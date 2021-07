Les Britanniques à double piqûre pourraient manquer les vacances internationales parce que les erreurs du NHS signifient que la deuxième vaccination n’est pas enregistrée

Les Britanniques à DOUBLE piqûre pourraient manquer des vacances à l’étranger, car les erreurs du NHS signifient que leurs deuxièmes vaccinations peuvent ne pas être enregistrées correctement.

Une enquête a révélé que beaucoup de ceux qui ont reçu deux doses d’un vaccin Covid n’ont aucune preuve officielle sur l’application NHS, a rapporté le Telegraph.

Les Britanniques pourraient manquer des vacances à l’étranger en raison de problèmes d’enregistrement des deuxièmes jabs sur l’application NHS Crédit : Splash

Les responsables de la santé ont déclaré que le personnel des vaccins pourrait commettre l’erreur de ne pas remplir correctement les champs des documents ou de ne pas « enregistrer » correctement les données du jab.

Ils ont dit à quiconque avait enregistré son deuxième jab de manière incorrecte de contacter son médecin généraliste.

Certains patients ont déclaré au Telegraph qu’ils avaient contacté leurs médecins mais qu’ils avaient été « trompés ».

Les médecins généralistes auraient mis en garde contre les retards dans le tri correct des enregistrements « en raison du grand volume de demandes similaires reçues ».

Les erreurs menaceront les plans des voyageurs pour les vacances dans les pays de la liste orange et affecteront les « passeports vaccinaux » – dont le gouvernement a confirmé qu’ils seront nécessaires pour entrer dans les boîtes de nuit à partir de septembre.

Un patient a déclaré qu’il craignait un « carnage » dans les mois à venir si les problèmes persistaient.

Le professeur de l’Université d’Oxford, Dan Ciubotaru, a déclaré qu’il attendait depuis près de deux ans pour rendre visite à son père âgé en Roumanie.

Il a eu deux vaccins – mais il a dû menacer d’obtenir un troisième vaccin avant que les problèmes d’enregistrement de sa deuxième vaccination ne soient réglés.

Il a déclaré que sa deuxième dose « n’apparaissait pas » sur son application NHS.

Il a déclaré: « Après cinq jours, j’ai essayé d’appeler le 119 pour obtenir une preuve de vaccination, ils m’ont dit d’attendre que sept jours se soient écoulés. Je l’ai fait, j’ai rappelé, puis ils ont dit qu’ils ne pouvaient rien faire et que je devrais appeler le centre de vaccination.

M. Ciubotaru a déclaré qu’il pensait que sa deuxième dose n’était pas entrée dans le système du NHS.

Il a reçu une lettre lui disant de prendre un deuxième rendez-vous malgré deux jabs.

Pendant ce temps, Andrew Harrold, de Brighton, a déclaré que le vaccin qu’il avait reçu dans un centre de Selhurst Park à Londres ne s’était pas présenté sur son application.

Il a essayé 14 fois de résoudre le problème avec le service d’assistance téléphonique 119, NHS Digital et son cabinet de médecin généraliste – mais les informations restent toujours manquantes.

Les fonctionnaires sont incapables d’expliquer pourquoi.

M. Harrold a déclaré: « Jusqu’à présent, personne n’a été en mesure de résoudre le problème, et la nature décousue du support n’aide pas. J’ai été trompé par 119 agents de centre d’appels, la ligne d’assistance NHS App, NHS Digital et la pratique GP a essayé d’aider, mais n’a toujours pas résolu le problème.

« Je vais continuer à persévérer, mais c’est un système très difficile à naviguer, et cela risque d’exclure beaucoup de gens du retour à la normalité. »

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré: « Les informations affichées proviennent des systèmes nationaux du NHS et si les informations d’un patient sont incorrectes ou manquantes, ils peuvent contacter leur médecin généraliste qui pourra mettre à jour leur dossier. »

Les Britanniques à double piqûre peuvent ignorer la quarantaine à leur retour des destinations de vacances de la liste orange.

Les voyageurs, cependant, doivent prouver leur statut vaccinal sur leur application NHS.

Des pays comme l’Espagne, la Grèce, le Portugal et l’Italie figurent tous sur la liste orange.