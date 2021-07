Les Britanniques demandent que Bank Holiday pleure la défaite de l’Angleterre à l’Euro 2020 avec Boris prêt à prendre une décision ce week-end de quatre jours

HEARTBROKEN Les Britanniques ont appelé à un jour férié pour pleurer la tragique défaite de l’Angleterre lors de la finale de l’Euro 2020 avant que Boris Johnson ne prenne sa décision.

La pétition demandant au Premier ministre d’accorder au Royaume-Uni un jour de congé national a désormais atteint 360 000 signatures.

Les fans anglais de tout le pays ont le cœur brisé par la défaite de l’équipe Crédit : PA

Boris Johnson devrait bientôt prendre sa décision le jour férié Crédit : AFP

Mais certains ont rapidement remis en question le sort de la rumeur du jour férié Crédit : @samjstirling/Twitter

Il devrait prendre une décision finale sur l’opportunité d’accorder bientôt le week-end férié de quatre jours en août.

Mais les fans de Three Lions veulent maintenant que ce soit un jour de deuil après avoir été désemparés lorsque la malédiction des tirs au but a de nouveau frappé.

La défaite dévastatrice a maintenant mis les médias sociaux en vie avec des questions sur le sort du jour de repos.

« Oui, à propos de ce jour férié », a écrit un fan.

Un autre a tweeté : « Nous avons quand même nos jours fériés, n’est-ce pas ? »

Un supporter angoissé a ajouté: « Nous avons besoin d’un jour férié pour faire notre deuil. »

Un fan a partagé un tweet avec une image de la faute choquante de Giorgio Chielinni sur Bukayo Saka Crédit : @JamieBolton/Twitter

Certains étaient inconsolables après la fin du match Crédit : EPA

Les supporters disent qu’ils ont besoin d’un jour de deuil après que leurs rêves de victoire ont été arrachés Crédit : @igrankabywhosee/Twitter

Un message a également fait la lumière sur la faute « dégoûtante » de Giorgio Chielinni sur Bukayo Saka, qui a vu le capitaine italien tirer le joueur anglais au sol par le dos de sa chemise.

L’utilisateur a partagé l’image avec la légende, « Boris annule le jour férié spécial #Euro2020Final #ENGITA. »

Un autre fan a écrit : « Je ne peux pas croire qu’un jour férié ait été décidé avec des pénalités. »

La pétition a été organisée par Lee Jones, qui a fait valoir qu’il était « bénéfique et sensé » de donner au pays un jour de congé, avant qu’il n’obtienne le soutien de tout le pays.

Des centaines de milliers de personnes ont ajouté leurs noms – et Boris Johnson avait auparavant refusé d’exclure un jour de congé pour des millions de travailleurs souffrant de la gueule de bois.

Un fan a fait la lumière sur la malédiction des tirs au but frappant à nouveau Crédit : @matthaig1/Twitter

Les supporters noient leur chagrin au lieu de célébrer Crédit : @tonysheps/Twitter

L’un a suggéré une raison alternative pour le jour férié Crédit : @aishurrrr/Twitter

Mais les rêves d’un jour férié pourraient maintenant être en lambeaux après que les Azzurri aient triomphé dans une rencontre mordante.

Les tirs au but manqués de Bukayo Saka, Marcus Rashford et Jadon Sancho ont vu l’Angleterre tomber au dernier obstacle après une performance énergique et composée contre les Italiens.

Les fans dans le stade et à travers le pays ont pleuré lorsque les hommes de Roberto Mancini ont envahi le gardien Gianluigi Donnarumma, qui a repoussé le penalty de Saka pour le remporter pour les Azzurri.

Gaffer Gareth Southgate a consolé Saka et Sancho, qui semblaient abattus après le coup de sifflet final. Les fans dans le stade se sont embrassés – continuant à encourager les joueurs malgré la défaite.

Les photos montraient des supporters en larmes noyant leur chagrin dans des fanzones à travers le pays après une journée d’émotions fortes et d’anticipation nerveuse.

Les pénalités sont revenues hanter à nouveau l’Angleterre lors d’un tournoi majeur – les Three Lions n’ayant remporté que 3 de leurs 11 derniers matchs.