Avec 16 millions de personnes au Royaume-Uni incapables de chauffer leur maison, des milliers d’espaces publics ont été ouverts pour que les gens se réchauffent

Quelque 3 305 «banques chaudes» ont été ouvertes à travers le Royaume-Uni, alors que des millions de personnes sont confrontées à la perspective de la précarité énergétique cet hiver. Le Met Office prévoit que les températures pourraient chuter à -10 degrés Celsius à certains endroits au cours de la semaine prochaine.

Organisée par une coalition de groupes chrétiens, la Warm Welcome Campaign a vu des organisations communautaires, des églises, des bibliothèques et des entreprises ouvrir leurs portes à des personnes désespérées de venir du froid. Certains de ces espaces offrent du thé gratuit et un espace pour travailler, et selon un rapport de The National samedi, beaucoup sont “un tiers ou même à moitié plein.”

“Il ne fait aucun doute que nous nous dirigeons vers un moment de crise cet hiver face à l’inflation de l’énergie et des carburants”, Le ministre chrétien Carl Beech a déclaré sur le site Web de la campagne. «Les gens seront confrontés à un choix difficile entre la nourriture et la chaleur. Créer des espaces chaleureux et super accueillants… va être une nécessité absolue.















Selon les chiffres de la End Fuel Poverty Coalition, 16,4 millions de personnes au Royaume-Uni n’auront pas les moyens de se chauffer cet hiver. La campagne Warm Welcome a déclaré qu’un décès excessif sur dix cet hiver sera attribuable à la précarité énergétique, et que l’aide gouvernementale – malgré l’ajout de milliards de livres à la dette nationale – représentera toujours 800 £ (980 $) par ménage sans compenser l’augmentation du coût de la vie.

Pendant ce temps, le temps glacial a frappé le Royaume-Uni ce week-end, le Met Office prédisant de la neige, de la glace et des températures à certains endroits aussi basses que -10 degrés Celsius. Du brouillard verglaçant est prévu dans le sud de l’Angleterre dimanche et lundi, avec du grésil ou de la neige pouvant frapper le sud-est dimanche.

Les coûts de l’énergie et l’inflation – qui montaient en flèche depuis la fin de la pandémie de Covid-19 – ont grimpé en flèche depuis que le Royaume-Uni a décidé de se couper des combustibles fossiles russes plus tôt cette année. La situation est sensiblement la même dans l’UE, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, accusant les dirigeants du bloc d’avoir poussé “L’Europe, en particulier l’Union européenne, vers un effondrement énergétique mondial.”