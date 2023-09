Les bris d’égalité des jokers de la MLB sont pour l’essentiel réglés. Où en est votre équipe bulle ?

Vous ne pouvez pas qualifier la dernière semaine de la saison régulière de la Major League Baseball de course aux fanions. Le terme ne s’applique plus maintenant que les équipes pourraient devoir éliminer jusqu’à trois adversaires en séries éliminatoires, gagner jusqu’à neuf matchs et maintenir le pouls pendant plus de trois semaines supplémentaires pour décrocher un fanion et représenter leur circuit dans les World Series. La véritable course aux fanions n’a pas encore commencé.

Mais la fièvre des fanions semble bien meilleure que « déterminer qui aura le sixième meilleur bilan et participera aux séries éliminatoires en tant que troisième wild card ». Alors oui, nous devons peut-être travailler un peu sur le marketing. Peu importe ce que vous en pensez, l’introduction de la troisième wild card a l’impact escompté : garder plus d’équipes en vie et plus de fans engagés jusqu’à la fin de la saison. Comme nous l’avons vu à plusieurs reprises, une fois que vous y êtes, des choses étranges peuvent se produire.

Cependant, des choses étranges pourraient être nécessaires juste pour entrer par la porte d’entrée – surtout maintenant que le match 163 appartient au passé et que les égalités ne sont plus rompues sur le terrain. Il existe également un potentiel de folie à trois ou quatre équipes.

Voici la bonne nouvelle : tous les scénarios de départage les plus plausibles ont été réglés. Et nous les avons compilés pour que vous n’ayez pas à le faire. (Nous pouvons dépenser Excedrin, n’est-ce pas ?)

Commençons par jeter un coup d’œil au classement des wild-cards lors des matchs de lundi :

Ligue nationale Équipe Enregistrer Jeux de retour Phillies 87-69 +5 Dos de diamant 82-74 — Petits 82-74 — Marlins 81-75 -1 Rouges 80-77 -2,5

Ligue américaine Équipe Enregistrer Jeux de retour Des rayons 95-62 +9 Geais bleus 87-69 +1,5 Astros 86-71 — Marins 84-72 -1,5

Ensuite, établissons quelques hypothèses : 1) Les Phillies de Philadelphie remporteront la première place de wild card de la NL ; 2) Les Texas Rangers s’accrocheront pour remporter l’AL West ; 3) Peu importe que les Orioles de Baltimore ou les Rays de Tampa Bay remportent l’AL East, car le deuxième place a décroché la première place de wild card de l’AL ; 4) Ni les Padres de San Diego ni les Giants de San Francisco, tous deux techniquement vivants, ne trouvent un billet de 100 $ froissé dans la rue alors qu’ils étaient sur le point de remettre les numéros gagnants du Powerball.

Rappelons maintenant quels sont réellement les critères de départage. Le premier et le plus simple est l’enregistrement en face-à-face. Le second est le record intradivision, qui n’entre en jeu que dans deux cas plausibles (Seattle Mariners contre Toronto Blue Jays, Miami Marlins contre Cincinnati Reds). N’oubliez pas ceci également : les mêmes bris d’égalité seront également utilisés pour déterminer le classement dans le cas où deux qualifiés wild-card terminent avec des records identiques.

J’ai compris? D’ACCORD. Commençons par éliminer les choses faciles. Tout d’abord, la Ligue nationale. En cas d’égalité entre deux équipes en NL pour la troisième wild card, voici où en sont les choses :

— Les Marlins sont dans une position favorable. Ils possèdent le bris d’égalité contre les Cubs (4-2), les Diamondbacks (4-2) et les Reds (3-3, déjà décroché un record intradivision supérieur).

— Les Reds possèdent le bris d’égalité contre les Diamondbacks (4-3) et les Cubs (7-6) et perdent le bris d’égalité face aux Marlins (3-3, record intradivision inférieur).

— Les Diamondbacks possèdent le bris d’égalité contre les Cubs (6-1) et perdent le bris d’égalité face aux Marlins (2-4) et aux Reds (3-4).

— Les Cubs doivent décrocher une place de joker. C’est parce qu’ils perdent le bris d’égalité face aux Diamondbacks (1-6), aux Reds (6-7) et aux Marlins (2-4).

Et s’il y avait une égalité à trois pour la première fois dans l’histoire des ligues majeures, demandez-vous ? Eh bien, heureusement, ces scénarios sont également tous réglés.

