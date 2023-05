Les Britanniques arrivent en ville le premier soir du week-end férié… mais certains s’emballent plus que d’autres

Les BARS et les pubs à travers le pays étaient bondés alors que les Britanniques donnaient le coup d’envoi du week-end férié.

Les fêtards ont frappé la ville la nuit dernière, certains déguisés et d’autres habillés à neuf, profitant au maximum du long week-end.

Les fêtards de Leeds donnent le coup d’envoi du week-end férié dans des déguisements hilarants Crédit : NB PRESS LTD

Certains ont enfilé des chapeaux de cow-boy et des filets de pêche tout en profitant de leur vendredi soir Crédit : NB PRESS LTD

D’autres dames de Leeds ont opté pour des ailes de fée et des diadèmes de fleurs aux côtés d’hommes en costumes de moine Crédit : NB PRESS LTD

Les fêtards de Broad Street, Birmingham, ont choisi un jean baggy plus décontracté et un look crop top Crédit : Alamy

Les fêtards de Birmingham, Leeds, Londres et Portsmouth, entre autres, ont célébré le jour férié arrosé avec style.

Les dames de Leeds ont été photographiées portant des ailes de fée et des couronnes de fleurs alors qu’elles sortaient, tandis que les garçons arboraient des costumes de moine et des costumes de plaisanterie.

D’autres filles ont opté pour des chapeaux de cow-boy à imprimé zèbre et des filets de pêche à voir lors des vacances de printemps.

Pendant ce temps, un groupe de fêtards de Newcastle a levé leurs verres pour célébrer l’enterrement de vie de jeune fille de leur compagnon.

Les femmes ont opté pour le thème populaire des cow-girls, la future mariée étant magnifique en blanc.

D’autres fêtards sont sortis dans des robes moulantes classiques avec des cheveux et du maquillage glamour.

Bien sûr, certains fêtards sont allés trop loin et se sont évanouis sur le côté de la rue avec des amis essayant de se rassembler et de continuer la nuit.

Les buveurs de Birmingham dans Broad Street ont vu des hordes de Britanniques sortir et porter des jeans baggy et des corsets plus décontractés.

Un groupe de filles était de bonne humeur alors qu’elles sautaient dans les bars toute la nuit, avec des guirlandes hawaïennes sportives et des lunettes de soleil colorées.

D’autres ont profité des températures plus chaudes et ont enfilé des robes et des jupes plus fines tout en laissant tomber leurs cheveux pour accueillir le long week-end.

Mais, certains ont clairement culminé trop tôt et pourraient être retrouvés affalés dans des abribus en attendant leur retour à la maison dont ils avaient tant besoin.

Certains parieurs londoniens sont sortis avec style, vêtus de costumes formels et de nœuds papillons.

D’autres amis pouvaient être vus s’amuser dans la rue, au grand amusement des badauds.

À Soho, les bars étaient bondés et de longues files d’attente de fêtards s’alignaient dans les rues pour entrer dans les clubs.

Cela survient après que les Britanniques ont célébré le jour férié du couronnement du roi il y a quelques semaines à peine.

Les pubs et les bars à travers le pays étaient pleins à craquer et l’alcool coulait à flot alors que les fêtards continuaient l’esprit de fête après l’éblouissant concert de couronnement.

Même les températures tièdes et l’averse occasionnelle n’ont pas refroidi la bonne humeur.

Le jour férié spécial marquant le couronnement n’était qu’un des trois longs week-ends de mai.

