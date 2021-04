CINQ millions de pintes seront consommées demain dans un fabuleux vendredi de 1,6 milliard de livres sterling pour les pubs et les magasins.

C’est la première nuit de week-end avec des bars ouverts dans toutes les régions de l’Angleterre depuis octobre de l’année dernière – lorsque les fermetures de pub de niveau 3 ont frappé certaines régions.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Les Britanniques sont prêts pour la plus grande soirée en six mois Crédits: SnapperSK

On s’attend à ce que cinq millions de pintes et 500000 bouteilles de vin soient avalées pendant Fab Friday Crédits: SnapperSK

Les ventes d’alcool seront le double d’un vendredi soir habituel Crédits: SnapperSK

Tous les boozers qui ne servent pas de repas sont fermés depuis novembre, date à laquelle le deuxième verrouillage a commencé, jusqu’à cette semaine.

Et les buveurs compenseront les fêtes de Noël, du Nouvel An et de Pâques manquantes, avec des sessions toute la journée et des ventes d’alcool qui devraient être le double d’un vendredi soir habituel, selon les données de l’industrie.

La plus grande soirée de six mois verra 1,5 million de personnes boire cinq millions de pintes et 500 000 bouteilles de vin dans 20 000 pubs et 20 000 restaurants servant en plein air.

VENDREDI BLACK EYE

Et les pubs et les magasins seront encore plus occupés que prévu demain, car les funérailles du prince Philip demain signifient que l’alcool et le shopping ont été avancés aujourd’hui.

Mais les parieurs ont été exhortés à le prendre régulièrement et à ne pas se transformer ce soir en Black Eye Friday.

Les services d’urgence sont en alerte pour les restes et les buveurs évanouis.

Les réservations de nombreux bars sont à couper le souffle – et les parieurs se plaignent du fait que de nombreux pubs sont complets.

Carrie Walsh a tweeté: «Chaque pub de Londres semble être complet jusqu’en mai. Où les amis sont-ils censés aller prendre un verre spontané? »

Les services d’urgence seront à l’affût des restes et des buveurs évanouis Crédits: SnapperSK

Les parieurs se plaignent que de nombreux pubs sont déjà complets Crédits: Rex

C’est la première fois que des boozers ne servant pas de repas peuvent ouvrir depuis novembre Crédits: Getty

Kate Nicholls, directrice de UKHospitality, a déclaré: «Les réservations sont très fortes pour les premières semaines de réouverture extérieure. Les gens ont hâte de se socialiser à nouveau. »

On a dit aux Britanniques qui ont du mal à réserver d’essayer les boissons du village, les pubs indépendants – qui n’offrent souvent pas de réservation en ligne – ou l’un des 394 pubs rouverts de Wetherspoon, tous fonctionnant sur la base du premier arrivé, premier servi.

Barrow Raiders, côté de la ligue de rugby, aura le plus grand café en plein air de Grande-Bretagne lorsque le club accueillera des boissons alcoolisées sur son terrain de Craven Park.

Le terrain, à Barrow-in-Furness, Cumbria, a un espace pour 500 parieurs et a vu une vague de réservations avant son ouverture aujourd’hui.

Ailleurs, un parking de pub a été transformé en un festival de bière de 120 places avec musique en plein air à l’Elburton Inn, à Elburton, dans le Devon.

Les patrons ont utilisé des souches d’arbres, des planches d’échafaudage, des caisses d’emballage en bois et des bruant pour créer une place socialement distante.

La propriétaire Teresa Leigh a déclaré: «Tout le monde est enthousiasmé par cela. Nous nous sommes dit: «Pourquoi ne pas en faire un festival?» »

Les routes à l’extérieur de certains pubs seront fermées à la circulation dans les grandes villes, pour permettre des sièges répartis et une distance sociale le premier soir du week-end après l’assouplissement de la mesure de verrouillage.

Mais les conseils sont prêts à sévir contre les agents dans les rues pour exiger des buveurs de distance socialement dans les files d’attente des bars et autour des tables bondées.

Des magasins comme Primark et TK Maxx ont vu d’énormes files d’attente se former chaque jour Crédits: Getty

Des sessions d’une journée ont été autorisées par la chaîne de pubs Wetherspoon, qui ne limitera pas les clients à un créneau de deux à trois heures.

Le porte-parole de la chaîne, Eddie Gershon, a déclaré: «Si les gens veulent boire toute la journée, ils le peuvent, mais nous ne servirons personne plus qu’ils ne peuvent boire.

11MILLIONS EN DÉPLACEMENT

Certains vont se coucher pour boire de l’alcool. La journée de maladie d’un employé coûte 375 £ à un employeur en raison du coût de la couverture du rôle du travailleur pendant une journée, a montré une étude des comptables de PwC.

Ceux qui lancent des nausées rejoindront 11 millions de Britanniques dans les magasins et les pubs aujourd’hui.

Quelque 100 millions de livres sterling devraient être dépensées en boozers, tandis que 9,5 millions de personnes dépenseront un total de 1,5 milliard de livres sterling dans les magasins, a montré une étude de VoucherCodes.co.uk avec le Center for Retail Research.

Le nombre d’acheteurs et les dépenses dans les rues commerçantes seront tous deux 50% plus élevés que lundi, lorsque les magasins ont rouvert.

Des réductions allant jusqu’à 87% sont disponibles chez Debenhams avant la fermeture définitive, avec 70% de réduction chez le géant de la technologie Currys. Les détaillants, y compris Superdrug, bénéficient d’une réduction de 50%.

TK Maxx attire les dépenses les plus élevées dans la rue principale, suivie de Primark et JD Sports, ont montré les données de l’application de dépenses Revolut pour lundi.

The Sun soutient les Britanniques pour qu’ils éclaboussent et sauvent les magasins touchés par la crise. Le professeur Joshua Bamfield, directeur du Center for Retail Research, a déclaré: «C’est une bonne première semaine pour les magasins et les pubs.

«Le nombre d’acheteurs augmente à mesure que les gens apprennent que de plus en plus d’autres font leurs courses.

«Et les pubs avec un espace extérieur profitent de l’ouverture pour la première fois depuis des mois et de la personnalisation supplémentaire des acheteurs qui sont en déplacement.»