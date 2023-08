Les Britanniques DÉTESTENT accueillir des amis et de la famille avec près de la moitié heureux quand ils partent, selon un sondage

PLUS de huit adultes sur 10 ressentent la chaleur lorsqu’ils accueillent des amis et de la famille – avec 41 % heureux quand c’est fini.

Un sondage auprès de 2 000 personnes qui ont accueilli chez elles a révélé que 76% se sentent sous pression lorsqu’il s’agit de s’assurer que leurs invités passent un bon moment.

La plupart des Britanniques détestent accueillir des invités chez eux, beaucoup admettant que leur cuisine ne s’est pas déroulée comme prévu 1 crédit

La star de Come Dine With Me, Kevin Riley – alias «Whisk Man» – pense qu’il peut apprendre aux Britanniques à organiser un bon repas 1 crédit

Pour certaines personnes, l’hébergement est plus stressant que les entretiens d’embauche et la rencontre avec la belle-famille 1 crédit

La moitié craignent que quelque chose ne se passe mal – 30 % admettant avoir cuisiné un plat qui ne s’est pas déroulé comme prévu.

17 % n’étaient pas préparés à l’arrivée de leurs invités et 15 % n’ont pas passé assez de temps à discuter avec ceux qu’ils hébergeaient.

Et 14% ont brûlé quelque chose qu’ils cuisinaient, et un sur 10 a été victime d’un déversement de vin rouge.

L’étude a été commandée par la marque de crackers Ritz, qui s’est associée à l’ancien concurrent de Come Dine With Me, Kevin Riley – alias «Whisk Man» – pour présenter ses hoquets d’hébergement dans «Host Right with Ritz», raconté par l’icône du comédien TikTok, Shabaz Dit.

Kevin Riley a déclaré: «Je suis peut-être devenu synonyme de fouets, mais mes compétences culinaires se sont définitivement améliorées depuis la dernière fois que la nation m’a vu.

« Au fil des ans, j’ai appris l’importance de s’appuyer sur tous les plaisirs de la foule qui sont toujours prêts à partir, même si vous ne l’êtes pas.

« Après cela, j’espère que la nation pourra apprendre quelque chose de ma tentative d’organiser la rédemption. »

Il est également apparu que 64% se sentent stressés lorsque les invités n’arrivent pas à l’heure, ce qui laisse 92% sans inspiration pour accueillir à nouveau.

Pour 11 %, l’hébergement est considéré comme plus contraignant que la rencontre avec les parents d’un nouveau partenaire, et 10 % se sentent plus détendus à l’idée de parler en public.

Pas moins de huit pour cent des personnes seraient moins stressées lors d’un entretien d’embauche et sept pour cent pensent qu’il est plus facile de déménager.

Pour éviter un accident, 49% s’entraînent à de nouveaux plats à l’avance, mais 41% courageux tentent une recette inconnue pour la première fois dans la nuit.

Et bien que 10 % d’entre eux affirment que cela a été un succès, 64 % ont un plat « à sécurité intégrée » vers lequel ils se tournent toujours.

Les pâtes sont le plat de prédilection le plus populaire pour 25 %, les lasagnes et les spaghettis à la bolognaise étant également populaires.

Cependant, huit pour cent des personnes interrogées, via OnePoll.com, opteront pour un plateau de fromages pour éviter tout drame inutile.

Mais l’hygiène semble également faire défaut pour certains hôtes, 18 % admettant sortir les emballages de la poubelle pour revérifier les instructions de cuisson.

Près d’un sur cinq (17 %) a « goûté » son plat avec ses doigts – 16 % faisant même un double dunk.

Une personne sur 10 a arraché un cheveu de la nourriture de ses invités sans le leur dire et 11 % ont continué à utiliser des ingrédients qu’ils ont accidentellement laissés tomber par terre.

Ella Jonas, pour Ritz chez Mondelez International, a déclaré: «Incorporer un simple plat classique de dîner ou deux peut aider à réduire la pression de l’hébergement.

« Cela vous permet de vous concentrer sur l’accueil de vos invités et de passer un bon moment ensemble, plutôt que de vous soucier de la façon dont votre soufflé va prendre ou d’obtenir la couleur parfaite de votre viande.

« Parfois, l’hébergement peut mal tourner, qu’il s’agisse de trop cuire votre repas ou de vous précipiter pour préparer votre maison à l’arrivée des invités, mais compter sur un dîner classique dans le cadre de votre menu vous aidera à traverser même les dîners les plus stressants. »