Les Britanniques d’une quarantaine d’années sont les nettoyeurs les plus fréquents, mais ceux dans la vingtaine sont les plus susceptibles de faire un travail minutieux.

Un sondage mené auprès de 2 000 adultes a révélé que les personnes dans la quarantaine, la cinquantaine et la soixantaine nettoyaient leur maison en moyenne cinq jours par semaine.

Les Britanniques dans la quarantaine sont les nettoyeurs les plus fréquents – mais ceux dans la vingtaine pour le travail le plus minutieux Crédit : Getty

Mais plus de sept personnes sur dix ont admis que même s’ils nettoient régulièrement, il ne s’agit souvent que d’un essuyage rapide et général des surfaces.

Alors que les adultes dans la vingtaine ne nettoient que trois jours par semaine, ils remontent leurs manches et se retrouvent coincés avec un «nettoyage en profondeur» à ces occasions.

Les jeunes générations sont les plus susceptibles d’assumer l’entière responsabilité du nettoyage de la maison, car elles ne font confiance à personne d’autre pour être à la hauteur de leurs normes élevées, et trouvent également le nettoyage plus amusant ou thérapeutique que leurs homologues plus âgés.

Il est également apparu que les personnes âgées de 18 à 29 ans sont les nettoyeurs les plus soucieux de l’environnement, qui utilisent davantage de produits de nettoyage sans produits chimiques et sont les plus préoccupés par les substances nocives contenues dans leurs sprays.

Un porte-parole de la serviette ménagère Plenty Max, qui a commandé la recherche, a déclaré: «Nous sommes une nation fière de sa maison, mais il est intéressant de voir la différence entre les générations en ce qui concerne notre approche du nettoyage – en particulier les options sans produits chimiques.

«Et tandis que la génération plus âgée nettoie plus régulièrement, ce sont les jeunes adultes qui sont les plus susceptibles de faire un« nettoyage en profondeur ».

« Alors que la nation s’adapte à la vie post-pandémique, les habitudes de nettoyage changent, l’environnement et notre santé devenant également une préoccupation plus importante.

« Nous oublions parfois que seule l’eau peut faire beaucoup de choses – et si elle est utilisée avec le bon produit, elle élimine tout aussi bien les bactéries et laisse les surfaces fraîches, propres et hygiéniques – réduisant la quantité de produits chimiques qui peuvent utilisé dans la maison et près des animaux domestiques et des enfants.

L’étude a également révélé que les personnes dans la vingtaine sont les plus susceptibles de consacrer des journées entières à leurs tâches de nettoyage, près d’une personne sur cinq allant jusqu’à dire qu’elle trouve cela « amusant ».

Mais alors que plus de sept personnes sur dix âgées de 40 ans et plus nettoieront un désordre dès qu’il apparaîtra, ce chiffre tombe à seulement 50 pour cent des 20 à 29 ans.

Les adultes dans la soixantaine consacrent plus de trois heures par semaine à s’essuyer et à passer la serpillière, contre deux heures et demie pour les 20 à 29 ans.

Cependant, les jeunes adultes montrent leurs références écologiques, 49 % essayant d’utiliser des produits sans produits chimiques, contre seulement 30 % des plus de 60 ans.

Ils sont également deux fois plus susceptibles d’être préoccupés par les produits chimiques contenus dans les produits de nettoyage qu’ils utilisent (54 % des 20 à 29 ans contre 33 % des plus de 60 ans).

Et trois sur 10 (31 %) des 20 ans et plus essaient même de n’utiliser que de l’eau pour nettoyer autant que possible.

L’étude, menée via OnePoll, a également révélé les objets et les endroits autour de la maison que nous oublions souvent de nettoyer bien qu’ils soient des points chauds pour les germes.

Près de quatre personnes sur dix admettent qu’elles ne nettoient pas toujours leurs torchons une fois par semaine, tandis que 41 pour cent ont dit la même chose de leurs essuie-mains.

Seulement 30 pour cent nettoient leur poubelle chaque semaine et seulement 25 pour cent essuient la télécommande de leur téléviseur.

Un porte-parole de Plenty Max a ajouté: « En ce qui concerne le nettoyage, nous devenons plus soucieux de l’environnement et voulons faire notre part, tout en nous assurant que notre maison est propre et bien rangée. »