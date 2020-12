Un député de Londres a exhorté les gens à suivre les règles de distanciation sociale et a déclaré que « chaque personne qui enfreint les règles augmente nos chances d’entrer dans le troisième niveau » alors que la ville est confrontée à un verrouillage plus strict à partir de la semaine prochaine.

Nickie Aiken, députée des villes de Londres et de la circonscription de Westminster, a émis l’avertissement dans une dernière tentative pour maîtriser le coronavirus dans la capitale, où les taux d’infection ont augmenté vers la fin du verrouillage et début décembre, augmentant de deux tiers. des zones.

«Nous avons encore un long hiver à venir», a-t-elle averti aujourd’hui dans l’Evening Standard. «Aucun de nous ne veut que Londres passe au niveau trois. Veuillez continuer à suivre les règles – la vie et les moyens de subsistance en dépendent vraiment ».

Le professeur John Ashton, ancien directeur régional de Public Health England, a souligné que le gouvernement devrait pousser la capitale au plus haut niveau en 48 heures ou risquer une «situation vraiment terrible».

Il a averti que sans cette décision, ils pourraient voir des décès remonter à Noël et pourraient même devoir imposer un « verrouillage complet » pour mettre fin à la propagation du virus.

Pas moins de 24 des 32 arrondissements de la capitale – soit les trois quarts – ont enregistré une augmentation de leurs taux d’infection une semaine après le verrouillage de l’Angleterre, selon les données de Public Health England pour la période de sept jours jusqu’au 3 décembre.

Son taux d’infection à 169,2 cas pour 100 000 habitants hier était supérieur à 27 sur 61 autorités locales déjà soumises à des restrictions de niveau 3. C’était environ 12 pour cent au-dessus du niveau avant le verrouillage le 5 novembre, lorsque le taux était de 151,6, et c’est le plus élevé de toutes les régions d’Angleterre.

Mais des chiffres séparés suivant la taille de l’épidémie de Londres ne montrent aucun pic d’admissions à l’hôpital ou de décès, qui ont à peine augmenté au cours des deux derniers mois.

Les données du NHS montrent que seulement 145 patients Covid sont admis à l’hôpital chaque jour, en moyenne. En revanche, ils ont dépassé 800 lors du pic de la première vague en avril. Et les statistiques du ministère de la Santé montrent que la capitale n’enregistre que 25 décès par coronavirus par jour – une fraction de l’ampleur de la crise de la ville en avril.

Boris Johnson examinera les restrictions à plusieurs niveaux dans toute l’Angleterre le 16 décembre, les niveaux devant rester en place jusqu’à la fin de la période de Noël et du nouvel an.

Cela vient après que le NHS a commencé à déployer le vaccin Covid-19 auprès des personnes vivant dans des maisons de retraite, des travailleurs du NHS et des personnes de plus de 80 ans hier. Mais aujourd’hui, la MHRA a recommandé aux personnes ayant des antécédents d’allergies de ne pas se faire vacciner après que deux receveurs auraient souffert d’une réaction allergique après avoir reçu le vaccin.

Les chiffres dans la capitale évoluent dans la mauvaise direction, avec des cas par personne en hausse de moitié dans les coins les plus touchés de la ville et des photos chaotiques du week-end montrant des rues commerçantes pleines de monde. Le rouge montre les zones où le taux d’infection a augmenté en une semaine, tandis que le vert montre les arrondissements qui ont vu une baisse des cas

GAUCHE, cas de Covid-19 à Londres jusqu’au 3 décembre, avec des zones ombrées plus sombres connaissant les pires flambées, et DROITE, cas de Covid-19 dans la capitale la semaine précédente. Les couleurs sont basées sur le taux d’infection pour 10 000 personnes. Seuls quatre arrondissements de Londres en ont moins de 100 pour 100 000

Nickie Aiken, députée des villes de Londres et de la circonscription de Westminster, a averti tous les Londoniens de suivre les règles sous peine d’être transférés dans des restrictions de niveau trois. Le maire de la capitale, Sadiq Khan, a également appelé les habitants à respecter les restrictions et à continuer à observer le port du masque facial et la distanciation sociale.

TAUX D’INFECTION À LONDRES SUPÉRIEUR À 27 ZONES AU NIVEAU TROIS Le taux d’infection à Covid-19 à Londres était supérieur à plus de deux douzaines de zones actuellement bloquées sous les restrictions de niveau trois, des données officielles ont été révélées hier après que Matt Hancock a averti que la capitale était sur le point d’être plongée dans les mesures les plus dures avant Noël. Les statistiques du ministère de la Santé montrent que la ville a enregistré 169,2 cas de coronavirus pour 100000 habitants au cours de la période de sept jours se terminant le 2 décembre – le jour où le verrouillage national de l’Angleterre a pris fin et le numéro 10 est revenu à son approche de style whack-a-mole pour contrecarrer les épidémies locales. À titre de comparaison, le taux d’infection Covid de la ville était de 151,6 au cours des sept derniers jours avant que l’intervention générale de Downing St ne soit imposée le 2 novembre. L’analyse des chiffres du gouvernement par MailOnline montre que Londres enregistre désormais plus de cas par jour, pour sa taille, que 27 des 61 autorités vivant actuellement sous des frontières de niveau trois, notamment Nottingham, Leeds, Leicestershire, Bristol, Newcastle et Derby. Et 21 des 32 arrondissements de la capitale ont connu une augmentation des infections à coronavirus au cours de la dernière semaine de la fermeture, avec les plus fortes hausses à Haringey, Bromley et Kingston. Lorsqu’on lui a demandé si la capitale risquait d’être reclassée au niveau trois la semaine prochaine, le secrétaire à la Santé a souligné la hausse des cas en suppliant les gens de continuer à obéir aux règles. Il a exhorté les 9 millions d’habitants de la capitale à respecter les règles et à «ne pas repousser les limites». Pendant ce temps, Boris Johnson a également souligné l’augmentation à Londres dans une interview saluant les premiers vaccins administrés. La mairie devrait se préparer à de mauvaises nouvelles lors de la première révision des gradins en Angleterre mercredi prochain (16 décembre), malgré le fait que le maire Sadiq Khan insiste sur le fait qu’il ne veut pas que cela se produise. Les règles de niveau trois infligeraient encore plus de dévastation à l’industrie hôtelière, les bars et les restaurants étant uniquement autorisés à proposer des plats à emporter, comme lors du verrouillage national.

