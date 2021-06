Les Britanniques célébreront le jubilé de platine de la reine avec un concert de musique étoilé et des fêtes de rue à travers le Royaume-Uni

JEUDI 2 JUIN

Le défilé d’anniversaire de la reine (Trooping the Colour) : Plus de 1 400 soldats en parade, 200 chevaux et 400 musiciens se réuniront dans le défilé traditionnel pour marquer l’anniversaire officiel de la reine, qui a généralement lieu le deuxième samedi de juin.

Balises du jubilé de platine : Des balises seront allumées dans tout le Royaume-Uni, les îles anglo-normandes, l’île de Man et les territoires britanniques d’outre-mer. Pour la première fois, des balises seront également allumées dans chacune des capitales des pays du Commonwealth pour célébrer le jubilé de platine de la reine.

VENDREDI 3 JUIN

Service d’action de grâce : Un service d’action de grâce pour le règne de la reine aura lieu à la cathédrale Saint-Paul.

SAMEDI 4 JUIN

Le derby à Epsom Downs : Sa Majesté la Reine, accompagnée de membres de la famille royale, assistera au derby à Epsom Downs.

Soirée Platine au Palace : La BBC mettra en scène et diffusera un concert spécial en direct depuis Buckingham Palace qui réunira certaines des plus grandes stars du divertissement au monde. Les membres du public seront invités à postuler pour assister à cet événement spécial.

DIMANCHE 5 JUIN

Le déjeuner du grand jubilé : Les gens sont invités à partager l’amitié, la nourriture et le plaisir avec leurs voisins dans le cadre des célébrations du jubilé de platine. Un déjeuner du grand jubilé peut être grand ou petit – fête de rue ou pique-nique, thé et gâteau ou barbecue dans le jardin. Le Big Lunch fournit des conseils et des idées pour organiser un événement.

Le concours du jubilé de platine : Un concours mettant en vedette plus de 5 000 personnes aura lieu à l’extérieur du palais de Buckingham et des rues environnantes. Il combinera arts de la rue, théâtre, musique, cirque, carnaval et costume et célébrera le service du règne de Sa Majesté.