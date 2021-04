SHAGGY-HAIRED Les Britanniques ont afflué pour se faire couper les cheveux pour la première fois depuis des mois alors que les salons rouvraient à minuit.

Les clients ont réservé des barbiers et des coiffeurs dos à dos pour les garnitures indispensables à mesure que les restrictions de verrouillage disparaissent.

La coiffeuse Secret Spa Nas Ganev coupe les cheveux d’Amy Pallister, 27 ans, juste après minuit chez elle à Balham, dans le sud de Londres Crédit: PA

Kelly Boad, propriétaire de la Hair & Beauty Gallery, donne une coupe de cheveux à Sue Butcher à Warwick Crédit: Reuters

La Hair & Beauty Gallery de Warwick a été l’une des premières à ouvrir.

La coiffeuse et propriétaire de salon Kelly Board a commencé à couper les cheveux dès que l’horloge a sonné 12 après des mois de fermeture forcée.

La coiffeuse de Secret Spa Nas Ganev s’est également mise au travail juste après minuit dans une maison de Balham, dans le sud de Londres.

Cinq colocataires désespérés pour une coupe et un bronzage réservés pour des garnitures et des bronzages en spray alors que les restrictions relatives aux coronavirus se sont assouplies dans toute l’Angleterre.

Des parieurs passionnés ont également été vus attendre patiemment en ligne pour que les pubs ouvrent à minuit.

La demande refoulée verra 1,5 milliard de livres sterling – soit 2,7 millions de livres sterling par minute – dépensés dans les salles et à la réouverture des attractions entre 9 heures et 18 heures.

Les gymnases rouvrent à partir de 6 heures du matin aujourd’hui, certains magasins Primark ouvrant à 7 heures du matin et de nombreux cafés à partir de 8 heures.

Les demandes de congé de travail d’aujourd’hui sont en hausse de près de 20 pour cent.

Certains patrons laisseront le personnel travaillant à domicile sortir pour une bonne affaire ou une bière.

BrightHR, qui surveille les congés annuels sur plus de 10 000 lieux de travail, a déclaré: «Il est juste de dire que le 12 avril est le jour de congé le plus demandé de l’année dernière, à l’exception des vacances de Noël, de Pâques et d’été.»