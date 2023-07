Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Les Britanniques ont été mis en garde contre les voyages vers les points chauds de la violence en France alors que les émeutes menaçaient de devenir incontrôlables.

Les conseils récemment mis à jour du ministère des Affaires étrangères avertissent les vacanciers d' »éviter les zones où des émeutes ont lieu » car la situation devient « imprévisible ».

Une fermeture totale des services publics de bus et de tramway a été ordonnée dans tout le pays vendredi soir après le pillage de magasins et l’incendie de plusieurs centres-villes par des manifestants incendiant des voitures et des bâtiments.

Le président Emmanuel Macron a exhorté les parents à garder les adolescents à la maison, affirmant que son gouvernement envisageait « toutes les options » pour rétablir l’ordre.

Plus de 200 policiers ont été blessés dans les troubles, qui ont été déclenchés par la mort par balle d’un adolescent.

Des manifestants affrontent la police anti-émeute à Marseille (AFP via Getty Images)

Certaines zones étaient confrontées à des couvre-feux. Vendredi, 875 suspects avaient été arrêtés alors que les autorités s’efforçaient de réprimer les affrontements.

La violence a éclaté à Marseille, Lyon, Pau, Toulouse, Strasbourg et Lille, ainsi qu’à Paris, où un chauffeur de 17 ans d’origine algérienne et marocaine, identifié uniquement comme Nahel M, a été abattu dans la banlieue de Nanterre.

Une douzaine de bus ont été ravagés par un incendie dans un dépôt à Aubervilliers, dans le nord de Paris, et un tramway a été incendié à Lyon.

À Nanterre même, des manifestants ont incendié des voitures, barricadé des rues et lancé des projectiles sur la police.

Des magasins, dont un magasin Apple, ont été saccagés à Strasbourg, tandis que plusieurs supermarchés Casino ont été pillés.

Une voiture en feu à Nanterre (APE)

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que 79 postes de police avaient été attaqués dans la nuit de vendredi, ainsi que 119 bâtiments publics, dont 34 mairies et 28 écoles.

Les concerts de la chanteuse française Mylène Farmer ont été annulés au Stade de France.

Dans le centre commercial Châtelet Les Halles, dans le centre de Paris, un magasin Nike a été cambriolé et plusieurs personnes ont été arrêtées après que des vitrines ont été brisées dans la rue de Rivoli adjacente, a annoncé la police.

Le ministre de l’Énergie a déclaré que plusieurs employés d’une entreprise de distribution d’électricité avaient été blessés par des jets de pierres lors d’affrontements.

La police tente de réprimer les violences à Nanterre (APE)

Pascal Matieus, commerçant de Nanterre, a déclaré: «C’est devenu complètement incontrôlable. La police a perdu le contrôle. »

Les vacanciers britanniques déjà en France ou prévoyant de s’y rendre le week-end sont de plus en plus inquiets.

L’indépendant calcule qu’environ 260 000 voyageurs britanniques sont réservés sur des vols, des ferries et des trains vers la France le samedi et le dimanche.

La police anti-émeute face aux manifestants (PA)

Des conseils de voyage officiels récemment mis à jour les avertissent des perturbations potentielles. « Depuis le 27 juin, des émeutes ont eu lieu dans toute la France. Beaucoup sont devenus violents. Les magasins, les bâtiments publics et les voitures en stationnement ont été ciblés », indique le conseil du gouvernement.

« Il peut y avoir des perturbations dans les déplacements routiers et l’offre de transport local peut être réduite. Certaines autorités locales peuvent imposer des couvre-feux.

« Les lieux et le moment des émeutes sont imprévisibles. Vous devez surveiller les médias, éviter les zones où se déroulent des émeutes, vérifier les derniers conseils des opérateurs lors de vos déplacements et suivre les conseils des autorités.

Alors que la plupart des troubles se sont déroulés loin des zones touristiques, la fermeture nocturne des transports en commun à Paris et dans d’autres grandes villes causera des problèmes importants à de nombreux vacanciers.

Des quartiers de Nanterre étaient en feu (APE)

La plus grande compagnie aérienne à bas prix de Grande-Bretagne, easyJet, a déclaré qu’elle permettrait aux passagers réservés pour voyager le samedi ou le dimanche de passer à un autre vol sans payer les frais normaux de 49 £.

Un porte-parole a déclaré: « Tous les clients qui doivent s’envoler pour la France ce week-end et qui souhaitent modifier leurs plans peuvent contacter notre équipe de service client pour obtenir de l’aide avec leurs options qui incluent un transfert vers un autre vol et nous annulerons les frais de modification. »

La quasi-totalité des trains Eurostar de Londres à Paris le week-end sont complets, ce qui représente environ 20 000 voyageurs.

Un porte-parole d’Eurostar a déclaré: «Nos services vers la France fonctionnent actuellement comme prévu et les conditions de billet normales s’appliquent.

Des incendies brûlaient après le renversement de voitures (PA)

« Nous continuerons de surveiller la situation et fournirons des mises à jour sur Eurostar.com et Twitter si cela change. »

Le ministère des Affaires étrangères ne mettant pas en garde contre tout déplacement, les vacanciers ne pourront pas réclamer s’ils décident de ne pas poursuivre leur voyage en France, ou de rentrer plus tôt.

Nahel M conduisait une voiture tôt mardi matin lorsqu’il a été arrêté pour avoir enfreint les règles de la circulation, ont déclaré les procureurs. L’adolescent était trop jeune pour détenir un permis de conduire complet.

Sa mort, filmée sur vidéo, a déclenché des plaintes de longue date parmi les communautés urbaines pauvres et racialement mixtes de violence policière et de racisme.