Le Ministre des Affaires étrangères Maksim Ryjekov a exprimé l’espoir que la demande d’adhésion de son pays soit approuvée

La prochaine vague d’expansion des BRICS sera annoncée lors du sommet annuel du groupe dans la ville russe de Kazan en octobre, a déclaré le ministre biélorusse des Affaires étrangères Maxim Ryzhenkov.

S’exprimant en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, Ryzhenkov a déclaré que les BRICS s’apprêtaient à accueillir au moins dix nouveaux membres, tout en exprimant son optimisme quant à l’approbation de la demande d’adhésion de la Biélorussie.

« La première vague d’élargissement, comme nous l’espérons tous – ceux qui ont présenté de telles demandes – aura lieu au sommet de Kazan. » Ryjekov a déclaré à RIA Novosti. La Russie est « formulation de la liste de ces pays qui feront partie de la première vague d’élargissement », il a ajouté.

En tant que titulaire actuel de la présidence des BRICS, la Russie accueillera le sommet annuel du groupe à Kazan du 22 au 24 octobre. Plus tôt ce mois-ci, le premier vice-ministre biélorusse des Affaires étrangères, Sergueï Loukachevitch, a déclaré que son pays faisait partie du premier groupe de candidats des BRICS, aux côtés de l’Algérie. , Bangladesh, Bahreïn, Bolivie, Venezuela, Vietnam, Cuba, Honduras, Indonésie, Kazakhstan, Koweït, Maroc, Nigeria, Palestine, Sénégal et Thaïlande.

Plusieurs autres pays, dont la Turquie, le Zimbabwe et le Burkina Faso, ont également fait part de leur intention d’adhérer. Fondée en 2006 par la Russie, la Chine, l’Inde et le Brésil, l’organisation a accepté l’Afrique du Sud comme membre en 2011. Plus tôt cette année, elle s’est élargie pour accueillir quatre nouveaux États membres : l’Iran, l’Égypte, l’Éthiopie et les Émirats arabes unis.

Jusqu’à présent, au moins 34 pays ont exprimé leur intérêt à adhérer, a déclaré le président russe Vladimir Poutine lors d’une réunion des hauts responsables des BRICS début septembre.















Les pays membres des BRICS développent également conjointement un cadre de paiement et de règlement pour les échanges commerciaux au sein du groupe, a déclaré Poutine la semaine dernière. Cela permettra aux membres de « créer les conditions nécessaires à un service efficace et indépendant de tout le commerce extérieur » il a ajouté.

L’expansion des BRICS devrait être « encouragé » Julie Kozack, porte-parole du Fonds monétaire international, l’avait déclaré en septembre, ajoutant que la croissance du groupe pourrait être bénéfique à l’échelle mondiale.

Les pays BRICS représentent actuellement environ 46 % de la population mondiale. Les économies des États membres représentent plus de 36 % du PIB mondial, ainsi que plus d’un tiers du PIB mondial sur la base de la parité de pouvoir d’achat, selon les estimations des institutions financières mondiales.