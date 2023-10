Les Britanniques coincés à Gaza seront soutenus, promet le ministre des Affaires étrangères, face aux difficultés liées aux voies d’évacuation | Nouvelles du monde

Le ministre des Affaires étrangères James Cleverly a insisté sur le fait que le Royaume-Uni maintiendrait son soutien aux Britanniques coincés à Gaza, affirmant qu’il s’avérait « incroyablement difficile » d’ouvrir le poste frontière de Rafah vers l’Égypte.

S’adressant à l’émission Trevor Phillips On Sunday Morning de Sky News, le ministre a également déclaré que 10 n’était « pas une estimation déraisonnable » du nombre d’otages britanniques détenus par Hamas.

Et M. Cleverly a averti que les manifestants qui manifestaient leur soutien au groupe militant, désigné comme organisation terroriste au Royaume-Uni, n’aidaient pas le peuple palestinien.

La guerre Israël-Hamas est en cours : Gaza devra faire face à des assauts « terrestres, aériens et maritimes » comme « prochaine étape » à venir

Il a fait ses commentaires dans le contexte de la situation actuelle Guerre Israël-Hamas.

Le conflit, déclenché par le lancement par le groupe militant d’une attaque meurtrière depuis Gaza sur Israëla coûté la vie à des milliers de personnes des deux côtés.

Les forces israéliennes ont riposté par des frappes aériennes et ont ordonné aux habitants d’évacuer vers le sud de l’enclave assiégée avant une offensive imminente pour démanteler le réseau insurgé.

Les États-Unis ont tenté de négocier un accord pour rouvrir le passage égyptien de Rafah avec Gaza afin de permettre aux étrangers de partir et d’acheminer l’aide humanitaire.

La frontière a été fermée à cause des frappes aériennes au début de la guerre.

L’Égypte et la Jordanie, qui jouxtent la Cisjordanie occupée par Israël, ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les Palestiniens soient forcés de quitter leurs terres où ils souhaitent construire un futur État.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:23

« Aviez-vous peur lorsque vous avez dû courir pour vous mettre à l’abri ? »



Concernant l’établissement d’une route sûre hors de Gaza pour les citoyens britanniques bloqués sur le territoire, M. Cleverly a déclaré : « J’ai parlé à plusieurs reprises avec mon homologue égyptien.

« Nous restons en coordination très étroite avec les États-Unis d’Amérique, avec d’autres amis dans la région et bien sûr avec le gouvernement israélien pour essayer de coordonner une fenêtre temporelle pendant laquelle le terminal de Rafah peut être ouvert afin que les gens puissent partir.

« Cela s’avère incroyablement difficile.

« Je ne suis donc pas en mesure de dire avec certitude quand ce passage pourra être ouvert. »

Image:

M. Cleverly n’a pas pu dire quand le terminal de Rafah pourrait ouvrir





Il a ajouté : « C’est très important pour les ressortissants britanniques à Gaza.

« Nous continuons à les soutenir, nous continuons à les mettre à jour autant que possible via la messagerie texte et tout autre moyen disponible.

« Nous continuerons donc à soutenir les ressortissants britanniques à Gaza et nous continuerons à travailler avec les Etats-Unis, avec les Israéliens et d’autres pour essayer de rendre ce passage opérationnel. »

Lorsqu’on lui a demandé si le nombre de ressortissants britanniques détenus par le Hamas était de 10, M. Cleverly a hésité à se prononcer car la situation restait incertaine, mais a déclaré : « Ce n’est pas une estimation déraisonnable du type de personnes que nous » tu parles. »

Haut-parleur

Ce contenu est fourni par Haut-parleur, qui peut utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre autorisation pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Haut-parleur cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas pu vérifier si vous avez consenti à Haut-parleur biscuits. Pour afficher ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Haut-parleur cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily partout où vous obtenez vos podcasts

Il a également mis en garde la population contre la glorification du terrorisme, après grandes marches à travers le Royaume-Uni en soutien à la cause palestinienne, certaines personnes présentes semblant soutenir ouvertement le Hamas.

« Glorifier le terrorisme ne profite pas au peuple palestinien »

M. Cleverly a déclaré : « La question est de savoir si les arrestations peuvent avoir lieu ou si elles ont lieu lors de l’événement ou après l’événement. Je ne vais donc pas dériver vers une police opérationnelle.

« Je voudrais rappeler aux gens qu’être passionné par une vie meilleure pour le peuple palestinien est une passion que je partage et que partage en fait le gouvernement.

« Cependant, glorifier le meurtre et le terrorisme ne profite pas au peuple palestinien, tout comme le Hamas n’est pas l’ami du peuple palestinien. »

M. Cleverly a soutenu que le Hamas voulait transformer le conflit en une « guerre entre le monde musulman et le reste du monde », tout en exhortant Israël à faire preuve de retenue et de discipline.

Il a déclaré : « J’ai dit qu’il était dans l’intérêt d’Israël d’éviter des pertes civiles et palestiniennes parce que le Hamas veut clairement transformer cela en une guerre israélo-arabe plus large ou même en une guerre entre le monde musulman et le reste du monde et aucun d’entre nous, y compris Israël souhaite que ce soit le cas et c’est pourquoi nous donnons ce conseil fort en toute amitié. »

« Le droit international doit prévaloir »

Le secrétaire d’État fantôme travailliste aux Affaires étrangères, David Lammy, a également défendu le droit d’Israël à s’attaquer aux insurgés et à sauver les otages, soulignant que le pays était confronté à « une énorme crise existentielle ».

Mais il a déclaré à Phillips : « Nous devons faire la distinction entre le Hamas, un groupe terroriste, et le peuple palestinien.

« Le droit international doit prévaloir et cela signifie que vous devez minimiser les pertes civiles. »