnes entièrement vaccinées devaient toujours suivre les règles d’auto-isolement jusqu’au 16 août.

Il a dit que même s’il « comprenait » les frustrations des gens, le déverrouillage plus tard dans le mois était un « gros problème ».

Dans le cadre de sa visite, M. Sunak a assisté à un PureGym et a plaisanté sur son penchant pour les cours de spinning, bien qu’il soit un fan connu d’un Peloton.

Il a déclaré : « Le retour au gymnase me manque… J’adore les cours de gym. C’est plus motivant que de rester chez soi devant un iPad ou un écran vidéo.

« Se concentrer sur notre forme physique est important, se concentrer sur notre santé est important et c’est juste plus amusant de le faire en classe… avec de la musique. »

En visitant la Wolverhampton Art Gallery avec sa femme, le chancelier a également révélé sa passion pour la peinture et la sculpture contemporaines.

Le chancelier a déclaré qu’il était « très chanceux » de pouvoir « puiser dans la collection d’art du gouvernement » pour meubler son appartement et son bureau de Downing Street.