Les Britanniques de plus de 40 ans ont offert Covid Jab alors que le déploiement des vaccins au Royaume-Uni avance avec 34 millions désormais protégés avec la première dose

Les personnes âgées de 40 ans et plus en Angleterre sont désormais invitées à réserver leur vaccin contre le coronavirus, ont annoncé les dirigeants du NHS.

NHS England a déclaré que des SMS seraient envoyés à partir de vendredi à plus de 40 ans, leur permettant d’organiser leurs rendez-vous de jab – car 34 millions de Britanniques sont désormais protégés avec une première dose.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Les personnes âgées de 40 ans et plus peuvent désormais se faire vacciner contre Covid Crédit: PA

Il fait suite à près de trois quarts de million de rendez-vous pris lundi et mardi après l’extension du déploiement du vaccin aux personnes âgées de 42 à 44 ans, a-t-il ajouté.

Et le nombre de personnes tombant malades de Covid est maintenant tombé au niveau le plus bas depuis le début de la pandémie – dans un énorme coup de pouce pour le pays.

Il n’y a que 757 cas symptomatiques par jour en Angleterre – et le risque d’être infecté est aussi faible qu’un sur 150 000 pour ceux qui ont eu les deux piqûres.

Le directeur général du NHS England, Sir Simon Stevens, a déclaré: « Avec neuf dixièmes de personnes âgées de 45 ans et plus ayant été piégées, près de trois quarts de million de nouveaux rendez-vous ont été pris en seulement deux jours, notre service de réservation étant ouvert aux personnes âgées de 42 à 44 ans.

« Les deuxièmes doses se déroulant également à un rythme soutenu, nous sommes maintenant prêts à inviter toutes les personnes âgées de 40 ans et plus à se joindre à la campagne de vaccination la plus réussie de l’histoire des services de santé. »

NHS England a déclaré qu’avec des personnes âgées de 42 à 44 ans ayant déjà reçu un SMS cette semaine, cela signifie que 2,5 millions de personnes supplémentaires ont été invitées pour leur jab.

Cela survient alors que les derniers chiffres du NHS England ont révélé que plus de 34 millions de personnes en Angleterre avaient reçu leur premier coup le 28 avril, soit près des deux tiers de la population adulte.

Les données, publiées jeudi, ont également montré que près de 14 millions de personnes avaient reçu leur deuxième dose, ce qui les a rendues entièrement vaccinées contre Covid-19.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, qui a reçu jeudi sa première vaccination contre le coronavirus au Science Museum de Londres, a déclaré: « Le programme de vaccination du Royaume-Uni a été un succès phénoménal jusqu’à présent, avec plus de 47 millions de doses administrées et l’un des taux de prise les plus élevés au monde. .

«Forts de ces excellents progrès, nous ouvrons maintenant la vaccination aux 40 et 41 ans.

« J’ai reçu mon coup hier et j’exhorte tout le monde dans ces groupes d’âge à réserver un coup dès que possible pour vous protéger et protéger vos proches contre cette terrible maladie. »

M. Hancock et le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, ont également annoncé vendredi que le Royaume-Uni organiserait un sommet mondial en 2022 aux côtés d’une importante coalition scientifique visant à soutenir les plans visant à accélérer le développement de vaccins en réponse à d’éventuelles pandémies futures.

Le sommet, qui se déroulera en partenariat avec la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi), vise à mobiliser des investissements de la communauté internationale pour soutenir l’objectif du Royaume-Uni et de Cepi de réduire le temps de développement des vaccins à 100 jours.

Le professeur Stephen Powis, directeur médical du NHS en Angleterre, a exhorté les personnes qui ont reçu une invitation par SMS à réserver leur coup à le faire.

VAX-A-LOT

Il a déclaré: «Le déploiement rapide du programme de vaccination du NHS, le plus rapide d’Europe, est dû à des mois de planification minutieuse et de travail acharné des infirmières, des médecins et d’innombrables autres membres du personnel soutenus par nos bénévoles.

« Si vous recevez un SMS vous invitant à votre jab, veuillez suivre les instructions fournies et réserver – il est simple, efficace et offre une protection vitale contre le virus. »

Le NHS England a déclaré que, lorsqu’ils seront invités, les gens pourront réserver dans un centre de vaccination ou un site de pharmacie via le service national de réservation.

Les invitations textuelles apparaissent comme une alerte de «NHSvaccine» et incluent un lien vers le site Web du NHS pour réserver un rendez-vous.

Les personnes qui ne peuvent pas aller en ligne peuvent appeler le service sur 119 à la place pour réserver leur jab.

Cela survient alors que les infections sont si faibles que la pandémie se dirige maintenant vers une endémie, a déclaré un expert.

Les niveaux d’infection actuels sont parmi les plus bas enregistrés par les experts de l’application ZOE Symptom Tracker, avec seulement 757 infections enregistrées chaque jour en Angleterre.

Il y a actuellement 1 046 nouveaux cas symptomatiques de Covid au Royaume-Uni en moyenne, contre 1 165 cas quotidiens il y a une semaine.

Il s’agit d’une diminution de 10% par rapport à la semaine dernière et, responsable de l’étude, le professeur Tim Spector du King’s College de Londres a déclaré que les taux commençaient à plafonner, faisant entrer le Royaume-Uni dans une nouvelle ère de la pandémie.

Trois régions n’ont également enregistré aucune nouvelle infection, il s’agit de l’Est de l’Angleterre, du Nord-Est et de l’Irlande du Nord.

La prochaine série de mesures de verrouillage devrait être assouplie le 17 mai, les pubs pouvant ouvrir à l’intérieur et les visites de nuit autorisées.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré qu’il n’y avait «rien dans les données actuelles» qui suggère que les restrictions ne pourront pas être levées davantage le mois prochain.

Le rapport de surveillance hebdomadaire de PHE indique que les taux de cas dans toutes les régions d’Angleterre ont soit très légèrement baissé, soit restent globalement inchangés.

Le Yorkshire et le Humber ont enregistré le taux le plus élevé au cours des sept jours précédant le 25 avril: 44,7 cas pour 100 000 habitants, en légère baisse par rapport à 46,0 la semaine précédente.

Le sud-ouest de l’Angleterre avait le taux le plus bas: 14,2, globalement inchangé par rapport à 14,4.