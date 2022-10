Les Britanniques achètent beaucoup plus de têtes de poisson et de viande en conserve à la recherche de nourriture moins chère

Les ventes de spam et de têtes de poisson ont toutes deux bondi d’environ un tiers au Royaume-Uni, a déclaré le supermarché Waitrose.

Le détaillant britannique haut de gamme affirme que les acheteurs à court d’argent sont “plus attentifs” aux coûts d’épicerie.

Les produits alimentaires gagnent en popularité en raison de l’inflation élevée et de la tendance « tout utiliser ».

Les acheteurs britanniques touchés par la crise du coût de la vie ont fait grimper les ventes de spam et de fish heads de plus d’un tiers, Nouvelles du ciel signalé.

Les ventes de viande en conserve ont bondi de 36%, tandis que les ventes de têtes de poisson ont augmenté de 34%, a déclaré le supermarché britannique haut de gamme Waitrose dans son rapport annuel sur la nourriture et les boissons. rapport.

Les hausses surviennent alors que de plus en plus de consommateurs tentent de réduire leurs factures d’épicerie, l’inflation au Royaume-Uni atteignant un sommet de 40 ans de 10,1 %. Selon le rapport, près des trois quarts des répondants à l’enquête Waitrose ont déclaré qu’ils étaient désormais “plus attentifs” à leurs dépenses d’épicerie.

Le spam, fabriqué à partir d’épaule de porc hachée et de jambon, est vendu depuis 1937 et est devenu un aliment de base pendant la Seconde Guerre mondiale car il peut être stocké pendant de longues périodes. C’est aussi bon marché.

Les ventes de têtes de poisson – généralement utilisées dans les ragoûts, les soupes et les currys – ont été favorisées par la tendance “tout utiliser”, où les consommateurs veillent à ce que rien ne soit gaspillé. Une tentative d’économiser de l’argent et la popularité croissante des mijoteuses ont incité certains acheteurs et restaurants à adopter des ingrédients auparavant “oubliés”, a déclaré Waitrose.

Les ventes d’autres coupes de viande moins chères telles que le jarret de bœuf ont augmenté de 23 %, tandis que les ventes de joues de bœuf et de cous d’agneau ont augmenté de 9 % et 4 %.

Le supermarché a déclaré qu’il constatait de “grands changements” dans les habitudes d’achat des clients. Près d’un quart ont déclaré qu’ils se tournaient vers les marques propres des supermarchés, tandis que plus d’un tiers « cherchaient davantage des offres ».

Les chaînes de discount allemandes Aldi et Lidl attirent davantage de clients au Royaume-Uni, Aldi ayant dépassé Morrisons le mois dernier pour devenir la quatrième chaîne de supermarchés britannique en termes de ventes. Insider a contacté Waitrose pour un commentaire.