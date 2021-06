Les Britanniques à double piqûre n’auront pas à s’isoler pendant 10 jours s’ils entrent en contact avec la victime de Covid à partir du 19 juillet

Les BRITS qui ont eu les deux jabs n’auront plus à s’isoler pendant dix jours s’ils entrent en contact avec une victime de Covid à partir du 19 juillet, peut révéler The Sun.

Actuellement, toute personne alertée par Test and Trace qu’elle a été à proximité d’une personne testée positive doit – par la loi – s’isoler à la maison.

Les Britanniques qui ont subi deux injections n’auront plus à s’isoler pendant dix jours s’ils entrent en contact avec une personne testée positive, à partir du 19 juillet Crédit : LNP

Mais après un programme pilote réussi depuis avril, les ministres devraient remplacer cette règle pour les personnes entièrement vaccinées par des tests de flux latéral de 20 minutes effectués chaque jour pendant la même durée.

Si vous êtes négatif, vous seriez libre de quitter la maison ce jour-là – un coup de pouce majeur pour les lieux de travail.

Notre révélation intervient alors que les patrons de voyage, les publicains et les parieurs demandent au gouvernement des éclaircissements sur ce que signifiera exactement la Journée de la liberté du mois prochain.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré cette semaine qu’il souhaitait « revenir à la vie telle qu’elle était avant Covid dans la mesure du possible » le 19 juillet.

Mais il y a de gros maux de tête pour le gouvernement concernant les voyages en Europe, l’UE menaçant de gifler les Britanniques avec des quarantaines en raison de l’augmentation des cas de variante Delta. Les pourparlers avec Washington sur l’ouverture de la frontière américaine sont également au point mort.

Lors d’échanges en colère à la Chambre des communes, les députés ont demandé des réponses au secrétaire aux Transports, Grant Shapps.

Les ministres remplaceront cette règle par des tests de flux latéral de 20 minutes effectués chaque jour, toute personne testée négative serait libre de sortir Crédit : AFP

Cela survient alors que les patrons de voyage, les publicains et les parieurs demandent au gouvernement des éclaircissements sur ce à quoi ressemblera vraiment la Journée de la liberté Crédit : Avalon.red

Le grand conservateur Liam Fox a déclaré: «Nous sommes les bienvenus en France si nous avons eu deux jabs car ils couvrent toutes les variantes principales – c’est du bon sens.

« Si nous avons eu deux jabs, nous devons nous isoler au retour de la France au Royaume-Uni – cela n’a aucun sens. Un responsable français de l’UEFA vient au Royaume-Uni et n’a pas à s’isoler – équivaut à des citoyens de deuxième classe dans notre propre pays. »

Le député conservateur Huw Merriman a déclaré à M. Shapps qu’il y avait un besoin de clarté pour « l’industrie et les passagers ». Il a déclaré : « Nous avons une feuille de route avec des données et des dates. Pour les voyages internationaux, pouvons-nous avoir l’équivalent d’une trajectoire de vol pour savoir ce qui va se passer et quand et dans quelle mesure ? »

Le député conservateur Julian Sturdy a salué les projets des ministres d’abolir les règles de quarantaine pour les pays de la liste orange, mais a demandé des précisions sur le moment où les règles entreraient en vigueur. Il a déclaré: « Idéalement, nous en avons besoin au début des vacances d’été pour donner aux familles le confiance pour réserver et s’assurer qu’il a le maximum d’impact pour aider le secteur du voyage à se redresser. Si cela est retardé trop longtemps, l’été pour le secteur du voyage sera perdu. »

Et le député de Crawley, Henry Smith, a averti hier soir : « Si nous n’avons pas un été significatif d’opérations transatlantiques, cela devrait coûter à l’économie britannique 2,5 milliards de livres sterling et jusqu’à 52 000 emplois perdus.

Hier soir, leurs demandes ont été soutenues par les dirigeants de l’industrie du voyage craignant que de nombreux Britanniques ne se retrouvent en vacances dans des stations balnéaires comme Blackpool, à moins qu’il n’y ait plus de certitude.

