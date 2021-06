Les Britanniques apprécient les bières sous un soleil de 28°C le jour le plus chaud de l’année alors que 75% des adultes britanniques ont maintenant franchi une nouvelle étape du vaccin

LA grande vacance chauffait hier alors qu’elle atteignait 28 ° C et que les parieurs menaçaient de boire des pubs à sec.

Les chercheurs de soleil se prélassaient jusqu’à présent le jour le plus chaud de l’année, et tant de bière a coulé que les brasseries se sont précipitées pour remplir les fûts.

La Grande-Bretagne a profité d’un scorcher 28C hier Crédit : Getty

Les amateurs de soleil ont afflué vers les plages et les parcs le jour le plus chaud de l’année Crédit : Alamy

Cela survient alors que le Royaume-Uni a franchi une nouvelle étape dans le vaccin Crédit : Getty

Les trois quarts des adultes ont maintenant reçu des piqûres Crédit : Getty

Pendant ce temps, le Royaume-Uni a franchi une nouvelle étape glorieuse dans le domaine des vaccins.

Les trois quarts des adultes ont maintenant été piqués, et Boris Johnson a promis que nous étions toujours sur la bonne voie pour la Journée de la liberté le 21 juin.

Tout cela signifie que le pays est sur la bonne voie pour profiter d’un été lumineux et venteux après 15 mois de stricte adhésion aux restrictions de Covid.

Malgré les avertissements de scientifiques catastrophiques, le Premier ministre n’a pu voir « rien dans les données » suggérant que l’étape finale tant attendue du déverrouillage ne peut pas avoir lieu.

La bonne nouvelle est arrivée alors que les Britanniques se prélassaient à des températures de 28 ° C – nous faisant plus chaud que dix pays sur la «liste verte» approuvée par le gouvernement des destinations d’outre-mer.

Cela est mis à jour aujourd’hui, mais de nombreux Britanniques ne sont pas inquiets à l’idée de partir à l’étranger.

Andy Nicholson, 29 ans, visitant une jetée très fréquentée de Blackpool avec sa famille, a déclaré : « Nous passons une excellente journée. Qui a besoin de vacances à l’étranger quand tu as des jours comme ça ?

Le temps devrait rester absolument magnifique dans les jours à venir

Les experts météorologiques disent qu’il devrait faire encore plus chaud au cours des deux prochaines semaines, peut-être vers 30 ° C Crédit : EPA

Le temps caniculaire déclenchera des orages dans certaines parties du Royaume-Uni Crédit : EPA

«Nous ne pensons pas que nous allons nous en sortir cette année, mais il n’y a aucune raison que le Royaume-Uni soit plus chaud que la plupart des pays de la liste verte. C’est brilliant. »

Les températures ont atteint 28,3 ° C (82,94 ° F) à Northolt, dans l’ouest de Londres, ce qui en fait la journée la plus chaude de l’année jusqu’à présent.

Qui a besoin de vacances à l’étranger quand tu as des jours comme ça ? Andy Nicholson

Les deux précédents plus chauds étaient lundi et mardi.

La vague de chaleur post-vacances a vu les Britanniques affluer vers les plages, les parcs et les jardins des pubs à travers le pays.

Cela a gonflé la soif de bière du Royaume-Uni, avec 70 millions de pintes par semaine en train d’être abattues depuis que les restrictions des pubs Covid ont été assouplies le mois dernier.

La demande a été si forte que certains brasseurs, dont Heineken, manquaient de fûts pour suivre.

Les propriétaires se préparaient également pour le tournoi de football Euro à partir de la semaine prochaine, lorsque les pubs seront pleins à craquer pendant trois semaines.

Les parieurs ont coulé tant de brasseries de pintes avaient du mal à suivre Crédit : Alamy

Un énorme 70 millions de pintes ont été abattues chaque semaine depuis l’assouplissement des restrictions Crédit : EPA

Greg Grundy, qui dirige le pub The Egremont à Worthing, West Sussex, a déclaré: «La réouverture des pubs était folle et le temps chaud a connu une augmentation supplémentaire.

