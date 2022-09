Les Britanniques adorent faire la queue – c’est pourquoi Holly Willoughby et Philip Schofield savent qu’il n’y a pas de plus grand crime que d’en sauter une

WE British peut en supporter beaucoup. Nous savons comment faire le deuil, comment perdre au football et comment survivre à une pandémie.

Nous sommes patients, calmes et tolérants.

La punition publique de Phil et Holly a semblé presque médiévale 1 crédit

Nous pouvons pardonner beaucoup, mais pas quelqu’un qui saute une file d’attente Crédit : AFP

À moins que nous ne voyions quelqu’un sauter une file d’attente.

On peut pardonner beaucoup, mais pas ça.

D’où est-ce que ça vient? Je pense que c’est parce que nous avons un sens profond et ancré de l’équité et de l’ordre qui vient d’être dans un pays qui n’a pas été envahi depuis 956 ans.

Un pays où, dans un souci d’équité, il y a 807 ans, la Magna Carta stipulait par écrit que ni le roi ni le gouvernement n’étaient au-dessus des lois.

Et c’est sous le règne du dernier roi Charles que la loi Habeas Corpus de 1679 a été adoptée pour s’assurer que les gens ne pouvaient pas être enfermés à moins qu’il ne soit prouvé qu’ils avaient fait quelque chose de mal.

Nous savons que sans équité et sans ordre, nous n’avons rien.

Nous aspirons au bon ordre

Vous pourriez même affirmer que la monarchie elle-même en est une expression – la ligne (ligne étant le mot américain pour file d’attente) d’adhésion équivalant à une « file d’attente » claire de membres de la famille royale ayant le droit de monter sur le trône.

Bien que, pour être juste, il s’agisse d’une file d’attente qui peut être sautée si le prochain sur le trône produit un enfant qui prend ensuite sa place derrière lui. Mais n’allons pas là.

Le fait est que même si nous détournons souvent notre attention du ballon et perdons notre attention sur l’équité, au fond, nous aspirons tous au bon ordre.

Et l’expression physique la plus simple du bon ordre est la file d’attente, n’importe quelle file d’attente.

Dans nos vies de plus en plus compliquées, chaque file d’attente a l’avantage d’être soumise à une règle simple : Attendez votre tour.

Pendant que vous êtes dans une file d’attente, vous pouvez oublier tous les autres problèmes de votre vie – toutes les autres façons dont quelque chose n’a pas été juste ou en ordre.

Pendant que vous êtes dans une file d’attente, tout ce qui compte, c’est d’arriver devant.

Tant que tout le monde respecte la règle unique de la file d’attente, votre heure viendra. C’est presque méditatif. C’est pourquoi si quelqu’un enfreint cette règle simple et s’y oppose, nous sommes tout simplement consternés.

Plus la file d’attente en question est longue, plus la rage brûle si quelqu’un pousse Crédit : Getty Images – Getty

Holly et Phil n’étaient pas les seuls diffuseurs à être entrés dans Westminster Hall sans attendre une journée Crédit : Universal News & Sport

Les animateurs de télévision Phillip Schofield et Holly Willoughby ont appris que l’enfer n’a pas de fureur comme celle que nous détenons collectivement pour ceux qui sont accusés de sauter une file d’attente.

Et plus la file d’attente en question est longue, plus la rage brûle.

Il faut le dire, je ne suis pas sûr qu’ils aient fait beaucoup de mal.

Ils n’étaient pas les seuls diffuseurs à entrer dans Westminster Hall sans attendre une journée.

Mais quand il s’agit de faire la queue, la brume rouge descend et on perd toute raison.

Peu importe Habeas Corpus et tout ça.

Dans les stocks de l’opinion publique, ils étaient coincés, pour être pratiquement bombardés de tomates pourries ou de tout ce qui leur tombait sous la main.

Tout comme le mensonge en état et les funérailles elles-mêmes, la punition publique de Phil et Holly a semblé presque médiévale.

J’ai senti une brume rouge similaire commencer à s’installer autour de moi la semaine dernière lorsque j’ai entendu un éminent psychologue dire que les Britanniques ne sont pas particulièrement doués pour faire la queue.

Quoi ? ! Je donnerais au type le traitement Phil et Holly si j’avais mon chemin. Comment osait-il!

Holly et Phil ne pourront plus jamais faire la queue maintenant sans que quelqu’un leur rappelle leur péché contre la britannicité 1 crédit

Pour lui prouver le contraire, je veux suggérer que la file d’attente soit un sport olympique.

Des équipes d’une douzaine de chaque nation devraient sprinter sur la piste de 100 m mais, au lieu d’un ruban à la ligne d’arrivée, il y aurait un mur avec une porte.

La nation dont les athlètes franchiraient la porte dans les plus brefs délais gagnerait.

Ils pourraient tout aussi bien décerner l’or à l’équipe GB ici et maintenant.

On gagnerait d’un mile.

L’Allemagne et un pays scandinave monteraient également sur le podium. L’Italie finirait dernière.

Piétiner avec colère

Ils seraient encore tous coincés dans l’embrasure de la porte alors même que la cérémonie de clôture avait lieu.

Ma file d’attente préférée était celle pour les demandes de visa à l’ancienne ambassade des États-Unis à Londres avant que de telles choses ne puissent être faites en ligne.

Vers 8 heures du matin, des personnes de toutes formes, tailles et âges commençaient à former une file avant que les portes ne s’ouvrent à 9 heures.

Invariablement, un gros chat de la ville vêtu d’un costume à fines rayures sortait de sa voiture avec chauffeur et cherchait la file d’attente spéciale VIP. Il n’y en avait pas.

Comme j’aimerais les voir piétiner avec colère à l’arrière de la ligne.

Je ne serais pas à la place de Holly ou de Phil. Ils ne pourront plus jamais faire la queue maintenant sans que quelqu’un leur rappelle leur péché contre la britannicité.

Dans une cantine, à bord d’un vol, dans un bureau de poste ou ailleurs, une file d’attente secondaire se formera de personnes faisant la queue pour leur donner une idée.

Aussi difficile que cela soit, nous devons le trouver dans nos cœurs pour pardonner et oublier.

C’est ce que Sa Majesté aurait voulu.