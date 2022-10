Les Britanniques aventureux se régalent d’une grande variété de cuisines différentes, notamment du Liban, d’Éthiopie et du Pérou

Les BRITS se retrouvent coincés dans différentes cuisines du monde – avec sept sur 10 ayant essayé des plats de pays comme le Liban, l’Éthiopie et le Pérou au cours des 12 derniers mois.

Un sondage auprès de 2 000 adultes a révélé que 16 % avaient expérimenté jusqu’à six cuisines ou plus qu’ils n’avaient même jamais goûtées auparavant au cours de la dernière année.

Les Britanniques se retrouvent coincés dans différentes cuisines Crédit : Alamy

Sept sur dix ont essayé des plats de pays comme le Liban, l’Éthiopie et le Pérou au cours de l’année dernière Crédit : AP : Associated Press

Il est également apparu que 45% étaient enclins à essayer de nouveaux plats après avoir vu des sauces, des huiles, des marinades et des condiments intéressants dans les supermarchés.

La variété toujours croissante de la cuisine sur les applications à emporter a également eu un effet d’entraînement, 45 % d’entre eux révélant qu’ils sont devenus plus expérimentaux lorsqu’ils cuisinent à la maison.

L’étude de la marque de cuisine spécialisée U:ME, fabricant d’huiles et de “Spice Shots” à utiliser lors de la préparation de plats internationaux à la maison, a révélé que l’italien et le chinois sont les cuisines les plus populaires.

Cependant, avec des plats du Japon (28%), du Liban (15%) et des États-Unis (47%) ayant été essayés au cours des 12 derniers mois, un nouveau numéro un pourrait être à l’horizon.

Ria Joyce, responsable de la marque chez U:ME, a déclaré : “Nos goûts alimentaires n’ont jamais été aussi éclectiques.

« Une expression populaire en ce moment est que le monde devient plus petit, et c’est également vrai quand il s’agit de nos goûts alimentaires.

“Vous pouvez trouver de la cuisine du monde entier dans vos supermarchés locaux, et encore plus de produits spécialisés dans les petits magasins, en particulier dans les grandes villes.”

Parmi les autres cuisines exotiques que les adultes britanniques ont essayées, citons la turque (32%), la coréenne (19%) et la sud-africaine (14%).

Un sur 10 (10 %) a même savouré un plat népalais, tandis que 7 % ont apprécié la cuisine originaire des Philippines.

En conséquence, 33 % souhaitent que les supermarchés stockent encore plus de produits alimentaires, de condiments, d’huiles, d’épices et d’autres ingrédients de cuisines internationales qu’ils ne le font actuellement.

Cela s’est avéré particulièrement frustrant pour les 21% qui ont souvent du mal à trouver les ingrédients dont ils ont besoin pour les plats internationaux dans les magasins britanniques.

Alors que 44% ont réussi un peu mieux, cela ne s’est produit qu’une ou deux fois.

Et certains ont vraiment ressenti la pression de s’approvisionner en ingrédients particuliers – 46% ont déclaré que les membres de la famille les avaient «priés» de recréer des repas appréciés pendant des vacances lointaines.

Les 30 meilleures cuisines internationales des Britanniques 1. Italien 2. Chinois 3. Indien 4. Mexicain 5. Espagnol 6. États-Unis 7. Français 8. Grec 9. Thaï 10. Japonais 11. Turc 12. Marocain 13. Coréen 14. Allemand 15. Antillais 16. Suédois 17. Sud-africain 18. Libanais 19. Portugais 20. Vietnamien 21. Belge 22. Pakistanais 23. Australien 24. Brésilien 25. Panafricain 26. Népalais 27. Russe 28. Philippin 29. Péruvien 30. Éthiopien

Mais parmi les parents qui ont répondu au sondage, 50 % se sont acharnés sur un plat exotique – seulement pour que leurs enfants tournent le nez dessus.

Ria Joyce a ajouté: «Vous n’avez pas besoin de passer tout un après-midi à travailler sur un plat aventureux pour vous assurer qu’il sera un régal.

“Il existe des moyens simples de donner une nouvelle vie aux plats les plus banals avec l’ajout de quelques cuillères à café de marinade.”

L’étude, réalisée via OnePoll, a également révélé que 51% des adultes sont passionnés par l’élargissement de leurs horizons alimentaires, et 53% iraient jusqu’à se décrire comme un “gourmand”.

En fait, 6 % affirment même que leur cuisine maison est comparable à celle d’un chef professionnel, tandis que 16 % se qualifient d’« amateur talentueux ».

Ria Joyce a déclaré: «Les papilles de chacun mûrissent à un rythme différent, il n’est donc pas surprenant que certains enfants trouvent des cuisines plus exotiques parfois plus difficiles à digérer.

« Cependant, susciter l’enthousiasme des enfants pour les saveurs et les aliments du monde entier dès leur plus jeune âge peut vraiment éveiller leur curiosité.

“Cela peut signifier qu’en vieillissant, ils ont une excellente relation avec différentes textures, saveurs, niveaux d’épices et plus.”