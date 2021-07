Les Britanniques déboursent 300 £ par an sur les plantes

Les BRITS dépensent plus de 300 £ par an en plantes d’intérieur – la génération Z étant considérée comme les plus grands fans.

Une étude menée auprès de 2 000 adultes a révélé qu’ils possèdent chacun sept plantes d’intérieur, les plantes araignées, l’aloe vera et les lis de la paix étant les plus populaires.

Les Britanniques dépensent plus de 300 £ par an en plantes d’intérieur, selon une étude (stock image) Crédit : Vicki Couchman – The Sunday Times

Mais les 18-24 ans ont en moyenne 10 plantes différentes dans leur maison.

Et tandis que la personne moyenne s’offre deux nouvelles plantes d’intérieur par mois, la jeune génération en achète le double.

Une dépense mensuelle typique de 25,56 £ s’élève à 306,72 £ par an, bien que les 18-24 ans dépensent 414,84 £ par an.

Il a également émergé 16 minutes par semaine – un peu moins de 14 heures par an – sont consacrées à s’occuper des plantes.

Afin de prendre soin de leurs arbustes, un cinquième leur a parlé, et un sur dix a chanté une chanson.

L’étude, commandée par Miracle Gro, a révélé que d’autres feuillages populaires à conserver dans une maison incluent les plantes de fromage suisse, les pièges à mouches Venus et les plantes de figuier pleureur.

Mais malgré la popularité, près de la moitié des adultes ont admis avoir «tué» en moyenne cinq plantes d’intérieur par inadvertance.

Trop d’eau (54 pour cent), pas assez de soleil (30 pour cent) et de petits pots de plantes (19 pour cent) étaient considérés comme les principales raisons de ne pas garder une plante en vie.

David Domoney, porte-parole de Miracle Gro, déclare : « La recherche montre à quel point les plantes d’intérieur sont populaires de nos jours, non seulement pour la décoration et la couleur, mais aussi pour améliorer l’humeur et le niveau de concentration des gens.

« Il est clair que le pays aime les plantes d’intérieur et veut faire de son mieux pour en prendre soin, d’où le temps et l’argent qu’ils y consacrent.

« Il y a tellement d’avantages à garder les plantes d’intérieur, qu’il s’agisse de se concentrer sur quelque chose ou de faire entrer la nature à l’intérieur.

« Surtout l’année dernière, lorsque les gens travaillent à domicile, les plantes d’intérieur peuvent être d’une grande aide pour purifier l’air, stimuler la créativité et aider les gens à se concentrer. »

TOP 50 DES PLANTES D’INTÉRIEUR APPARTENANT À DES BRITS 1. Plante araignée 2. Aloé Vera 3. Lys de la paix 4. Usine de caoutchouc 5. Yucca 6. Orchidée papillon 7. Poinsettias 8. Violette Africaine 9. Amaryllis 10. Usine de fromage suisse 11. Orchidée dendrobium 12. Piège à mouches de Vénus 13. Paume de salon 14. Plante de jade 15. Plante serpent 16. Dragonnier 17. fougère aux cheveux vierges 18. Figue pleureuse 19. Cactus de la torche bleue 20. Lys Natal 21. Plante de prière 22. Cap Jasmin 23. Tigre Aloès 24. Chaîne de perles 25. Arbre parapluie nain 26. Katy enflammée 27. Fleur de flamant rose 28. Plante céleste 29. Palmier d’arec 30. Fougère épée 31. Cap Primevère 32. Roi Bégonias 33. Plante de velours 34. Coeurs sur une ficelle 35. Pierres vivantes 36. Urne plante 37. Fougère nid d’oiseau 38. Usine de zèbre 39. Guzmania 40. Usine de chapeau mexicain 41. Épée enflammée 42. Plante sensible 43. canne muette 44. Plante à pois 45. Plante de maïs 46. ​​Usine de pouce d’argent 47. Philodendron de feuille de coeur 48. Plume rose 49. Jasmin de Madagascar 50. Manteau de Joseph

L’étude a également révélé que les Britanniques aiment garder des plantes dans leur maison pour faire entrer la nature à l’intérieur (51 pour cent), pour se sentir bien (36 pour cent) et purifier l’air (34 pour cent).

Et bien que 22% admettent avoir du mal à les maintenir en vie, 42% affirment que le fait d’avoir des plantes dans leur maison encourage une atmosphère positive.

Deux sur cinq pensent qu’être entouré de verdure a un impact sur leur humeur tandis que 45% les utilisent comme quelque chose sur quoi se concentrer.

En règle générale, les plantes d’intérieur aident également leurs propriétaires à se sentir calmes (45 %) et heureux (44 %).

Parmi ceux qui ont travaillé à domicile pendant la pandémie, plus d’un quart ont acheté des plantes d’intérieur pour leur espace de travail.

Plus d’un tiers des personnes interrogées via OnePoll ont également admis qu’elles ne pouvaient pas imaginer une maison sans plantes, 26% s’efforçant d’être un producteur de plantes prospère.

L’exposition de David Doomey au Chelsea Flower Show en septembre, « Mes plantes d’intérieur ont changé ma vie », explorera le rôle des plantes d’intérieur sur notre bien-être physique et mental.