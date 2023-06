Les BRITS devraient être prioritaires pour les logements sociaux dans le cadre des nouveaux plans gouvernementaux examinés par les ministres.

La législation obligera les conseils à pousser les citoyens britanniques plus haut sur les listes d’attente pour répondre aux préoccupations concernant la migration.

De nouveaux plans gouvernementaux concernant les maisons du conseil sont en cours d’examen par les ministres. Crédit : Getty

Actuellement, les règles signifient que les faussaires avec un congé indéfini pour rester en Grande-Bretagne sont éligibles pour un logement social.

Et les conseils recommandent qu’ils aient vécu localement pendant deux ans avant de se qualifier.

Mais les ministres craignent maintenant que les règles ne soient pas assez strictes – et espèrent que les Britanniques auront bientôt la priorité.

Une source a déclaré au Times : Le logement social est une ressource limitée, il est donc normal que nous examinions ce que nous pouvons faire de plus pour garantir que les ressortissants britanniques sont prioritaires localement à mesure que les logements deviennent disponibles.

« Le Royaume-Uni accueillera toujours favorablement la contribution économique des migrants légaux dans ce pays, mais ils ne devraient pas être autorisés à sauter la file d’attente pour les logements sociaux. »

Cela survient alors que la migration nette a atteint un record de 606 000 l’année dernière.

Les chiffres officiels montrent que 1,2 million de personnes sont venues au Royaume-Uni en 2022, mais qu’il n’en reste que 557 000.

Les experts ont mis en garde contre une pression paralysante sur le logement, le NHS et les écoles – une ville de la taille de Birmingham étant arrivée au cours des deux dernières décennies.

Le Royaume-Uni est maintenant sur la bonne voie pour dépasser la taille de la population de la France pour la première fois d’ici le milieu de cette décennie en raison de l’afflux massif.

Un migrant non européen sur 12 arrive par les voies des demandeurs d’asile.

Actuellement, plus de 1,2 million de ménages sont en attente d’un logement social.

Et de nombreux experts pensent que la nouvelle législation n’aidera pas la situation.

Polly Neate, directrice générale de l’organisme de bienfaisance pour le logement Shelter, a déclaré: « Si vous essayez de faire monter les citoyens britanniques sur la liste des priorités, d’autres personnes ayant un plus grand besoin seront ignorées et perdront, y compris les familles sans abri avec des enfants qui ont parfaitement le droit d’être ici, et ceux qui fuient la guerre dans des endroits comme l’Ukraine.

« Cette politique revient à un aveu de l’échec du gouvernement à construire suffisamment de logements sociaux. »