« Maintenant, nous avons la tempête parfaite de l’Euro à partir de la semaine prochaine, où les pubs seront pleins à craquer de fans de football.

« Nous parcourons beaucoup de stock, mais nous ne pouvons pas nous débarrasser des fûts assez rapidement pour en avoir plus.

« Les fûts sont normalement collectés une fois par semaine, mais cela passe désormais à deux fois par semaine. »

MÉGA-KEGS

Heineken hier soir a rassuré les buveurs que l’approvisionnement sera satisfait.

Il a déclaré: « Nous avons demandé à nos clients de pub de s’assurer que tous les fûts vides sont retournés afin que nous puissions rapidement les recycler et les remplir, et les ramener dans les pubs le plus rapidement possible. »

Le gouvernement met à jour sa «liste verte» à l’étranger aujourd’hui Crédit : Alamy

Dans le but de maintenir le débit des pompes, les propriétaires se voient désormais proposer des méga-fûts de bière dans d’énormes conteneurs de 100 litres.

Ils sont normalement réservés aux grands événements tels que les courses hippiques et les festivals.

Alors que le pays étouffait, l’ancien capitaine de football anglais David Beckham est allé torse nu pour une promenade à la campagne avec sa femme Victoria.

L’homme de 46 ans a posté une photo à ses 66,6 millions d’abonnés sur Instagram et a déclaré: « Oui, c’est l’Angleterre, c’est ce que nous faisons, (le soleil) sort, nous enlevons nos chemises, même promenons les chiens quand Victoria rit à moi. »

D’autres ont choisi de se rafraîchir dans la mer hier – le septième jour consécutif pour atteindre 21C (70F).

Les plages ont été éperonnées à travers le pays alors que les familles profitaient de la pause à mi-parcours, avec des milliers de personnes affluant vers Margate, Kent.

Les paddle-boarders ont rempli la mer à Birling Gap, East Sussex, tandis que les surfeurs ont pris les vagues à Perranporth, Cornwall.

Hier, Boris Johnson a organisé une réception pour les enfants de l’école primaire St Joseph Crédit : Simon Dawson / No10 Downing Street

Le Premier ministre a déclaré qu’il ne pouvait voir « rien dans les données » suggérant que la Journée de la liberté de juin ne pouvait pas avoir lieu Crédit : PA

Les espoirs de la Journée de la liberté qui se déroulent comme prévu ont été stimulés par des chiffres montrant que 75 pour cent des adultes ont maintenant eu un jab – avec 50 pour cent recevant les deux.

Des milliers d’autres ont été inoculés hier, y compris des doses administrées sur un parking de Glasgow.

Le Premier ministre a minimisé les sombres avertissements des scientifiques, insistant sur le fait qu’une augmentation des cas était à prévoir après l’assouplissement du verrouillage.

Il a déclaré: «Nous avons toujours su que cela allait arriver. Ce que nous devons déterminer, c’est dans quelle mesure le programme de vaccination a protégé suffisamment d’entre nous, en particulier les personnes âgées et vulnérables, contre une nouvelle vague. »

Il a insisté sur le fait que « chaque jour, nous avons de longues sessions pour interroger les données, examiner les modèles » avant une décision cruciale le 14 juin.

Cela est arrivé alors que l’un des principaux médecins britanniques semblait critiquer ses collègues médecins qui souhaitent que la fin du verrouillage soit retardée au milieu des craintes concernant la variante indienne.

Sir John Bell a mis en garde contre un scénario de verrouillage sans fin chaque fois qu’une nouvelle forme de virus était identifiée.

Il a déclaré à la BBC : « Si nous dévalons un terrier de lapin à chaque fois que nous voyons une nouvelle variante, nous allons passer beaucoup de temps recroquevillés. »

Le professeur Regius de médecine à l’Université d’Oxford s’est dit « assez encouragé » par les dernières données, mais a déclaré que les ministres avaient raison d’attendre avant de prendre des décisions.