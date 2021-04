Les BRITS dans la trentaine devraient se voir offrir des jabs Covid début mai – alors que la prochaine phase du déploiement commence aujourd’hui.

Les personnes âgées de 44 ans seront officiellement invitées ce matin à se faire vacciner – avec une nouvelle campagne publicitaire télévisée encourageant également l’adoption chez les jeunes.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Les Britanniques dans la trentaine devraient se voir offrir des jabs Covid d’ici début mai Crédit: NHS

Les initiés disent qu’il est probable que tous les plus de 40 ans recevront une invitation d’ici la fin de cette semaine.

Il était également possible que ceux dans la trentaine en obtiennent un dès la semaine prochaine – en fonction des fournitures.

Environ un demi-million de personnes de 44 ans recevront un message disant qu’elles peuvent recevoir un coup de ce matin.

Il survient après que plus des deux tiers des personnes âgées de 45 à 49 ans ont reçu une première dose.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: «Maintenant que 95% de tous les plus de 50 ans ont eu leur premier vaccin, et plus des deux tiers de ceux âgés de 45 à 49 ans, nous ouvrons la vaccination aux personnes de 44 ans.

«Le plus grand programme de vaccination de l’histoire du NHS a permis de délivrer jusqu’à présent 45,5 millions de doses à travers le Royaume-Uni, et nous sommes sur la bonne voie pour offrir un vaccin à tous les adultes d’ici la fin du mois de juillet.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré qu’ils étaient sur la bonne voie pour offrir un coup à tous les adultes d’ici la fin du mois de juillet. Crédit: Reuters

«J’encourage tous ceux qui ont 44 ans à prendre rendez-vous pour recevoir le jab.

«Cela vous protégera, vous et vos proches, et aidera à mettre cette pandémie derrière nous.»

Les responsables de la santé déploient également une nouvelle campagne publicitaire majeure pour encourager les jeunes Britanniques à se faire injecter le plus rapidement possible.

La campagne «chaque vaccination nous donne de l’espoir» sera diffusée ce soir sur les écrans de télévision – la première fois que le déploiement sera annoncé à la télévision.

Il présentera des personnes qui ont déjà eu le jab – et soulignera l’héroïsme des bénévoles.

La publicité de 60 secondes, qui fera ses débuts pendant Emmerdale sur ITV à 19h15, présente une version de What a Difference a Day Makes de Dinah Washington.

‘REMARQUABLE ET POIGNANT’

Thor Porter, 32 ans, batteur et graphiste de Salisbury, y figure.

Il a déclaré: «Ma mère a été infirmière du NHS toute sa vie, puis elle est devenue infirmière scolaire, effectuant des vaccinations de masse dans les écoles, et je sais qu’elle serait entièrement derrière ce déploiement si elle était ici aujourd’hui.

«C’est pourquoi j’avais hâte de me faire vacciner.

«Si nous voulons tous être à nouveau avec nos proches, nous devons faire notre part. Nous sommes restés assez longtemps à l’intérieur.

Les images seront également diffusées sur les écrans de Piccadilly Circus, tandis que le Royal Mail apposera un cachet spécial pour promouvoir le jab.

M. Hancock a déclaré: «Cette campagne est un rappel remarquable et émouvant de tout ce que nous avons vécu en tant que pays et de tout ce que nous devons espérer – ainsi que des efforts inlassables de nos bénévoles, des héros du NHS et du peuple britannique.

Une nouvelle campagne publicitaire majeure espère encourager les jeunes Britanniques à se faire injecter le plus rapidement possible Crédit: NHS

La campagne « Chaque vaccination nous donne de l’espoir » sera diffusée ce soir sur les écrans de télévision Crédit: NHS

Il présentera des personnes qui ont déjà eu le jab – et soulignera l’héroïsme des bénévoles Crédit: NHS

«Chaque vaccination nous donne de l’espoir et j’exhorte tout le monde à accepter l’offre d’un vaccin le moment venu, alors que nous continuons sur le chemin du retour à la normalité.»

Le ministre des Jabs, Nadhim Zahawi, a ajouté: «Notre programme de vaccination a jusqu’à présent sauvé des milliers de vies, protégeant nos proches et ramenant les taux d’infection à un point où nous pouvons voir la normalité à l’horizon.

«Cette nouvelle campagne met en valeur le travail fantastique du personnel de santé et de soins et des bénévoles de tout le pays qui ont offert ce programme, ainsi que d’une poignée de millions de personnes qui ont reçu leur vaccin jusqu’à présent.

«Il est essentiel que le plus grand nombre de personnes possible réservent leur vaccin lorsqu’on leur en donne l’opportunité afin que nous puissions continuer à réduire l’impact de ce terrible virus sur nos vies, et j’exhorte chacun à jouer son rôle.»

Depuis le lancement du déploiement en décembre, plus de 28 millions de personnes ont été vaccinées avec une première dose en Angleterre – 63,8% de la population adulte totale.

Le déploiement s’est également accéléré au sein de certaines minorités ethniques.

C’est la première fois que le déploiement est annoncé à la télévision Crédit: NHS

Le NHS a révélé que le taux de participation des personnes d’origine pakistanaise était plus de quatre fois plus élevé qu’en février.

Il y a également eu une multiplication par cinq des vaccinations pour les personnes d’origine bangladaise.

Le directeur général du NHS England, Sir Simon Stevens, a déclaré: « Le moment venu, et vous recevrez ce texte, prenez rendez-vous pour obtenir votre vaccin – c’est la meilleure protection que vous et vos proches recevrez contre ce virus mortel. »

Le soleil dit Il n’y avait peut-être que 8 000 spectateurs à la finale de la Coupe de la Ligue d’hier, mais c’est merveilleux d’entendre à nouveau des acclamations et des chants résonner autour de Wembley. La plus grande foule à un événement au Royaume-Uni depuis le début de la pandémie donne le coup d’envoi d’un bel été sportif, Londres étant également le centre du tournoi retardé de l’Euro. Avec les vaccins Covid en cours de déploiement pour les personnes de 44 ans à partir d’aujourd’hui, le reste des plus de 40 ans devrait se voir offrir leur vaccin d’ici vendredi et la trentaine à suivre dès la semaine prochaine, un sentiment de normalité revient lentement. Un hôpital sur trois déclare désormais ne pas avoir un seul patient Covid en soins intensifs. Les nouveaux cas quotidiens ont diminué de moitié au cours du mois dernier. Et pourtant, la menace de la poursuite des mesures de distanciation sociale, des passeports vaccinaux et des règles sur les masques continue de nous peser, même au-delà du calendrier glacial d’assouplissement du verrouillage du Premier ministre, qui devrait se terminer en juin. Nous saluons les 22 scientifiques qui ont écrit une lettre ouverte au gouvernement selon laquelle «il est plus que temps pour les citoyens de reprendre le contrôle de leur propre vie». La nation commence à retrouver son sourire, mais si ce sourire est toujours couvert par un masque, à quoi ça sert?