Le professeur Ashton, qui a également écrit un livre sur la pandémie, a déclaré au Guardian qu’à moins que des mesures ne soient prises rapidement dans la capitale, le gouvernement pourrait devoir appeler un troisième verrouillage.

Et le maire de Londres, Sadiq Khan, a averti que même si le NHS a commencé à administrer le vaccin à ceux qui sont les plus vulnérables au virus, tout le monde doit « continuer à jouer notre rôle et à nous protéger et à protéger les autres ».

« Nous avons encore un long hiver devant nous et j’exhorte les Londoniens à continuer de suivre les règles de santé publique pour se protéger les uns les autres et protéger notre NHS », a-t-il déclaré hier dans un communiqué.

Le professeur Kevin Fenton, directeur de la santé publique de la capitale, a averti hier que les derniers chiffres montrent que Covid-19 est « à nouveau en augmentation » dans la plupart des arrondissements de Londres, y compris dans les plus de 60 ans.

«Covid-19 se comporte comme une horloge – plus nous avons de contacts avec les autres, plus nous avons de chances d’attraper ou de propager le virus», a-t-il déclaré. « Si nous voulons réduire les infections, chacun de nous doit rester vigilant et suivre les règles lorsque nous allons faire des courses, manger au restaurant ou rencontrer des amis à l’extérieur.

« Nous devrons travailler ensemble pour éviter une forte augmentation des cas à Londres avant la période des fêtes, nous devons donc tous faire notre part et limiter la propagation au cours des jours et des semaines à venir.

«Nous pouvons le faire en respectant les règles, en nous rappelant les bases de« Mains, visage, espace », et en nous faisant tester et en nous isolant à la maison si nous avons des symptômes.

Malgré les avertissements de plus en plus nombreux, le ministre de Londres a averti qu’il était encore « trop tôt » pour que le gouvernement décide de placer ou non le capital au niveau trois.

Mais les responsables font toujours part de leurs préoccupations dans le but de réduire les cas avant l’examen des niveaux.

Hier, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a refusé d’exclure si la capitale serait soumise aux restrictions les plus strictes.

«Mon message à tout le monde à Londres est » respectons les règles « et ne repoussons pas les limites des règles, mais essayons plutôt de limiter la propagation de cette infection car le nombre de cas augmente dans certaines parties de Londres, dans certaines parties de l’Essex , dans certaines parties du Kent, et nous savons ce qui se passe lorsque le nombre de cas augmente, malheureusement, plus de personnes se retrouvent à l’hôpital et plus de personnes finissent par mourir », a-t-il déclaré à la radio LBC.

« Donc, nous devons nous y tenir et nous devons garder ce virus supprimé pendant que nous commençons le déploiement (du vaccin).

« Donc, mon message à tout le monde à Londres est » veuillez respecter les restrictions, respectez ce qui doit être fait, protégez-vous, vous et votre famille, votre communauté et votre ville « . »

Les données de Public Health England montrent que le virus s’est également propagé aux plus de 60 ans – qui sont les plus à risque d’hospitalisation due au virus – où il est de 112 pour 100000, le même taux qu’avant le verrouillage.

Il peut s’écouler jusqu’à deux semaines entre une personne infectée par le virus pour développer les symptômes clés, passer un test, puis être hospitalisée, ce qui signifie qu’il y a un décalage entre les cas et les hospitalisations.

L’épidémie de Londres est concentrée dans le nord-est de la ville avec Havering son hotspot Covid-19, enregistrant le taux le plus élevé à 346 pour 100000 au 3 décembre, la dernière semaine de verrouillage. Il s’agissait d’une augmentation de 28,8% par rapport à la semaine précédente.

Il est suivi de Barking et Dagenham, où le taux d’infection a augmenté de 21,9 pour cent à 303,4 pour 100 000, et Redbridge, où les infections étaient de 292,2 pour 100 000 – le même niveau que la semaine précédente.

Seuls quatre de ses 32 arrondissements ont des taux d’infection inférieurs à 100 pour 100 000, selon les chiffres du ministère de la Santé.

Le nombre d’infections le plus faible se trouve à Richmond, où ils sont tombés à 80,3 pour 100 000 habitants. Il a été suivi par Camden, à 87,8 pour 100 000, et Westminster, à 90,7 pour 100 000.