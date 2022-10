Les Britanniques débordés ont besoin de quatre heures supplémentaires par jour juste pour parcourir leurs listes de tâches, selon un sondage

DÉPASSÉS Les Britanniques affirment qu’ils ont besoin de quatre heures supplémentaires par jour juste pour faire tout ce qu’ils ont à faire.

Un sondage auprès de 2 000 adultes a révélé que 47 % conviennent que la journée n’est pas assez longue – 51 % admettant qu’ils ne se souviennent pas de la dernière fois où ils ne se sont pas sentis occupés.

Une femme occupée multitâche à la maison Crédit : Getty

Au cours d’une journée typique, les personnes interrogées ont une foule de tâches “à terminer” à faire, notamment préparer le dîner, ranger la maison et aider les enfants à faire leurs devoirs.

Et en raison de tant de choses, 53% affirment qu’ils sont devenus des experts multitâches par nécessité.

La recherche de Virgin Media O2, qui célèbre le fait d’avoir atteint plus d’un million de clients Volt, a révélé que 48 % s’appuient également sur des technologies modernes telles que le haut débit rapide pour effectuer les travaux à temps.

Pour marquer l’occasion, la société de télécommunications s’est associée à Olly Murs pour offrir à un client chanceux de Volt une collection de gadgets de haute technologie – et des billets pour la tournée du chanteur.

L’étude a également révélé que 80% sont régulièrement contraints de reporter des tâches aux jours suivants.

Et 89% n’ont eu d’autre choix que de rester éveillés plus tard qu’ils ne le souhaitaient, juste pour éliminer autant de leur liste de tâches.

Il n’est donc peut-être pas surprenant que 83% des personnes interrogées aient des domaines de leur vie qu’elles souhaiteraient pouvoir accélérer.

Être coincé dans la circulation et faire la queue au supermarché sont les cas où les gens aimeraient le plus sortir plus tôt.

D’autres exemples de choses qui traînent trop pour les personnes interrogées incluent l’attente des livraisons, la traînée pour les transports en commun retardés et les publicités.

Inévitablement, avoir tant de choses à terminer signifie que tout temps libre qu’ils pourraient avoir a tendance à en prendre un coup – même dans les occasions apparemment rares où ils ont enfin du temps pour eux-mêmes.

Alors que 42 % admettent qu’ils seront tellement submergés par toutes les tâches qu’ils doivent accomplir, ils finissent par ne rien faire du tout.

Près de la moitié (45 %) ont déclaré être tellement occupés par les responsabilités quotidiennes, comme le travail, la garde des enfants ou les tâches ménagères, qu’ils n’ont souvent pas l’énergie pour faire quoi que ce soit de valable pendant leur temps libre.

Réalisée via OnePoll, l’étude a révélé que 48 % pensent que les commodités modernes telles que le haut débit ultra-rapide les aident à gagner du temps.

Alors que 34% souhaitent avoir un Internet plus rapide car ils pensent que cela leur ferait gagner du temps.

Jeff Dodds, directeur de l’exploitation chez Virgin Media O2, a déclaré: “Comme le montre la recherche, avec tant de choses à faire et pas assez de temps, avoir un coup de pouce supplémentaire pour les vitesses à large bande et les données mobiles peut faire une énorme différence en aidant à gagner du temps sur tous les jours Tâches.”

Olly Murs rend visite à un millionième client de Volt 1 crédit