Les Britanniques abandonnent enfin les masques faciaux le jour de la liberté, mais certains suivent les conseils pour continuer à les porter dans les transports et dans les magasins

Les BRITS ont finalement abandonné leurs masques faciaux pour célébrer la Journée de la liberté aujourd’hui – mais certains navetteurs prudents les portent toujours dans les trains.

Dans le cadre de la levée du verrouillage d’aujourd’hui, l’équipement de protection n’est plus requis par la loi, mais la prudence est de mise dans les endroits surpeuplés.

Il y avait un mélange de navetteurs portant et ne portant pas de masques faciaux aujourd’hui Crédit : w8media

Les règles ont été assouplies mais les services de transport demandent aux passagers de continuer à les porter Crédit : AP

Il est également toujours obligatoire de les porter sur les services de Transport for London après que Sadiq Khan a déclaré qu’il ne voulait pas que les passagers soient « en danger ».

Malgré cela, des navetteurs à travers le pays ont été photographiés en train d’abandonner le masque alors qu’ils se rendaient au travail.

Il vient comme…

Il semblait y avoir une plus grande majorité ne portant pas le kit que celle observée au cours des mois précédents pendant la pandémie.

Mais il y avait un fossé clair – avec de nombreux passagers choisissant de toujours porter un masque même si ce n’est plus contraire à la loi.

Les Britanniques ont également été photographiés en train de quitter les magasins et un Greggs aujourd’hui sans se couvrir le visage.

Une femme quitte Greggs à Bradford sans masque Crédit : nb press ltd

Les Britanniques n’ont plus à porter les revêtements dans les magasins Crédit : nb press ltd

Le gouvernement a annoncé que les masques seront toujours encouragés dans les transports publics mais ne seront plus obligatoires après la Journée de la liberté.

Les entreprises et les voyagistes peuvent établir leurs propres règles – mais sans les lourdes amendes pour faire respecter les mesures.

Beaucoup ont choisi de maintenir la règle en place, y compris dans les supermarchés tels que Tesco, Sainsbury’s et Aldi.

D’autres magasins de grande rue tels que Waterstones, John Lewis, Argos et B&Q « encouragent » également les clients à se masquer.

Transport for London a confirmé qu’aucune amende ne serait infligée à ceux qui ne portaient pas de masque, mais les passagers pourraient être retirés de ses services.

Le service de tramway Metrolink de Manchester dit également aux passagers et au personnel de porter des masques.

TfL veut toujours que les passagers portent des masques Crédit : PA

Une voiture de métro pleine de banlieusards couverts aujourd’hui Crédit : AFP

La plupart des passagers portaient également des masques à Manchester Crédit : Mercure

Et Uber a confirmé ce week-end que sa politique « No Mask, No Ride » restait en place.

Aujourd’hui marque la Journée de la liberté – le jour où la distanciation sociale et le travail à domicile sont supprimés.

Boris Johnson a supplié le public de mettre fin « prudemment » au verrouillage au milieu de la « variante Delta extrêmement contagieuse ».

Il a déclaré: « Nous devons le faire avec prudence. Nous devons nous rappeler que ce virus est malheureusement toujours là.

« Les cas se multiplient, on voit l’extrême contagiosité de la variante Delta.

« Mais nous avons cette immense satisfaction que le programme de vaccination ait très gravement affaibli le lien entre infection et hospitalisation, et entre infection et maladie grave et décès.

« Alors s’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît soyez prudent et passez demain à l’étape suivante avec toute la prudence et le respect qu’il faut pour les autres.

« Et surtout, s’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît, quand on vous demande d’obtenir ce deuxième jab, obtenez le jab, s’il vous plaît, avancez et faites-le. »

Une femme sort du métro sans masque aujourd’hui Crédit : PA

Les passagers du métro de Manchester ont été invités à porter des masques Crédit : Zenpix

Les Britanniques ont été invités à faire preuve de prudence Crédit : w8media

Les trains seront de plus en plus occupés maintenant que les Britanniques retournent au travail Crédit : Mercure

TfL a déclaré qu’il expulserait les gens de ses services s’ils ne portent pas de masque Crédit : PA

La règle du masque facial fait partie d’une série de mesures abandonnées aujourd’hui Crédit : w8media