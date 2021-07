Les Britanniques craignent que leurs nouvelles habitudes écologiques ne soient abandonnées lorsque le verrouillage sera enfin levé la semaine prochaine

Les Britanniques COOPÉS ont fait part de leurs craintes que de nouvelles habitudes durables ne disparaissent lorsque les restrictions seront enfin levées la semaine prochaine.

Une étude de 2 000 adultes a révélé que plus d’un tiers avaient intégré plus d’habitudes «vertes» dans leur routine depuis le premier arrêt en mars 2020.

Les Britanniques craignent d’abandonner leurs nouvelles habitudes écologiques lorsque le verrouillage sera enfin levé

Beaucoup retourneront au bureau plus tard ce mois-ci alors que le Royaume-Uni passe à la quatrième étape de la feuille de route pour la liberté Crédit : Getty

Mais parmi ceux-ci, 66% ont admis que ces habitudes deviendront probablement moins prioritaires lorsque la vie reviendra à la normale.

Cela est dû au fait d’avoir moins de temps (44 %), de ne pas être à la maison aussi souvent (42 %) et d’avoir d’autres priorités urgentes (39 %).

Mais le fournisseur d’électricité renouvelable E.ON a créé une nouvelle compétence sur Amazon Alexa pour aider les gens à rendre leurs maisons plus durables.

L’application – E.ON’s Sustainable Home – aide les gens à mieux comprendre pourquoi il est important d’être écologique à la maison et comment la durabilité peut changer à différents moments de l’année et dans différentes pièces de la maison.

Michael Lewis, directeur général d’E.ON UK, a déclaré : « Nous comprenons qu’à mesure que le monde revient lentement à la normale et que les gens commencent à sortir et à se déplacer davantage, être durable à la maison pourrait devenir moins une priorité pour certains.

« Mais nous devons nous assurer que la durabilité reste sur la liste des priorités de chacun et que toutes les bonnes habitudes et intentions que beaucoup d’entre nous ont adoptées au cours de cette dernière année se poursuivent.

« Il existe de nombreuses mesures simples et faciles que les gens peuvent prendre pour devenir plus durables à la maison, comme suivre votre consommation d’énergie avec un compteur intelligent ou obtenir des panneaux solaires.

« Et il existe de nombreuses astuces de tous les jours que vous pouvez également utiliser. »

L’étude a également révélé que près de la moitié des adultes sont devenus plus conscients de manière plus durable pendant le verrouillage.

Ces nouvelles habitudes comprenaient d’éteindre les interrupteurs lorsqu’ils ne sont pas branchés (26 %) et d’éteindre les appareils qui ne sont pas utilisés (24 %).

Un sixième ne chauffait que les pièces occupées, plutôt que toute la maison.

Mais 39% ont admis qu’éteindre les lumières lorsqu’ils n’étaient pas dans la pièce est susceptible de faire glisser leur liste de préoccupations maintenant.

De même, éteindre le chauffage lorsque vous n’êtes pas à la maison (35 %) et penser à installer une chaudière écoénergétique (30 %) ou des panneaux solaires (24 %) deviendra moins une priorité.

Mais trois adultes sur cinq interrogés via OnePoll ont admis qu’ils aimeraient se renseigner sur la façon de vivre un mode de vie plus respectueux de l’environnement.

La DJ radio et présentatrice de télévision Edith Bowman, qui s’est associée à E.ON pour exprimer la nouvelle compétence Amazon Alexa, a déclaré : « Il est si important que nous assumions la responsabilité de prendre soin de l’environnement dans lequel nous vivons.

« Alors que nous commençons tous à quitter davantage nos maisons, il est crucial que nous maintenions les habitudes de durabilité positives que nous avons développées au cours des 12 derniers mois. »

Michael Lewis a ajouté : « En créant une compétence Alexa, nous rendons les conseils en matière de développement durable faciles, pratiques et accessibles pour les personnes qui souhaitent en savoir plus et passer à l’action, aidant ainsi le pays à atteindre notre objectif net zéro.