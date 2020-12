Le gouvernement devra « s’engager activement et de manière constructive avec tous ceux qui auront besoin de jouer un rôle – dans le secteur public, avec l’industrie et avec les citoyens – pour donner l’élan nécessaire », a-t-il déclaré.

Le rapport indique que le Département des affaires (Beis) et le Trésor ne rassemblent pas les coûts et avantages totaux des politiques qui contribuent à zéro net, ajoutant qu’ils devraient collecter des informations sur les dépenses du gouvernement pour atteindre le zéro net, combien a été engagé et combien il a dépensé, y compris le coût des politiques sur les factures des consommateurs.

Les plans de Beis visant à définir une stratégie claire de zéro net avant les pourparlers sur le climat de la COP26 de l’ONU à Glasgow en novembre 2021 sont une « étape critique » pour atteindre les réductions d’émissions, pour aider à identifier les personnes, les politiques et le financement, a ajouté le NAO.

Le rapport a également averti que les ministères responsables de la livraison du net zéro n’ont pas encore mis en place ce dont ils ont besoin pour un travail et des processus intergouvernementaux efficaces pour s’assurer que tous les gouvernements relèvent le défi.

Gareth Davies, chef du NAO, a déclaré: «Alors que les émissions ont diminué régulièrement ces dernières années, atteindre le zéro net est un projet à long terme extrêmement difficile, qui exigera une coordination intergouvernementale bien pensée pour conduire des changements sans précédent à travers société et économie.

«Le gouvernement doit relever le défi, s’assurer qu’il dispose d’une stratégie claire pour atteindre son objectif et suivre avec précision les progrès.

« Il devra s’étendre à l’extérieur de Whitehall et rassembler le secteur public, l’industrie et nous tous en tant que citoyens dans un effort national coordonné s’étendant sur des décennies. »

Répondant au rapport, Meg Hillier, présidente du Comité des comptes publics, a déclaré que l’objectif zéro net était «décourageant».

« Le gouvernement n’a pas encore remis de l’ordre dans sa propre maison ni fait assez pour mettre le Royaume-Uni sur la bonne voie pour atteindre des objectifs plus anciens et plus faciles. Il est temps de montrer l’exemple et de passer à la vitesse supérieure », a-t-elle déclaré.

«La stratégie de l’année prochaine ne peut pas être de l’air chaud; elle doit définir ce que chaque partie du gouvernement va faire, ce que le gouvernement attend des autres et comment il va s’assurer que chacun fait tout son possible.