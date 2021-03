Étroitement modelé sur la Maison Blanche familière mise en place, l’intention semble être que la porte-parole du Premier ministre, Allegra Stratton, plutôt que le Premier ministre lui-même, réponde aux questions des journalistes du «lobby», c’est-à-dire du peloton d’écrivains politiques officiellement accrédités auprès de la Palais de Westminster, avec accès, privilèges et statut à la hauteur. Ce sera une nouveauté considérable. Les premiers ministres assistent parfois à des conférences de presse, notamment lors des briefings de Covid, et se produisent en public. Les secrétaires de presse sont entendus mais pas vus, leurs propos au fil des années parfois attribuables par leur nom, parfois à l’intitulé du poste, de manière anonyme, ou via divers codes à peine voilés tels que «sources proches de». Lorsque les secrétaires de presse deviennent «l’histoire», comme avec Alastair Campbell, Damian McBride et Andy Coulson, ils doivent démissionner. Donner à un conseiller spécial ou à un fonctionnaire un rôle aussi important est entièrement nouveau dans le système britannique et sans doute inconstitutionnel. La question peut bien être posée de savoir pourquoi le Premier ministre ne répond pas lui-même aux questions.

Une des choses qui est censée dire quelque chose sur la nature démocratique de la Grande-Bretagne est la résidence principale qu’elle fournit à son chef de gouvernement. En comparaison avec le palais de Buckingham, l’Elysée, le Kremlin ou la Maison Blanche, disons, le 10 Downing Street présente une apparence modeste au monde. Ni plus ni moins que n’importe quelle autre maison de conseil mitoyenne, en fait avec un peu plus de sécurité d’occupation, c’est un bail plutôt qu’une propriété en pleine propriété, bien qu’avec une adresse célèbre et une sécurité permanente. Lorsque l’électorat, agissant en tant que propriétaire, décide que votre temps est écoulé, vous êtes absent. Les images traditionnelles de la camionnette de déménagement qui s’arrête à l’extérieur après une élection générale est l’un des symboles les plus puissants de la transition pacifique du pouvoir, même si un ou deux occupants ont tenté de s’accroupir un peu en retard sur leur temps.

