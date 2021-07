Les Britanniques appelleront les malades le premier jour de retour au bureau alors que le soleil fait signe le même jour que le travail à domicile a chuté

Les BRITS devraient appeler les malades le premier jour de leur retour au bureau alors que la commande de travail à domicile de l’Angleterre est abandonnée – le soleil les faisant signe à l’extérieur.

Les magasins et les pubs sont prêts pour une semaine exceptionnelle alors que la canicule se poursuit, et « nous pourrions atteindre 32 ° C », a déclaré le Met Office.

Plus besoin d’être coincé à l’intérieur de la maison – car on dit aux Britanniques de retourner au bureau Crédit : Getty – Contributeur

Les Britanniques devraient baisser de dix millions de pintes pour célébrer la Journée de la liberté lundi.

Le 19 juillet, le gouvernement lèvera toutes les restrictions légales de Covid avec la suppression des mesures de distanciation sociale, la reprise des événements à grande échelle et la suppression des conseils sur le travail à domicile.

Mais, prédit le Telegraph, avec la Grande-Bretagne se prélassant sous un soleil radieux, il est peu probable que les Britanniques retournent en courant sur leur lieu de travail.

Bien que ce soit le premier jour de l’interdiction de travailler à domicile du gouvernement, beaucoup sont apparemment désireux de continuer à travailler à domicile cette semaine pour profiter au maximum du temps.

Becky Mitchell, météorologue au Met Office, a déclaré: « Nous pourrions atteindre 32 °C (89,6 °F) la semaine prochaine – c’est possible chaque jour pour différents endroits du pays.

« Les zones les plus susceptibles d’obtenir 32 ° C sont des parties des Midlands et vers le sud-ouest de l’Angleterre et potentiellement Londres, elles vont toutes connaître les températures les plus élevées dans les prochains jours. »

Des recherches menées par le Chartered Institute of Personnel and Development ont révélé que quelque 70 pour cent des travailleurs souhaitent se rendre malades par temps aussi chaud.

La Fédération des petites entreprises a ajouté : « Les jours de congé des employés par temps chaud arrivent et peuvent être un gros problème. »

DÉCÈS PAR VAGUE DE CHALEUR

BrightHR a déclaré: « La simplification des restrictions de verrouillage des dates fait partie des jours de congé les plus demandés cette année, en dehors des grands jours fériés. »

La London School of Economics and Political Science a cependant averti que « le Royaume-Uni, et le gouvernement en particulier, ne font pas assez pour faire face aux risques croissants posés par les vagues de chaleur, causant de nombreux décès inutiles ».

« Peu de gens se rendent compte que plus de 2 500 personnes sont mortes au cours de trois brèves périodes de canicule en Angleterre l’été dernier », a ajouté Bob Ward, directeur des politiques et des communications de LSE.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Il a déclaré: « Le gouvernement a ignoré de nombreux avertissements d’experts et la nation n’a pas de stratégie globale pour gérer le risque des vagues de chaleur, dont la fréquence et la gravité augmentent en raison du changement climatique.

« La plupart de ceux qui mourront au cours des prochains jours ont des problèmes de santé sous-jacents, tels que des maladies respiratoires.

« Beaucoup vivent dans des maisons ou des maisons de soins qui surchaufferont, ce qui entraînera des températures à l’intérieur bien plus élevées qu’à l’extérieur.

« Ce ne sont pas seulement les températures diurnes élevées qui peuvent s’avérer fatales, mais aussi les nuits chaudes.

« Les villes sont des zones particulièrement à haut risque par temps chaud en raison de l’effet » d’îlot de chaleur urbain « , les surfaces sombres des bâtiments et des routes absorbant davantage l’énergie solaire, ce qui crée des températures plusieurs degrés plus élevées que dans les zones rurales environnantes. »

Beaucoup vivent dans des maisons ou des maisons de soins qui surchaufferont. Bob Ward, LSE

Le Met Office a travaillé avec Public Health England pour garantir que les gens restent en sécurité dans les conditions chaudes, exhortant le public à rester hydraté, à porter un écran solaire et à aider toute personne plus vulnérable à la chaleur.

