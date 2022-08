Les Britanniques affluent vers les plages alors qu’ils se prélassent sous un soleil glorieux de 35 ° C avant que la canicule ne se termine par des orages et des crues soudaines

LES PLAGES regorgent de Britanniques qui se prélassent sous le soleil glorieux de 35 ° C d’aujourd’hui.

Mais la canicule prendra fin brutalement à partir de demain avec des orages et des crues soudaines.

Evie Oldham, 25 ans, et Claudia Maybury, 25 ans, profitent du temps chaud à Newquay, Cornwall Crédit : Dave Nelson

Des nageurs casse-cou sautent du mur de Cobb Harbour à Lyme Regis, Dorset Crédit : ©Graham Hunt

De grandes foules ont également été aperçues se rassemblant à Durdle Door

Un avertissement de “chaleur extrême” est en vigueur dans une grande partie de l’Angleterre alors que le mercure vacille au milieu des années 30.

L’alerte orange s’étend de Manchester à Brighton et de Plymouth à Norwich, et s’applique jusqu’à minuit dimanche.

Les familles à travers le Royaume-Uni ont profité au maximum du temps chaud, affluant vers les plages, les parcs et les lacs par milliers.

Les amateurs de soleil ont rempli l’herbe des parcs de Londres pour profiter de la chaleur de 35 ° C, tandis que les baigneurs ont emballé les cailloux à Brighton, dans l’East Sussex.

Ailleurs, les nageurs ont barboté dans la mer à Lyme Regis, Dorset, et les promeneurs se sont promenés le long de la promenade de Blackpool.

Les températures étaient tout aussi élevées en Irlande où les Dublinois s’ébattaient dans l’eau sur Burrow Beach à Sutton.

Mais le plaisir au soleil s’arrêtera à partir de demain lorsque de fortes pluies sont attendues.

Bien qu’il restera doux, des orages “isolés” se développeront dans les régions du centre et de l’ouest avant de devenir plus fréquents et plus lourds dans certaines parties de l’Écosse et de l’Irlande du Nord plus tard.

Ensuite, du lundi au mercredi, les conditions se refroidiront et il y aura des averses orageuses généralisées et des risques d’inondations soudaines.

Le Met Office a émis trois avertissements météorologiques jaunes à l’échelle du Royaume-Uni pour le 15 août, entraînant des perturbations possibles.

Les maisons et les entreprises pourraient être exposées à des risques d’inondation, de foudre, de grêle et de vents violents, tandis que les services d’autobus et de train pourraient être retardés.

Les conditions de conduite pourraient également devenir “difficiles”, et il est possible que des coupures de courant se produisent.

Quatre alertes aux inondations sont en vigueur à travers l’Angleterre – sur la côte nord du Devon, la rivière Tidal Avon à Bristol, le port de West Bay dans le Dorset et l’estuaire de la Wye dans le Gloucestershire – où des torrents sont possibles.

Une nouvelle alerte jaune aux orages à travers l’Angleterre et le Pays de Galles est en vigueur mardi, alors que certaines régions pourraient voir deux pouces de pluie en moins de trois heures.

Les températures oscilleront au milieu des années 20 dans le sud, et les années 20 et les années 20 plus au nord.

Le météorologue du Met Office, Tom Morgan, a déclaré: “La canicule se poursuit tout au long de ce week-end.

“Il deviendra progressivement plus frais la semaine prochaine, avec un risque croissant d’averses et d’orages.

“Il y a un risque d’inondations soudaines par endroits.

Les familles profitent du soleil sur la plage de Blackpool 1 crédit

Passants sur la promenade de Blackpool 1 crédit

Erika Rosario sur Burrow Beach à Sutton, Dublin Crédit : Photocall Irlande