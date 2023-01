Les Britanniques amoureux révèlent les raisons les plus étranges pour lesquelles ils ont rompu avec un partenaire – voici la liste complète

LES raisons les plus étranges pour lesquelles les Britanniques ont annulé avec un partenaire incluent le fait qu’ils ont des ongles sales ou longs, qu’ils ont une « voix de bébé » et des tatouages ​​nuls.

Un sondage auprès de 2 000 adultes a révélé que près de la moitié (49%) ont mis fin à une relation à cause d’un “mal”, et 56% ont complètement fantôme quelqu’un.

Les « ick » les plus étranges que les gens doivent rompre avec un partenaire ont été révélés Crédit : Getty

Un huitième (12%) ont dit qu’il avait arrêté avec un intérêt romantique parce qu’ils étaient obsédés par les signes astrologiques, tandis que 11% l’ont terminé avec quelqu’un qui a applaudi quand un avion a atterri.

Un dixième des hommes rompraient également avec plaisir avec quelqu’un qui voulait partager de la nourriture lors d’un premier rendez-vous.

Et 12 % des femmes trouvent qu’une montre impétueuse est un “mal”, tandis que 14 % jugent quelqu’un d’autre pour avoir qualifié leur équipe de football de “nous”.

L’étude a été commandée par le site de rencontres haut de gamme Seeking, où la porte-parole et experte interne en matière de rencontres, Emma Hathorn, a déclaré: “Les gens sont très déterminés par ce qu’ils veulent, ce qui leur donne du pouvoir.

“Les rencontres en ligne ont ouvert un tout nouveau monde de célibataires, ce qui signifie que les gens peuvent se permettre d’avoir des normes plus élevées.

“Et si une personne qui ne porte jamais de lunettes de soleil à l’intérieur ou qui mâche la bouche ouverte est une rupture absolue pour vous, c’est tout à fait juste.”

L’étude a révélé que sentir simplement mauvais est le premier problème, sélectionné par 16% des personnes interrogées.

Cela a été suivi par faire semblant d’être plus au courant de quelque chose qu’ils ne le sont réellement et d’être autoritaire ou grossier (15 % dans les deux cas).

Mais 53% ont laissé leur amant potentiel totalement dans le noir et n’ont pas expliqué ce qu’ils avaient fait pour le mériter.

Il est également apparu que 36% des personnes interrogées pensent qu’elles ont elles-mêmes donné du fil à retordre à quelqu’un, l’éteignant totalement.

Les deux tiers (67 %) se décrivent comme au moins quelque peu pointilleux lorsqu’il s’agit de trouver un partenaire, 22 % étant « très pointilleux ».

Et 61 % pensent qu’ils méritent ce qu’il y a de mieux, alors essayez d’élever leurs normes lors de la recherche d’un partenaire, ce qui montre la prévalence de la tendance à “faire des rencontres”.

Cependant, 15% pensent qu’il n’y a rien de tel que d’être trop pointilleux sur la scène des rencontres, selon les chiffres de OnePoll, ce qui montre encore la popularité croissante d’essayer de trouver des relations plus ambitieuses.

De plus, près de quatre sur 10 (35%) pensent que leurs normes de fréquentation se sont améliorées à mesure qu’ils vieillissaient – les personnes âgées de 65 ans et plus étant les plus susceptibles de ressentir cela.

La recherche a également révélé comment 65% sont susceptibles de juger négativement quelqu’un s’il voulait partager une facture alimentaire, en particulier s’il suggérait la date.

Alors que 60% critiqueraient le choix du lieu du premier rendez-vous s’il ne répondait pas à leurs normes.

Lorsqu’il s’agit de rechercher un partenaire potentiel, 28% ont déclaré que le salaire était le plus important, suivis de 19% qui optaient pour un bon sens du style et de la mode.

TOP 40 DES CHOSES QUI DONNENT LE ‘ICK’ AUX ADULTES 1. Sentir mauvais 2. Faire semblant d’en savoir plus sur quelque chose qu’ils ne le sont en réalité 3. Être autoritaire et grossier 4. Double SMS (envoi d’un SMS secondaire si vous n’avez pas répondu après le premier) 5. Avoir de mauvaises dents 6. Être grossier avec un serveur 7. Vivre dans le pétrin 8. Avoir les ongles sales 9. Mâcher la bouche ouverte 10. Être trop collant 11. Parler trop fort 12. Manger et parler en même temps 13. Être obsédé par leurs signes astrologiques 14. Avoir de longs ongles 15. Mettre une voix de bébé 16. Porter trop de maquillage 17. Respirer fortement 18. Partage excessif sur les réseaux sociaux 19. Se référer à eux-mêmes à la troisième personne 20. Avoir un mauvais tatouage 21. Porter un rouge à lèvres de couleur bizarre 22. Avoir des chaussures trop sales 23. Avoir un compte Instagram pour son animal de compagnie 24. Se référant à leur équipe de football comme “nous” 25. Applaudissements quand un avion atterrit 26. Porter de mauvais jeans 27. Porter des lunettes de soleil à l’intérieur 28. Prendre plus de temps que vous pour vous préparer 29. Avoir trop de boutons de chemise défaits 30. Porter des chaussures que vous n’aimez pas 31. Vivre à la maison avec ses parents 32. Ne pas porter de chaussettes avec des chaussures 33. Vouloir partager de la nourriture au premier rendez-vous 34. Porter une montre collante 35. Utiliser des emojis dans les textes 36. Porter des chaussettes au lit 37. Ne pas payer au premier rendez-vous 38. Porter des vêtements froissés 39. Dire des noms d’animaux comme “chéri” ou “bébé” 40. Prononcer mal le nom de David Bowie

Mais le même nombre d”adultes pensent que sortir ensemble devient plus difficile, à mesure que vous augmentez les années – bien que 28% soient complètement déterminés à sortir avec quelqu”un qui correspond exactement à leurs préférences.

Hathorn a ajouté: “La tendance actuelle en matière de rencontres en ce moment est de” sortir ensemble “- trouver quelqu’un qui peut améliorer et élever son propre style de vie.

“Ainsi, l’objectif de tous les singletons n’est pas seulement d’être quelqu’un qui peut aider quelqu’un d’autre à ‘sortir ensemble’ – mais de trouver quelqu’un qui peut s’élever en même temps.

“Comme pour toutes les choses dans la vie, il s’agit de trouver l’équilibre exact qui vous convient, et cela peut être délicat si vous êtes totalement inflexible quant à la personne avec qui vous sortez.

“Il est essentiel de garder l’esprit ouvert, et vous pouvez trouver quelqu’un qui élève votre vie de toutes les manières possibles, même s’il porte des chaussures terribles.”