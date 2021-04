BEAMING Les Britanniques ont emballé des brasseries et des restaurants en plein air aujourd’hui pour le premier week-end de liberté depuis la levée des règles de verrouillage de Covid.

Des millions de personnes ont afflué dans les bars et boutiques récemment rouverts ainsi que dans les parcs et les plages pour profiter du soleil printanier en Angleterre.

Les flics devraient intensifier leurs patrouilles dans les pubs, les parcs et les plages ce week-end alors que les Britanniques tirent le meilleur parti de leurs nouvelles libertés après l’assouplissement du verrouillage de Covid.

Primrose Hill à Londres fermera chaque nuit à partir de 22 heures, tandis que les forces de tout le pays se sont engagées à réprimer les grands rassemblements.

Ce soir est la première nuit d’un week-end avec des bars en plein air ouverts dans toutes les régions de l’Angleterre depuis octobre de l’année dernière – lorsque les fermetures de pub de niveau 3 ont frappé certaines régions.

Et les buveurs compenseront les fêtes de Noël, du Nouvel An et de Pâques, avec des sessions toute la journée et des ventes d’alcool qui devraient être le double d’un vendredi soir habituel.

Il arrive un week-end où le soleil devrait briller.

Le Met Office a déclaré que les températures pourraient atteindre 17 ° C d’ici la fin du week-end avant de culminer lundi.

Le prévisionniste du Met Office, Grahame Madge, a déclaré: «Un signal pour un temps plus calme est lorsqu’une zone de haute pression commence à se développer.

« Mais tout dépend de l’endroit où se situe le centre de la haute pression.

«Si c’est la Norvège, alors que l’air circule, nous obtiendrons de l’air du sud qui est plus chaud.

«Nous dirions que l’indication est qu’il est probable qu’il se situe autour de la moyenne pour avril, mais il est probable que la température se redresse.

« Le milieu du 16 e s., Peut-être le 17 e s. Est dans le domaine des possibilités pour Londres. »

