Les brillants débuts de Haaland, Gundogan éblouit alors que Man City ouvre la saison avec une victoire dominante à West Ham

LONDRES — Bienvenue en Premier League, Erling Haaland! La grande arrivée estivale du Borussia Dortmund a marqué les deux buts – dont un penalty – pour donner aux champions en titre, Man City, une victoire 2-0 à West Ham lors de leur ouverture de la saison.

Mark Ogden d’ESPN a la réaction d’une confortable victoire à l’extérieur pour l’équipe de Pep Guardiola à Londres.

Réaction rapide

Haaland fait ses débuts de rêve en Premier League

Erling Haaland a une énorme pression sur ses épaules à Manchester City cette saison, ce qui signifie qu’il a dû avoir un impact important le plus rapidement possible après son transfert de 51 millions de livres sterling du Borussia Dortmund. En fin de compte, marquer deux fois lors de ses débuts en Premier League n’était pas une mauvaise façon de se présenter.

Alors que les honoraires de Haaland sont susceptibles d’être considérés comme une bonne affaire dans le jeu moderne, le joueur de 22 ans doit encore prouver qu’il est aussi bon que sa réputation le suggère et c’est de là que la pression viendra en grande partie. Et après avoir échoué à marquer – tout en ratant quelques occasions faciles – lors de la défaite du Community Shield contre Liverpool la semaine dernière, un échec à marquer contre West Ham n’aurait fait qu’intensifier l’attente. Mais Haaland a marqué les deux buts alors que les champions de City ont pris un départ victorieux dans la défense de leur titre et leur signature vedette a montré qu’il sera un énorme atout pour l’équipe de Pep Guardiola.

Son premier était du point de penalty après que sa course intelligente derrière la défense des Hammers ait été choisie par Ilkay Gündogan. Après avoir montré un rythme impressionnant pour battre le gardien remplaçant de Hammers Alphonse Aréole au ballon et mériter le penalty, Haaland l’a envoyé dans le mauvais sens avec un penalty précis qui s’est niché dans le coin du filet. Pendant ce temps, son deuxième était un but d’attaquant classique, qui soulignait son rythme, son mouvement et sa capacité inflexible à battre un gardien dans une situation en tête-à-tête. Course à pied Kévin De BruyneLa passe défensive de Haaland a pu ouvrir son corps et battre Areola avec un tir du pied gauche dans le coin le plus éloigné qui a scellé la victoire de City.

Haaland a été signé pour faire la différence dans les grands matchs de City et marquer à volonté dans les autres. Il est juste de dire qu’il est déjà à la hauteur de la description de poste.

Les buts de Haaland ont marqué une belle performance de l’attaquant vedette et ont montré pourquoi Man City était ravi qu’il arrive cet été. Kieran Cleeves/PA Images via Getty Images

Une performance inquiétante de Man City

Manchester City a perdu son match d’ouverture de la saison dernière avec une défaite 1-0 à Londres à Tottenham, mais 12 mois plus tard, ils sont revenus dans la capitale et ont commencé avec une victoire sans faute 2-0 à West Ham qui inquiétera déjà leurs rivaux. comment suivre le rythme de l’équipe de Pep Guardiola.

Le faux départ de la saison dernière n’a pas fait de différence dans le résultat de la course au titre, City terminant devant Liverpool le dernier jour, mais l’équipe de Guardiola a été lente à sortir des blocs, ne remportant que quatre de ses sept premiers matchs. Si leur performance brillante contre West Ham est une jauge de ce qui est à venir, cependant, le peloton de chasse devra sprinter juste pour suivre.

Il n’y avait certainement pas de rouille dans la victoire au stade de Londres. Les deux buts d’Erling Haaland ont marqué la nouvelle signature et il a ajouté une plus grande puissance à une équipe qui a déjà beaucoup marqué. Kevin De Bruyne était exceptionnel et Rubén Dias imposant à l’arrière. En termes de domination du jeu, il y a eu des moments où City avait plus de 75% de possession de balle, et c’était contre une équipe de West Ham qui a presque décroché le top six la saison dernière. Ce n’était pas un début facile pour City, mais ils l’ont fait paraître sans effort.

S’ils peuvent souffler West Ham avec une telle facilité, la majorité de la Premier League n’a aucune chance.

West Ham s’inquiétera pour Rice jusqu’à la date limite

West Ham a dépensé plus de 100 millions de livres sterling pour de nouvelles signatures jusqu’à présent cet été, mais leur activité la plus importante a été de garder Déclan Riz – pour l’instant, du moins.

Le joueur de 23 ans, nommé capitaine du club après la retraite de Mark Noble, a connu une saison exceptionnelle pour les Hammers alors qu’ils atteignaient les demi-finales de la Ligue Europa la saison dernière et il était à nouveau l’homme clé de l’équipe de David Moyes contre City. Rice est la définition d’un milieu de terrain polyvalent et malgré la chaleur torride du week-end d’ouverture, il travaillait toujours sans relâche de box en box, remportant des tacles et effectuant des interceptions cruciales.

Mais bien qu’il reste un joueur de West Ham, il est encore temps pour un club plus grand et plus riche de faire un pas vers l’international anglais ce mois-ci et il y en a deux en particulier – Chelsea et Manchester United – qui sont des admirateurs de longue date. de Rice et qui ont encore besoin de renforts au milieu de terrain. Alors qu’il reste deux ans à courir sur son contrat, West Ham devra peut-être décharger Rice l’été prochain s’il ne parvient pas à conclure un nouvel accord, mais si une offre importante arrive avant la date limite de transfert du 31 août, cela pourrait être tentant pour West Jambon et riz pour faire bouger les choses. Mais sur la preuve de sa performance contre City, Rice améliorerait instantanément United ou Chelsea.