Des avertissements concernant la chaleur extrême ont été émis par les autorités médicales et les vétérinaires, exhortant les gens à assurer la sécurité des personnes vulnérables et des animaux.

Et les personnes souffrant du rhume des foins ont également été alertées que les niveaux de pollen seraient « élevés ou très élevés » dans la majeure partie du Royaume-Uni.

Le temps chaud durera jusqu’à lundi, surnommé le «Jour de la liberté», lorsqu’après près d’un an et demi, les restrictions de Covid seront levées.

La règle de six sera enfin supprimée à l’intérieur et la distanciation sociale et le service à table dans les pubs sont également laissés pour compte.

Les masques faciaux deviennent facultatifs dans de nombreux lieux, et les événements à grande échelle comme les festivals, les concerts et les discothèques font leur retour.

Cela vient après que la grande escapade britannique ait vu des millions de personnes prendre les routes pour profiter d’un week-end super ensoleillé.

Des niveaux de trafic sans précédent ont créé de longues files d’attente de pare-chocs à pare-chocs sur les principaux itinéraires – et une augmentation des pannes sous la chaleur torride de 32 ° C.

‘CHALUMEAU BERMUDES’

Une vague de chaleur « au chalumeau des Bermudes » a ramené l’été flamboyant grâce à une rafale tropicale venue de l’Atlantique.

La Grande-Bretagne a été poussée dans le four avant le Freedom Day de lundi – enregistrant le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent avec des températures dépassant les 30 ° C en Angleterre et au Pays de Galles dimanche.

En Angleterre, 31,6C (88,88F) a été enregistré à Heathrow, dépassant le record de samedi 30,3C (86,54F) enregistré à Coton dans les Elms, Derbyshire.

Le Pays de Galles a enregistré 30,2 °C (86,36 °F) à Cardiff, contre 29,6 °C (85,28 °F) atteint à Usk, Monmouthshire, samedi.

Le grésillement d’été du week-end a été motivé par un modèle météorologique « anticyclone des Açores », également connu sous le nom de « anticyclone des Bermudes », ont expliqué les experts.

Des millions de personnes se sont dirigées vers les plages avec des routes très fréquentées sur les routes côtières populaires alors que les touristes affluaient pour profiter du soleil et du ciel bleu.

TRAGÉDIES DE L’EAU

Tragiquement, une fille s’est noyée dans un lac de l’Oxfordshire alors que quatre personnes sont mortes dans des tragédies liées à l’eau à travers le Royaume-Uni le jour le plus chaud de l’année.

Les flics révèlent qu’ils ont été appelés à Ducklington Lake, à Witney, vers 14 h 35 dimanche et que la fille a ensuite été retirée de l’eau.

La police de Thames Valley a déclaré que malgré son transport à l’hôpital, elle est décédée tragiquement plus tard.

Pendant ce temps, la police a découvert le corps d’un homme de 19 ans qui a disparu à Salford Quays.

La police du Grand Manchester n’a pas pu ranimer l’adolescent, qui a disparu dimanche après-midi.

« Malheureusement, malgré une opération de sauvetage à Salford Quays ce soir, un homme de 19 ans a perdu la vie », lit-on dans un tweet sur le compte Twitter de la police du Grand Manchester.

« Nos pensées vont à la famille et aux amis de ce jeune homme, ainsi qu’aux personnes qui ont été témoins des événements tragiques. »

À York, le corps d’un homme dans la cinquantaine a été retrouvé dimanche soir dans la rivière Ouse, près du pont Water End.

La RNLI a été extrêmement occupée pendant le week-end, aidant à rechercher les nageurs disparus, à remorquer les navires en détresse et à secourir les baigneurs en difficulté dans l’eau.

Un porte-parole du Met Office a déclaré à propos du temps caniculaire à venir: « Nous nous attendons à ce que les températures continuent à être élevées jusqu’à jeudi … il y a une tendance pour les températures maximales les plus élevées à migrer vers l’ouest.

« Nous nous attendons à ce que lundi et mardi les températures maximales soient dans le sud-ouest et dans le sud du Pays de Galles, puis plus tard dans la semaine, les températures grimpent en Irlande du Nord et dans le nord-ouest. »