Liam Fox a déclaré: « Nous sommes les bienvenus en France si nous avons eu deux jabs car ils couvrent toutes les variantes principales – c’est du bon sens » mais fulminent contre la quarantaine au retour Crédit : LNP

Tim Alderslade, PDG d’Airlines UK, qui représente BA, Virgin et Easyjet, a déclaré au Sun : « C’est de la folie de gaspiller notre dividende vaccinal comme nous le sommes. Plus de 60 % de la population a maintenant été complètement piquée et nous devrions leur permettre de voyager sans restrictions.

« Au lieu de cela, tout ce que nous avons, c’est un vague engagement à le faire ‘plus tard dans l’été’, ce qui, franchement, sera trop tard pour sauver la saison estivale. Il faut qu’on s’y attarde. »

L’expert en voyages Paul Charles, de la PC Agency, a déclaré: «Les vaccins fonctionnent clairement, donc Sajid Javid a l’opportunité de rendre cet été meilleur que l’été dernier, en termes de laisser les gens voyager. Il n’y a aucune raison de ne pas ouvrir davantage de voyages à l’étranger vers d’autres pays et de supprimer les tests onéreux requis lors du retour au Royaume-Uni.

« Les États-Unis et le Royaume-Uni ont une relation si spéciale qu’ils devraient ouvrir leurs portes en juillet, permettant aux gens de voir leur famille et leurs amis qu’ils n’ont pas vus depuis plus d’un an. » Et un porte-parole de l’ABTA a déclaré: « Avec le déploiement réussi du vaccin à la fois ici et de l’autre côté de l’étang, le gouvernement devrait progresser dans l’ouverture des voyages entre nos deux pays. »

Hier, les industries des pubs et de l’hôtellerie ont également exigé une meilleure clarté et une meilleure action du gouvernement. Kate Nicholls, de UK Hospitality, a déclaré: « L’hospitalité a désespérément besoin d’une levée complète de toutes les restrictions le 19 juillet et nous avons besoin d’une clarté et d’une certitude précoces qui seront le cas. Il ne s’agit pas seulement de distanciation sociale. Supprimer la règle des six, table la commande, l’interdiction de se tenir au bar, la musique et les limites de capacité sont tous essentiels pour assurer la survie de nos pubs et restaurants.

«Au mieux, nos entreprises perdent de l’argent chaque jour où ces restrictions restent en place. Au pire, ils ne peuvent pas échanger du tout. Nous ne pouvons pas continuer à fonctionner avec une main liée dans le dos, contraints par des règles, ce qui signifie que les pubs et les restaurants restent dans un état fragile et ne peuvent pas gagner suffisamment d’argent pour survivre à long terme.

L’expert en voyages Paul Charles a déclaré: « Les vaccins fonctionnent clairement, donc Sajid Javid a l’opportunité de rendre cet été meilleur que l’été dernier » Crédit : EPA

Emma McClarkin, PDG de la British Beer & Pub Association, a déclaré: « Il est temps de continuer et de retrouver une vie normale, avec notre liberté protégée par le vaccin » Crédit : LNP

Alors que les Baléares se préparaient à l’arrivée des premiers Britanniques du «vol vert», beaucoup finiront en vacances dans des stations balnéaires comme Blackpool s’ils ne sont pas plus sûrs. Crédit : PA

Emma McClarkin, PDG de la British Beer & Pub Association, a déclaré : « Nous avons tous joué notre rôle dans la lutte contre Covid. Il est maintenant temps d’aller de l’avant et de retrouver une vie normale, avec notre liberté protégée par le vaccin. Les restrictions de consommation assise uniquement, l’absence de service de bar et la distanciation sociale ruinent notre expérience de pub. »

Pendant ce temps, les Baléares se préparaient à l’arrivée des premiers Britanniques du «vol vert» hier. Les modifications apportées par le gouvernement espagnol aux conditions d’entrée pour les vacanciers britanniques ne semblent pas avoir refroidi l’optimisme des employés expatriés des bars sur les îles.

D’ici le week-end, les Britanniques se rendant à Majorque, Ibiza et Minorque devront subir un double coup ou produire un test PCR Gold Standard négatif. Mais Tommy Goodwin, 35 ans, de Stockport, directeur des bars Mr Miyagi’s et Tiger Tiger à Magaluf, a déclaré: « Les Baléares inscrits sur la liste des feux verts du Royaume-Uni vont certainement avoir un effet positif sur les affaires. »

Rapports supplémentaires : Natasha Clark