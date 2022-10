Les Britanniques brûlent leurs factures d’énergie pour protester contre la flambée des prix (VIDÉOS)

Le nouveau plafond gouvernemental permet aux factures énergétiques moyennes des ménages de passer à 2 500 £

Des milliers de personnes ont défilé samedi à Londres et dans d’autres villes du Royaume-Uni contre le coût élevé de la vie, tandis que certains ont brûlé leurs factures d’électricité et de services publics en signe de protestation.

Les gens portaient des pancartes indiquant : “Je n’ai pas les moyens de vivre” “Gelez les profits, pas les gens” et “Mangez les conservateurs.”

La campagne populaire Don’t Pay UK, qui a co-organisé les manifestations, a déclaré vouloir faire pression sur le gouvernement pour qu’il réduise les factures d’énergie à “un niveau abordable” en convainquant un million de personnes de ne pas les payer.

“Des millions d’entre nous ne pourront tout simplement pas garder la tête hors de l’eau et beaucoup gèleront lorsque le temps se refroidira”, a déclaré un porte-parole de la campagne.

🔥🔥🔥 Les gens de tout le pays brûlent leurs factures de services publics aujourd’hui, pour protester contre la hausse des prix de l’énergie du 1er octobre. De Brighton à Sheffield, les militants de Don’t Pay se battent contre la crise du coût de la vie. 🧾🧾 pic.twitter.com/XjFmufinAw — Novara Media (@novaramedia) 1 octobre 2022

La manifestation a eu lieu alors que le nouveau plafond des prix de l’énergie est entré en vigueur samedi, permettant l’augmentation de la facture par ménage moyen de 1 971 £ (2 201 $) par an à un record de 2 500 £ (2 792 $) en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles.

Les autorités affirment que sans cela, les factures pourraient atteindre 3 500 £ à partir d’octobre et atteindre 6 500 £ l’année prochaine.

« Les moyens de subsistance et les entreprises étaient en jeu. Le soutien énergétique du gouvernement limite le prix qu’ils paient pour le gaz et l’électricité, les protège des augmentations massives de leurs factures et devrait également freiner l’inflation », a déclaré la première ministre Liz Truss.