Les BRITS donnent maintenant aux Sud-Africains et aux Australiens une course pour leur argent dans les enjeux du barbecue – en raison de la pandémie.

Une étude de 2000 propriétaires de barbecues a révélé que près de la moitié avaient amélioré leurs compétences en grillades depuis Lockdown 1.0, et un quart sont maintenant meilleurs que jamais.

Les Britanniques donnent aux Sud-Africains et aux Australiens une course pour leur argent dans les enjeux du barbecue Crédit: SWNS

Mais ce n’est plus seulement un passe-temps «amusant au soleil» puisque 41% admettent le prendre très au sérieux – 50% se déclarant «brûlant» avec une paire de pinces à la main.

Et pour un tiers des personnes interrogées, faire passer leurs compétences en barbecue au niveau supérieur est leur objectif principal pour 2021.

Il est également apparu que les adultes grillent maintenant 16% plus souvent depuis le début de la pandémie qu’avant, un sur 10 se rendant quotidiennement au gril pendant les mois d’été.

48% en ont fait un rituel hebdomadaire.

Mais non seulement les gens ont attendu les mois les plus chauds pour allumer ces flammes ou allumer le gaz, car une personne sur 10 a survécu au froid sur une base hebdomadaire en hiver également.

BBQ BOOST

Dan Cooper, Grill Master chez Weber qui a commandé la recherche, a déclaré: «La fréquence accrue des barbecues au cours des 12 derniers mois est un signal que le barbecue a été une pièce maîtresse pour de nombreux ménages.

«C’est un endroit où les gens ont pu se retrouver et savourer de la bonne nourriture en bonne compagnie, en toute sécurité.

«Il semble que les gens ont osé devenir un peu aventureux avec leurs repas et sortir de leur zone de confort habituelle – il y a clairement un appétit pour améliorer nos grillades, ce qui est formidable à voir.

L’étude a également révélé qu’un cinquième a déclaré que le barbecue leur avait permis d’être plus expérimental avec leur nourriture – un tiers cuisinant maintenant des aliments tels que du poisson entier et des joints de viande.

Les choix les plus populaires avant la pandémie comprenaient les pilons de poulet classiques, les épis de maïs, les saucisses et les hamburgers.

Près de la moitié ont convenu que les aliments ont meilleur goût cuit sur le gril qu’au four et 23 pour cent ont aimé cuisiner plus qu’ils ne le feraient habituellement.

En le comparant à d’autres compétences de la vie courante, un quart ont déclaré qu’ils étaient meilleurs avec une paire de pinces qu’avec des bricoleurs.

Et un cinquième peut mieux retourner un hamburger qu’il ne peut accepter un compliment.

Cependant, ceux qui manquent encore de confiance au gril le mettent à cause d’un manque d’expérience (35%), craignant de brûler (27%) ou de ne pas cuire (53%) la nourriture, ou de craindre qu’elle soit trop cuite (26 pour cent).

Un quart est également inquiet de ne pas avoir le contrôle de la température.

En brisant les stéréotypes de genre, il est également apparu que 61% estiment que le barbecue n’est plus un « truc d’homme » – avec près de trois femmes sur 10 affirmant avoir fait du barbecue plus souvent que jamais auparavant.

Les restrictions étant sur le point d’être levées, 37% ont déjà commencé à planifier leurs barbecues pour l’année à venir.

Et plus de la moitié prévoient d’avoir plus de barbecues que jamais une fois que les restrictions auront été assouplies.

L’étude, menée via OnePoll, a également révélé que 28% prévoyaient d’aller plus grand et mieux avec leur menu extérieur.

Un cinquième plan consiste à acheter un nouveau barbecue dès que les amis et la famille sont autorisés à venir, tandis que 21 pour cent ont l’intention de recevoir des amis et de la famille pour un barbecue tous les week-ends.

Chris Trewhitt, de Weber, a ajouté: «Alors que les restrictions commencent à se lever, les gens planifient à l’avance tout ce qu’ils ont manqué de faire.

«Rassembler amis et famille pour un barbecue, que ce soit dans le jardin ou sur une plage, est l’un des plaisirs de plein air simples dont nous pouvons profiter cet été, et il est clair d’après les résultats que c’est quelque chose que les gens attendent avec impatience.

«L’année dernière, nous avons vu une énorme augmentation des achats de barbecue, et il s’ensuit que les Britanniques semblent faire des barbecues plus fréquemment et ont un appétit accru pour améliorer leurs compétences en grillades.

«Nous avons récemment lancé Weber Connect; un assistant de barbecue virtuel qui vous aide à bien faire les choses à chaque fois. Et ceci est disponible avec nos nouveaux barbecues à gaz intelligents, ou comme accessoire pour tout barbecue.

« Ne laissant aucune excuse pour les pétards brûlés et les hamburgers ennuyeux. »