Rice, à droite, est le battement de cœur de cette équipe de West Ham même s’il n’a pas pu empêcher la défaite dimanche. John Walton/PA Images via Getty Images

Notes des joueurs

West-Ham : Lukasz Fabianski 6 ; Vladimir Coufal 6, Ben Johnson 6, Kurt Zouma 6, Aaron Creswell 5 ; Déclan Riz 8, Tomás Soucek sept; Jarrod Bowen sept, Manuel Lanzini 5, Pablo Fornals 5 ; Michel Antonio 5.

Sous-titres : Alphonse Aréole 5, Saïd Benrahma 6, Gianluca Scamacca 5, Flynn Downes 5, Conor Coventry 5.

Ville de Man : Ederson sept; Kyle Walker 7, Rubén Dias 7, Nathan Aké 7, João Cancelo 7 ; Ilkay Gündogan 9, Rodri 7, Kévin de Bruyne 8 ; Phil Foden 7, Erling Haaland 8, Jack Greish sept.

Sous-titres : Bernardo Silva 6, Julien Alvarez 6, Riyad Mahrez 6

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR: Ilkay Gundogan, Man City

L’équipe d’étoiles de Guardiola est toujours meilleure quand Ilkay Gundogan est sur le côté et que le milieu de terrain allemand a dirigé le match pour Guardiola au stade de Londres. Sa passe pour Haaland en première mi-temps a permis à l’attaquant de remporter un penalty dont City a pris la tête et, bien qu’il s’agisse d’une course intelligente de l’international norvégien, seul un joueur aussi intelligent que Gundogan pouvait produire une passe pour faire la course. payer.

Le pire : Alphonse Areola, West Ham

Ce n’est jamais une tâche facile pour un gardien de but remplaçant d’entrer dans le match à froid depuis le banc, donc le gardien de West Ham, Areola, peut au moins souligner son manque de préparation pour sa performance inférieure à la moyenne. Mais l’ancien gardien du Paris Saint-Germain, qui a remplacé Lukasz Fabianski blessé à la 29e minute, a offert à City le premier but sept minutes seulement après avoir continué lorsqu’il a quitté sa ligne et a commis une faute sur Erling Haaland avec un plongeon imprudent qui a entraîné le penalty de que l’attaquant a marqué.

Il a également été battu trop facilement par Haaland pour le deuxième de City, marquant une journée à oublier pour le numéro deux des Hammers.

Faits saillants et moments marquants

Haaland fait évidemment la une des journaux pour ses débuts presque sans faute en Premier League.

En attendant, prenez-le d’un buteur légendaire à propos d’un autre : si quelqu’un sait ce qu’il faut pour être un attaquant d’élite, ce serait l’ancienne star de l’Angleterre et de Tottenham lui-même…

Il est imparable est @ErlingHaaland. Un bon attaquant dont le nombre de buts marqués sera énorme. Un talent vraiment prodigieux. — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) 7 août 2022

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

“Il y a eu de bonnes célébrations, donc je suis heureux. C’est bien qu’il [Dad – Alfie] vu les deux buts car c’est un grand moment pour moi en tant que débutant dans cette compétition. De plus, cela fait presque 30 minutes que j’ai marqué le dernier but, donc je dois continuer.” – L’attaquant de Man City Erling Haaland

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Erling Haaland marque lors de ses débuts en Premier League; c’est la 3e saison consécutive qu’il marque lors de l’ouverture de la ligue de son équipe (a marqué des accolades lors des 2 dernières ouvertures de la saison avec Dortmund). Il est également le deuxième joueur de Manchester City à marquer un doublé lors de ses débuts en Premier League, après Sergio Agüero en août 2011

Manchester City prolonge sa séquence sans défaite en PL sur la route, record du club, à 19 matchs (15-0-4 WLD); leur dernière défaite de ce type était à Tottenham (août 2021)

Manchester City prolonge sa séquence sans défaite en Premier League contre West Ham à 14 matchs (11-0-3 WLD), à égalité pour sa plus longue séquence active contre un seul adversaire. (14, contre Fulham)

Manchester City a remporté 6 de ses 7 matchs d’ouverture en PL sous Pep Guardiola. Pendant ce temps, leurs adversaires West Ham ont fait le contraire, perdant 6 de ses 7 derniers matchs d’ouverture en Premier League

Manchester City: a remporté les 4 rencontres de haut vol contre West Ham lors du match d’ouverture de la saison (13-0 au total.)

Suivant

West-Ham : Il y a peu de repos pour les Hammers au début, car ils auront trois matchs au cours des deux prochaines semaines. Ils se rendent dans la nouvelle promotion de Nottingham Forest en Premier League (14 août) avant d’affronter à domicile le match aller de leur adversaire en éliminatoires de l’UEFA Europa Conference League (18 août), puis d’accueillir Brighton (21 août) en Premier League. (Leur adversaire européen ? Soit Viborg, du Danemark, soit le champion des îles Féroé, le B36 Torshavn, bien que ce dernier traîne 3-0 au total dans leur série à deux jambes.)

Ville de Man : La route à parcourir semble assez gérable pour Guardiola & Co. alors qu’ils accueillent Bournemouth lors de leur match d’ouverture à domicile (13 août) avant de se rendre à Newcastle (21 août).