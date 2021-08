Les Britanniques à double piqûre trois fois moins susceptibles d’attraper Covid que les non vaccinés, selon une étude

Les BRITS qui ont subi deux injections de Covid sont moins susceptibles d’attraper le virus que ceux qui ne sont toujours pas vaccinés, a révélé une nouvelle étude.

L’étude React de l’Imperial College de Londres a effectué des tests sur écouvillonnage sur 98 233 volontaires entre le 24 juin et le 12 juillet.

Les Britanniques qui ont reçu deux injections de coronavirus sont moins susceptibles d’attraper le virus que ceux qui n’ont pas reçu de vaccin Crédit : EPA

Les données montrent qu’une personne sur 160 est désormais infectée par le virus en Angleterre, contre une personne sur 63 au début de l’année.

Des millions de vaccins ont maintenant été déployés à travers le pays et bien qu’aucun vaccin ne soit efficace à 100%, il a été prouvé qu’ils préviennent la mort et les hospitalisations graves à cause du virus.

Jusqu’à présent, au Royaume-Uni, plus de 46,8 millions de Britanniques ont reçu une première dose d’un vaccin, et 38,5 millions en ont également reçu une seconde.

Les données, analysées par des experts de l’Imperial College de Londres, ont également révélé que les personnes doublement vaccinées sont également moins susceptibles de transmettre le virus à d’autres.

Les personnes non vaccinées étaient trois fois plus susceptibles que les personnes complètement vaccinées d’être testées positives pour Covid-19.

Il vient comme :

On estime que ceux qui ont été doublés ont un risque d’infection réduit d’environ 50 à 60%, y compris une infection asymptomatique, par rapport aux personnes non vaccinées.

Les données de PHE ont précédemment révélé que le vaccin Pfizer est efficace à 96 pour cent et que le vaccin Oxford/AstraZeneca est efficace à 92 pour cent contre l’hospitalisation après les deux doses.

Cependant, il a déjà été constaté que le jab Pfizer est «moins efficace» pour arrêter les cas de la variante Delta.

Le professeur Paul Elliott, directeur du programme REACT de l’École de santé publique de l’Impériale, a souligné que les résultats confirment les données précédentes qui montrent que les deux doses offrent une bonne protection contre l’infection.

Il a ajouté: « Cependant, nous pouvons également voir qu’il existe toujours un risque d’infection, car aucun vaccin n’est efficace à 100%, et nous savons que certaines personnes doublement vaccinées peuvent encore tomber malades du virus.

« Donc, même avec l’assouplissement des restrictions, nous devons toujours agir avec prudence pour nous protéger les uns les autres et réduire le taux d’infections. »

Sur les 98 233 prélèvements effectués, 527 personnes ont été testées positives.

Les graphiques ci-dessus montrent une comparaison entre les décès et les hospitalisations quotidiens et la positivité des écouvillons. La ligne rouge montre le nombre de décès et il est évident que cela a diminué ces dernières semaines. La ligne bleue montre les taux d’hospitalisation qui, selon les experts, commencent à plafonner Crédit : réagir

Le nombre le plus élevé d’infections a été observé à Londres, avec 0,94% des personnes testées ayant un résultat de test positif, contre 0,13% lors du cycle précédent.

Les experts ont cependant ajouté que vers la fin de l’étude, les taux d’infection avaient commencé à baisser.

La dernière série de restrictions Covid a été levée le 19 juillet et les données de REACT vont jusqu’au 12 juillet – on ne sait donc pas encore clairement quel a été l’impact de l’assouplissement des restrictions.

Lors d’un point de presse, le professeur Steven Riley, expert en maladies infectieuses à l’Imperial, a déclaré que le Royaume-Uni « apprendrait beaucoup en septembre et octobre ».

Il a expliqué: « Le Royaume-Uni est différent de ce que nous dirions être » normal « . Nous en apprendrons plus à l’automne de la population vaccinée et de ceux qui ont une immunité naturelle grâce à une infection précédente. »

Les experts ont déclaré que 3,84 % des personnes à double piqûre qui ont signalé un contact avec une personne ayant un cas connu de Covid avaient été testées positives – ce qui est comparé à 7,23 % des personnes non vaccinées.

Les données indiquaient qu’une personne sur 25 qui avait été doublement piquée et avait été testée positive pour Covid avait été en contact avec une personne infectée par le virus.

Les experts ont ajouté que Delta a pris le relais en Angleterre et que bien que les vaccins soient efficaces, « s’il y avait la possibilité de le rendre plus efficace, ce serait une bonne chose ».

Les experts ont également abordé les hospitalisations et l’affaiblissement de la relation entre les cas hospitaliers et les infections.

Depuis la mi-avril, les experts ont déclaré qu’il y avait des signes de rapprochement entre les infections et les hospitalisations, mais qu’il fallait plus de temps pour comprendre ce que cela signifie et identifier les tendances.

Le secrétaire à la Santé et aux Affaires sociales, Sajid Javid, a ajouté : « Notre déploiement de vaccination construit un mur de défense qui signifie que nous pouvons soigneusement assouplir les restrictions et revenir aux choses que nous aimons, mais nous devons être prudents alors que nous apprenons à vivre avec ce virus.

«Le rapport d’aujourd’hui montre l’importance de prendre ses responsabilités personnelles en s’isolant si vous êtes contacté, en vous faisant tester si vous présentez des symptômes et en portant des couvre-visages le cas échéant.

« J’exhorte tous ceux qui n’ont pas encore reçu de vaccin à se faire piquer et à prendre les deux doses – les vaccins sont sûrs et ils fonctionnent. »