Les Britanniques Bill Nighy et Paul Mescal parmi les stars se battent pour les meilleurs gongs aux Oscars

Les stars de cinéma BRITANNIQUES sont en lice pour collectionner les meilleurs gongs aux Oscars.

Bill Nighy, 73 ans, nominé pour la première fois, est en lice pour le prix du meilleur acteur pour son rôle dans Living, jouant un bureaucrate confronté à une maladie mortelle.

Getty

Bill Nighy est nommé meilleur acteur pour son rôle dans Living, jouant un bureaucrate confronté à une maladie mortelle[/caption] Getty

Paul Mescal, 26 ans, est dans la catégorie Meilleur acteur pour Aftersun[/caption]

Andrea Riseborough, 41 ans, née à Newcastle, figure dans la liste de la meilleure actrice pour To Leslie, où elle joue une mère texane alcoolique.

Pendant ce temps, l’acteur irlandais Colin Farrell, 46 ans, a obtenu son premier signe de tête aux Oscars – pour son rôle de copain rejeté dans The Banshees of Inisherin.

Les co-stars irlandaises Brendan Gleeson, 67 ans, et Barry Keoghan, 30 ans, sont en lice pour le meilleur acteur dans un second rôle, et Kerry Condon, 40 ans, la meilleure actrice dans un second rôle.

Son compatriote irlandais Paul Mescal, 26 ans, est dans la catégorie Meilleur acteur pour Aftersun.

AFP

Colin Farrell a obtenu son premier signe de tête aux Oscars – pour son rôle de copain rejeté dans The Banshees of Inisherin[/caption] La Méga Agence

Andrea Riseborough est dans la liste de la meilleure actrice pour To Leslie, où elle joue une mère texane alcoolique[/caption]

La sœur de Paul, Nell, a révélé que la nouvelle était arrivée alors que leur mère Dearbhla se préparait pour la chimio.

Elle a tweeté: “Ma mère s’est fait couper les cheveux aujourd’hui en préparation de sa chimiothérapie, puis Paul a été nominé pour un Oscar… la vie est tellement folle.”

Le réalisateur anglo-irlandais Martin McDonagh était également nominé.