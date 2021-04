Un quart de plus de Britanniques sont devenus végétariens ou végétaliens – et le nombre de personnes utilisant de l’énergie verte a doublé en seulement 18 mois, selon de nouvelles recherches.

Alors que la nation embrasse les efforts de l’équipe verte du Soleil pour sauver la planète, les émissions de la personne moyenne ont été réduites par un CINQUIÈME, a montré une nouvelle analyse du WWF et du Stockholm Environment Institute de l’Université de York.

Le nombre de personnes utilisant les énergies renouvelables a doublé, selon une étude du WWF Crédits: Getty

Et le nombre de personnes mangeant végétarien ou végétalien a augmenté d’un quart Crédits: Getty – Contributeur

Les données de plus de 300 000 réponses au calculateur de carbone vert du WWF ont montré une augmentation de 25% du nombre de personnes adoptant un régime à base de plantes et une personne sur cinq bénéficie désormais de tarifs énergétiques respectueux de l’environnement.

Les légumes et les végétaliens sont également plus verts dans d’autres parties de la vie, avec une empreinte carbone inférieure à celle des amateurs de viande.

La pandémie a également contribué à réduire la pollution, car les gens évitaient les vols et recevaient l’ordre de rester chez eux.

Le Dr Stephen Cornelius, conseiller climatique en chef au WWF, a déclaré hier soir: «Cette analyse montre une tendance encourageante à réduire l’empreinte carbone à travers le Royaume-Uni.

« Le doublement des tarifs des énergies renouvelables à 100% est particulièrement positif car cela peut être un moyen bon marché et facile pour les gens de réduire réellement leurs émissions. »

Mais malgré les énormes progrès que les Britanniques font pour passer au vert, il reste encore beaucoup à faire pour que le Royaume-Uni atteigne les objectifs écologiques de notre Grande-Bretagne, ont-ils averti.

Leur recherche a révélé que plus de 60% de leurs répondants ne voyageaient pas en transports en commun – et les tendances post-pandémie montrent un déclin.

Et le Dr Chris West du Stockholm Environment Institute, Université de York, a ajouté: « L’analyse du calculateur de carbone a montré le désir des gens pour un avenir à plus faible émission de carbone. » Atteindre nos objectifs climatiques nécessitera une combinaison de petits et grands changements. »

Et les cinq endroits les plus verts du Royaume-Uni, qui ont la plus faible empreinte carbone et la plupart des éco-amoureux, sont nommés Exeter, Plymouth, Bristol, Sheffield et Newcastle.