La méthodologie, si vous voulez la connaître, est la suivante : si l’équipe A a un meilleur bilan que l’équipe B et l’équipe C, alors l’équipe A avance. Si aucune équipe n’a un meilleur bilan contre les deux autres, alors les équipes seront classées selon leur pourcentage global de victoires contre les autres clubs combinés. Ou peut-être que vous ne vous souciez pas de savoir ce qu’il y a sous le capot. C’est OK. Nous ferons le point pour vous.

— Si les Diamondbacks, les Reds et les Marlins sont à égalité pour la troisième wild card, alors les Marlins avancent.

— Si les Diamondbacks, les Cubs et les Marlins sont à égalité pour la troisième wild card, alors les Marlins avancent.

— Si les Marlins, les Reds et les Cubs sont à égalité pour la troisième wild card, alors les Marlins avancent.

— Si les Diamondbacks, les Reds et les Cubs sont à égalité pour la troisième wild card, alors les Reds avancent.

Ah ! Mais il est également possible que trois équipes soient à égalité pour les deux la deuxième et troisième joker. Voici comment ces liens seraient rompus :

— Si les Diamondbacks, les Reds et les Marlins sont à égalité pour la deuxième et la troisième wild card, alors les Marlins et les Reds avancent.

— Si les Diamondbacks, les Cubs et les Marlins sont à égalité pour la deuxième et la troisième wild card, alors les Marlins et les Diamondbacks avancent.

— Si les Marlins, les Reds et les Cubs sont à égalité pour la deuxième et la troisième wild card, alors les Marlins et les Reds avancent.

— Si les Diamondbacks, les Reds et les Cubs sont à égalité pour la deuxième et la troisième wild card, alors les Reds et les Diamondbacks avancent.

Ensuite, il y a le scénario bananes-crazytown-chiens-et-chats-vivant ensemble. Et si les Diamondbacks, les Reds, les Marlins et les Cubs terminaient à égalité à quatre pour les deuxième et troisième wild card ?

J’ai vérifié auprès des responsables de la MLB pour en être sûr. Voici ce qui se passerait : Premièrement, les quatre équipes sont classées par pourcentage cumulé de victoires parmi les équipes à égalité. Ainsi, les Marlins (.562) passeraient en tant que joker n ° 2 devant les Diamondbacks (.550), les Reds (.538) et les Cubs (.346). Mais les Diamondbacks ne deviendront pas la wild card n°3. En effet, une fois les Marlins avancés, les équipes restantes seraient soumises au critère de bris d’égalité à trois équipes. Et les Reds avanceraient car ils organisent les deux bris d’égalité face-à-face contre les clubs restants.

La Ligue américaine est un peu moins alambiquée, même si les Rangers pourraient brouiller les pistes s’ils ne parviennent pas à conserver une avance de 2 1/2 matchs dans l’AL West mardi soir. En supposant que cela ne se produise pas, les deux dernières places de wild card reviendront aux Blue Jays, aux Mariners et aux Astros de Houston.

Les Mariners et les Astros s’affrontent encore cette semaine, et même si ces deux matchs restants seront cruciaux, ils n’auront pas d’impact sur une série de saisons déjà réglée. Les Mariners l’ont déjà décroché, ainsi que le bris d’égalité, en battant les Astros dans huit des 11 matchs. Voici ce qu’il faut retenir : les Mariners sont peut-être en retard d’un match et demi pour le moment, mais au moins ils n’ont pas besoin de surpasser les Astros au classement final. Il leur suffit de dessiner même avec eux.

Voyons où en sont les bris d’égalité à deux équipes AL :

— Les Mariners possèdent le bris d’égalité contre les Astros (8-3+) et les Blue Jays (3-3, déjà décroché un record intradivisionnel supérieur).

— Les Blue Jays possèdent le bris d’égalité contre les Astros (4-3) et perdent le bris d’égalité face aux Mariners (3-3, record intradivision inférieur).

— Les Astros perdent le bris d’égalité face aux Mariners (3-8+) et aux Blue Jays (3-4).

Enfin, en cas d’égalité à trois équipes entre les Mariners, les Blue Jays et les Astros pour les places de wild card n°2-3, les Mariners avancent en tant que wild card n°2 et les Blue Jays avancent en tant que n°1. 3 jokers.

La fièvre des jokers, attrapez-la ! Mais aussi, continuez à tousser dans votre coude et à vous laver les mains.

(Photo d’un match des Blue Jays/Mariners en début de saison : Nick Turchiaro / USA Today)