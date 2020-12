Les Britanniques ont salué aujourd’hui le « cadeau de Noël précoce » d’un accord sur le Brexit après que le Premier ministre a annoncé que les pourparlers avaient été achevés après des mois de négociations.

Le Premier ministre a finalement confirmé un accord commercial avec l’UE cet après-midi dans le but d’éviter une scission chaotique lorsque la période de transition du Brexit se terminera le 1er janvier.

Downing Street a déclaré que l’accord était une « nouvelle fantastique » – Boris Johnson étant désormais prêt à tenir une conférence de presse plus tard dans la journée.

Alors que les mois de pourparlers se terminaient enfin la veille de Noël, des centaines de Britanniques se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur soulagement après des semaines d’incertitude.

Un Britannique a qualifié l’accord de « miracle », tandis que d’autres avaient précédemment accueilli « une lueur d’espoir » dans un an pillé par la pandémie de coronavirus.

À la suite de la nouvelle, une source de haut rang n ° 10 a déclaré: « Tout ce que le public britannique avait promis lors du référendum de 2016 et lors des élections générales de l’année dernière est livré par cet accord.

«Nous avons repris le contrôle de notre argent, de nos frontières, de nos lois, de notre commerce et de nos eaux de pêche.

«L’accord est une excellente nouvelle pour les familles et les entreprises de toutes les régions du Royaume-Uni. Nous avons signé le premier accord de libre-échange basé sur des droits de douane nuls et des quotas nuls jamais atteint avec l’UE ».

Ursula von der Leyen a déclaré lors de son propre briefing à Bruxelles que les termes étaient «équilibrés».

«Nous avons enfin trouvé un accord. C’était une route longue et sinueuse, mais nous avons beaucoup à montrer pour cela », a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré que l’UE avait protégé son marché unique et obtenu «cinq ans et demi de prévisibilité pour nos communautés de pêcheurs et des outils puissants pour encourager» l’accès à se poursuivre par la suite.

L’annonce était très attendue par beaucoup sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée, un homme écrivant: «Quel soulagement, enfin l’UE et la Grande-Bretagne sont sur la même longueur d’onde.

Un autre a déclaré que la nouvelle l’avait laissé « enfin se sentir festif », affirmant que l’accord « nous semblait très positif » car « Boris ne semble pas avoir cédé du tout ».

« Un accord commercial post-Brexit devrait être annoncé aujourd’hui », a déclaré un Britannique. «Quel soulagement, enfin l’UE et la Grande-Bretagne sont sur la même longueur d’onde.

«J’ai hâte de voir cet accord historique annoncé. C’est gagnant-gagnant pour les deux.

D’autres ont salué la nouvelle après « quatre longues années », demandant sur quelles nouvelles se concentrer une fois l’accord conclu

D’autres ont salué la nouvelle après « quatre longues années », demandant sur quelles nouvelles se concentrer une fois l’accord conclu.

«Y aura-t-il enfin une fin à cela? demanda un autre.

Un troisième utilisateur a déclaré: « Quatre ans et demi plus tard, nous découvrons enfin ce que signifie le Brexit. »

Cependant, d’autres étaient moins enthousiasmés par la nouvelle, anticipant « tous les opposants et les sombres [will] condamner l’accord, tout ce qui est finalement convenu.

Les sceptiques ont également partagé des images d’un clip de Fry et Laurie dans lequel l’acteur insiste à plusieurs reprises sur « c’est une bonne affaire pour la Grande-Bretagne », écrivant: « Chaque ministre du gouvernement aujourd’hui ».

Certains ont même plaisanté en espérant que la bagarre du chat avec un pigeon devant le n ° 10 ce matin n’était pas un « signe de ce qui allait arriver ».

Boris Johnson s’est joint à un appel virtuel avec des militaires britanniques du monde entier hier soir pour les remercier de leurs services et leur souhaiter un joyeux Noël.

No10 a déclaré que les termes signifiaient que le Royaume-Uni ne serait pas dans «l’attraction lunaire de l’UE». « Nous ne sommes pas liés par les règles de l’UE, il n’y a aucun rôle pour la Cour de justice européenne et toutes nos lignes rouges clés concernant le retour de la souveraineté ont été atteintes », a déclaré la source.

« Cela signifie que nous aurons une indépendance politique et économique totale le 1er janvier 2021. »

La confirmation avait été remise à plusieurs reprises alors que les parties disputaient « poisson par poisson » au sujet des règles, l’Irlande mettant en garde contre un « accroc », même si des sources britanniques ont insisté sur le fait qu’il n’y avait « aucun problème majeur ».

Mais la bataille pour vendre le paquet aux électeurs et aux députés conservateurs bat son plein, alors que M. Johnson fait sonner les députés d’arrière-ban rétifs.

Une évaluation interne du gouvernement a insisté sur le fait que le Royaume-Uni avait «gagné» sur 43% des principaux problèmes du paquet de 660 milliards de livres sterling, contre 17% là où l’UE était en tête.

Il y aura un accès à tarif nul et sans quota au marché unique de l’UE – et M. Johnson a maintenu la capacité de s’écarter des normes de Bruxelles, sans aucun rôle pour la Cour de justice européenne.

Le document se vante que des concessions ont été obtenues sur les règles d’origine pour les marchandises, la rationalisation des douanes et les régimes de «négociant de confiance», tandis que le secteur des services financiers a été «isolé».

Un accord évitera également d’énormes perturbations en plus de la crise des coronavirus.

Cependant, le Royaume-Uni semble avoir cédé du terrain sur les droits de pêche et obtenu peu de secours pour le secteur des services.