Les Britanniques abandonnent le travail à domicile alors que les factures de chauffage montent en flèche

“Il y a un moment où les factures d’énergie augmentent[d] si élevé qu’il serait moins cher de se rendre au travail que de chauffer sa maison pendant la journée, et pour certaines personnes, cela suffira à déclencher un retour au travail », a déclaré Sarah Coles, analyste principale des finances personnelles chez Hargreaves Lansdown.

La différence de coût entre le travail à domicile et le déplacement au bureau dépend également en grande partie du mode de transport, a déclaré Coles.

“Les augmentations massives des factures d’énergie à venir en octobre et janvier vont pousser les travailleurs à réfléchir à la manière dont ils peuvent réduire les coûts. Il se peut qu’ils préfèrent utiliser l’énergie de leur bureau plutôt que la leur”, a déclaré Copeland à CNBC.

Pendant ce temps, environ un adulte sur sept qui travaille au Royaume-Uni a travaillé à domicile entre le 28 avril et le 8 mai, selon l’Office for National Statistics. Ce nombre pourrait changer à mesure que les factures augmentent, selon Matt Copeland, responsable de la politique et des affaires publiques de l’association caritative National Energy Action.

Le cabinet de conseil en énergie Auxilione estime que le plafond des prix, actuellement à 1 971 £ par an, pourrait atteindre 6 089 £ en avril prochain alors que la crise du coût de la vie en Grande-Bretagne s’aggrave. Le plafond des prix limite essentiellement le montant qu’un fournisseur peut facturer pour ses tarifs, mais cette limite a récemment augmenté en raison de la hausse des prix de gros, ce qui signifie que les Britanniques ont vu leurs factures monter en flèche.

Le plafond annuel des prix de l’énergie au Royaume-Uni est sur le point d’augmenter à plus de 3 500 £ (4 131 $) cette année et un organisme de bienfaisance en matière de pauvreté énergétique exhorte le gouvernement à prendre des mesures “de toute urgence” pour résoudre le problème.

Sept sur 10 (14 %) des 2 000 personnes interrogées prévoient de passer plus de temps à travailler depuis le bureau pour réduire les factures d’énergie domestique, selon une étude du site de comparaison de prix MoneySuperMarket. Ce chiffre passe à près d’un quart (23 %) lorsqu’on regarde les 18 à 24 ans.

LONDRES – Des factures de chauffage élevées et la perspective de travailler dans une maison froide et inconfortable cet hiver pourraient bientôt pousser davantage de Britanniques à retourner au bureau.

“Quelqu’un qui prend un train de banlieue pour se rendre à Londres devra faire face à des coûts beaucoup plus élevés que quelqu’un qui prend le bus localement. Dans le même temps, quelqu’un dans un appartement moderne aura des coûts de chauffage bien inférieurs à ceux d’une personne dans une grande maison victorienne aux courants d’air.” Coles a déclaré à CNBC.

Les dépenses associées au fait d’être au bureau ne s’arrêtent pas non plus au trajet, et d’énormes sommes d’argent peuvent être économisées en travaillant à domicile.

“Il y a aussi tout, de la garde-robe de travail aux déjeuners, aux cafés et aux dépenses accessoires qui accompagnent les déplacements pendant la journée. Tout cela doit être pris en compte dans vos calculs”, a déclaré Coles.

Un meilleur équilibre travail-vie personnelle et la productivité sont deux des principales raisons pour lesquelles les gens ont continué à travailler à domicile maintenant que la plupart des bureaux ont rouvert, et ces commodités pourraient continuer à l’emporter sur le coût supplémentaire du chauffage des maisons, a déclaré Coles à CNBC.

“Ceux qui choisissent de travailler à domicile auront décidé que cela leur convient le mieux, que ce soit parce qu’ils ont des responsabilités familiales, qu’ils travaillent mieux à la maison ou qu’ils ont un chien enfermé qu’ils ne veulent pas quitter, ” a déclaré Cole.

“Pour eux, même s’il devient plus coûteux de rester à la maison, les autres problèmes peuvent signifier qu’ils choisissent de rester à la maison”, a-t-elle déclaré.

Cette année, il y a eu une augmentation des arrangements hybrides – travailler à domicile et se rendre régulièrement dans un bureau – avec 24% des personnes faisant les deux entre le 27 avril et le 8 mai, selon les données de l’ONS.

“Si les gens passent chaque jour dans une maison inconfortable et froide, la perspective d’un bureau chaleureux sans se soucier de factures supplémentaires pourrait faire pencher la balance”, a déclaré Coles.

Des choix difficiles

La configuration des parents qui travaillent est de plus en plus influencée par la hausse du coût de la vie, selon Mandy Garner, rédactrice en chef de WM People, une plateforme en ligne promouvant les meilleures pratiques et la diversité sur le lieu de travail.

“Notre enquête annuelle que nous venons [analyzing] montre que si le travail à domicile est définitivement quelque chose que beaucoup veulent encore, le salaire est désormais devenu la chose la plus importante pour de nombreux parents endettés, mais il y a d’autres préoccupations », a déclaré Garner.

“Par exemple, la disponibilité des services de garde d’enfants est un problème croissant pour beaucoup et certains soins enveloppants, en particulier la garde d’enfants pour les enfants ayant des besoins spéciaux, ne sont pas revenus à la normale”, a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, National Energy Action demande au gouvernement britannique d’offrir plus de soutien aux personnes qui prennent ces décisions.

“Pour empêcher les gens de faire des choix difficiles, le gouvernement britannique doit de toute urgence mettre à niveau le programme de soutien à la facture énergétique et travailler avec le régulateur pour introduire un tarif social”, a déclaré Copeland à CNBC.

Le Département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle a répondu à la demande de commentaires de CNBC par la déclaration suivante.

“” Nous connaissons les pressions auxquelles les gens sont confrontés avec la hausse des coûts, c’est pourquoi nous avons continuellement pris des mesures pour aider les ménages en introduisant progressivement une aide de 37 milliards de livres sterling “, a déclaré un porte-parole.

“Nous accordons un rabais de 400 £ sur les factures d’énergie cet hiver et huit millions de ménages les plus vulnérables bénéficieront d’une aide supplémentaire de 1 200 £”, ont-ils déclaré.

“Bien qu’aucun gouvernement ne puisse contrôler les prix mondiaux du gaz, plus de 22 millions de foyers sont protégés par le plafonnement des prix qui continue de protéger les foyers de prix encore plus élevés”, conclut le communiqué.