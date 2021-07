Les Britanniques avides de vacances devraient attendre APRÈS 20 heures pour éviter la vague de chaleur au milieu des avertissements, 11 millions de personnes prendront la route

Les BRITS désireux d’une escapade de vacances devraient attendre après 20 heures pour éviter les vagues de chaleur, au milieu des avertissements selon lesquels 11 millions d’entre nous prendront la route.

Le Royaume-Uni a cuit le jour le plus chaud de l’année mardi alors que les températures montaient à 32 ° C, et la chaleur devrait se poursuivre jusqu’à la fin de la semaine, lorsque la plupart des écoles se séparent.

Un nombre plus élevé de voyages au Royaume-Uni a contribué à une augmentation de 29% du trafic sur les itinéraires populaires Crédit : ©Graham Hunt

Le mercure devrait grimper d’un degré ou plus, avant de se refroidir le week-end Crédit : Robert Melen

Lundi a donné le coup d’envoi de la canicule de cette semaine avec 31 °C à Londres, avec de nombreuses régions plus chaudes qu’Ibiza.

Certains endroits ont même enregistré des conditions plus chaudes que 29C à Nouakchott, en Mauritanie, en bordure du désert du Sahara.

Et dans les jours suivants, le mercure devrait grimper d’un degré ou plus, avant de se refroidir le week-end.

Pendant ce temps, selon des rapports du Times, une étude publiée aujourd’hui a indiqué que plus de 11 millions de voitures prendraient la route au cours des 5 prochains jours pour des vacances et des voyages de loisirs.

Le RAC a déclaré que les automobilistes étaient confrontés à une « tempête parfaite » avec des restrictions sur les voyages à l’étranger ayant conduit à un nombre record de séjours jusqu’à présent cet été.

Un plus grand nombre de voyages au Royaume-Uni a contribué à une augmentation de 29 % du trafic sur les itinéraires populaires.

Parmi les routes qui devraient être les plus fréquentées figuraient la M5 traversant Somerset et Devon, et l’A303 dans le Wiltshire.

Les conducteurs partant vendredi, alors qu’une majorité d’écoles en Angleterre et au Pays de Galles se séparent, devraient retarder leur voyage jusqu’après 20 heures pour éviter le pire de la circulation, a recommandé le RAC.

Parallèlement aux avertissements de température, de fortes pluies et des orages étaient attendus dans de nombreuses régions du Royaume-Uni la nuit dernière.

Le Met Office a émis un avertissement orange de « chaleur extrême » pour mercredi et jeudi, couvrant le Pays de Galles, le sud-ouest de l’Angleterre, les West Midlands, le sud de l’Angleterre et l’Irlande du Nord.

La chaleur extrême a également perturbé les vols militaires à RAF Brize Norton dans l’Oxfordshire.

Le goudron utilisé pour remplir les fissures sur la piste, une procédure qui fait partie de l’entretien de routine, n’a pas pris correctement en raison des températures élevées

Lorsqu’un ravitailleur en vol Voyager a atterri lundi et a ramassé du goudron sur son pneu, le pneu a dû être remplacé et la piste a été mise hors service.

Les avions utilisaient des aérodromes alternatifs pendant que la piste était réparée et rouverte, a déclaré la RAF.

C’était un point d’atterrissage souvent utilisé par les VIP, y compris les ministres du gouvernement.

Sam Armstrong, directeur des communications du groupe de réflexion de la Henry Jackson Society, a déclaré : « Cet incident souligne à quel point nos lignes d’approvisionnement militaires sont vulnérables aux perturbations. »

Une majorité d’écoles en Angleterre et au Pays de Galles se séparent vendredi Crédit : Chris Eades