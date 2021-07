Les Britanniques à double piqûre représentent désormais 60% des personnes hospitalisées avec Covid

ENVIRON 60% des Britanniques admis à l’hôpital avec Covid-19 ont reçu deux vaccins, a déclaré un conseiller du gouvernement.

Des millions de personnes ont maintenant reçu deux doses du vaccin Covid, alors que le pays est sorti de la dernière série de restrictions pour la Journée de la liberté aujourd’hui.

Le graphique ci-dessus montre le nombre de personnes au Royaume-Uni qui sont actuellement hospitalisées avec Covid-19

Les données du tableau de bord du gouvernement sur les coronavirus montrent qu’à l’heure actuelle, environ 4 094 personnes sont hospitalisées avec Covid-19.

Sur ce nombre, environ 573 personnes sont actuellement sous ventilateur, le nombre de personnes admises quotidiennement étant actuellement de 742 chaque jour.

S’adressant à la nation ce soir aux côtés du Premier ministre britannique Boris Johnson, le conseiller scientifique en chef de la Grande-Bretagne, Patrick Vallance, a déclaré: « En termes de nombre de personnes hospitalisées qui ont été doublement vaccinées, nous savons qu’environ 60% des personnes sont admises à l’hôpital avec Covid. »

Les experts ont salué le vaccin comme la raison pour laquelle les décès de Covid n’ont pas augmenté – malgré le fait que 39 950 autres infections ont été enregistrées aujourd’hui.

Il vient comme :

Les vaccins aident à prévenir les cas graves de Covid – mais aucun vaccin n’est efficace à 100%.

Les données d’aujourd’hui montrent que les hospitalisations ont augmenté de 44% au cours des deux dernières semaines et que le nombre de décès a augmenté de 19 aujourd’hui.

Les cas sont en hausse de 17% par rapport au total de 33 918 de la semaine dernière – et bien au-dessus des 26 829 infections signalées il y a quinze jours le 5 juillet.

Les décès ont chuté par rapport aux 29 enregistrés il y a une semaine et restent également inférieurs aux 23 signalés il y a quinze jours.

Et 742 autres personnes ont été hospitalisées au cours des dernières 24 heures – une augmentation par rapport au chiffre de 717 de lundi dernier, et bien au-dessus des 514 enregistrés le 5 juillet.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Cependant, le commentaire de Sir Patrick ce soir montre que vous pouvez toujours attraper et transporter le virus même si vous avez eu les deux jab – c’est pourquoi il est toujours important de passer des tests et de vous isoler lorsque vous y êtes invité.

S’exprimant ce soir, M. Johnson a exhorté les Britanniques à continuer de se faire vacciner après qu’il a été annoncé plus tôt que les enfants de plus de 12 ans qui étaient vulnérables obtiendraient un coup – aux côtés de ceux sur le point d’avoir 18 ans.

Sir Patrick a également expliqué que les libertés telles que l’ouverture de boîtes de nuit – qui ont vu les Britanniques faire la fête la nuit dernière, n’étaient possibles qu’en raison du déploiement du vaccin.

« D’un bout à l’autre du monde, nous avons vu que les boîtes de nuit et les lieux où il y a beaucoup de monde à l’intérieur, entassés, sont au centre d’événements potentiels à grande diffusion, et cela a également été vu en termes de ce qui s’est passé en Hollande et Israël où les boîtes de nuit ont ouvert, et vous avez vu une forte augmentation des cas.

« Donc je pense que c’est… il ne fait aucun doute que c’est un environnement dans lequel la propagation est plus facile, vous avez beaucoup de gens assez proches les uns des autres, vous avez l’environnement dans lequel la propagation devient plus facile.

Le graphique ci-dessus montre le nombre de personnes au Royaume-Uni qui ont reçu à la fois une première et une deuxième dose d’un vaccin contre le coronavirus

« Et je m’attendrais à ce qu’avec l’ouverture des boîtes de nuit, nous continuerons à voir une augmentation des cas et nous verrons également des épidémies liées à des boîtes de nuit spécifiques.

« Et c’est, encore une fois, pourquoi il est si important que tout le monde vienne se faire vacciner, afin que nous puissions réduire les risques de propagation, et nous puissions réduire les risques de conséquences de cette propagation. »

Expliquant les admissions à l’hôpital, il a déclaré que c’était « une image quelque peu différente » car les chiffres devraient augmenter, mais pas dans la même mesure qu’auparavant.

Nous nous attendons à ce qu’il y ait plus de 1 000 personnes par jour. Être hospitalisé avec Covid en raison de l’augmentation des infections, mais les taux devraient être inférieurs à ce qu’ils étaient auparavant en raison des effets protecteurs de la vaccination », a-t-il déclaré.

La plupart des régions d’Angleterre ont désormais plus de patients Covid-19 à l’hôpital qu’à tout autre moment depuis la mi-mars à la fin mars, selon les derniers chiffres.

Sir Patrick est apparu lors de la conférence de presse de Downing Street où M. Johnson s’est connecté par liaison vidéo Crédit : AFP

Deux régions – le sud-ouest de l’Angleterre et la zone combinée du nord-est de l’Angleterre et du Yorkshire – sont revenues aux niveaux observés pour la dernière fois il y a plus de quatre mois.

Pour l’Angleterre dans son ensemble, il y a désormais 3 813 patients hospitalisés avec Covid-19 – le nombre le plus élevé depuis le 24 mars.

S’exprimant également lors de la conférence de Downing Street ce soir, le professeur Jonathan Van Tam a déclaré que même si les cas augmentent, le NHS est « loin d’être » sous la même pression qu’en janvier et février.

Il a déclaré: « Mais aujourd’hui, c’est le jour où la société s’ouvre et l’effet d’entraînement sur les infections se fera dans sept à dix jours, et nous devrons attendre encore sept à dix jours après pour voir l’effet sur les hospitalisations. »