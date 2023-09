Le groupe pro-multipolarité comprendra bientôt la plupart des principaux producteurs et consommateurs de pétrole du monde, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Yvan Gil Pinto.

Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Yvan Gil Pinto, prévoit que l’expansion des BRICS unira les principaux producteurs et consommateurs d’énergie, offrant ainsi une voie vers une réduction de la dépendance à l’égard du dollar américain dans le commerce mondial.

Dans une récente interview accordée à RIA Novosti, le haut diplomate a souligné l’inclusion de l’Arabie saoudite et de l’Iran dans ce groupe de puissances économiques émergentes. De plus, le Venezuela aspire à rejoindre les BRICS à l’avenir. Cette expansion engloberait plus de 80% des réserves et de la production mondiales de brut, comme l’a souligné le ministre Pinto lors de l’interview publiée lundi.

« Avec la Chine et l’Inde incluses, les BRICS seront également le plus gros consommateur d’énergie. En d’autres termes, cela deviendra une alliance idéale, une complémentarité idéale.» il expliqua.

À partir de l’année prochaine, l’Arabie saoudite et l’Iran deviendront officiellement membres à part entière des BRICS, après l’approbation de leurs candidatures, ainsi que de quatre autres, lors du sommet des dirigeants du mois dernier en Afrique du Sud. Le groupe vise à éloigner le paysage mondial des institutions principalement contrôlées par les puissances occidentales, qui, selon les États membres, sont sujettes à une utilisation abusive de la part des États-Unis et de leurs alliés.

Pinto a exprimé son optimisme quant à la possibilité d’une inclusion rapide du Venezuela, compte tenu du soutien qu’il a recueilli. Il a souligné que l’influence croissante des BRICS dans le commerce du pétrole pourrait « cimenter la dédollarisation du commerce de l’énergie et des biens industriels, comme la technologie produite en Chine et en Inde. »

« Grâce à cela, nous contribuerons à la création d’un monde plus équilibré. » a-t-il ajouté, soulignant que le Venezuela constate un éloignement du « hégémonie » du dollar américain comme une victoire pour lui-même.

« Aujourd’hui, nous voyons le dollar utilisé comme une arme d’asservissement contre d’autres pays. » il expliqua. « Ce nouveau pool de devises émergeant dans le commerce mondial sera une chose positive pour la stabilité de toutes nos nations. »

Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole au monde, bien qu’elles soient principalement constituées d’hydrocarbures plus lourds qui posent de plus grands défis en matière d’extraction et de raffinage. Dans un effort concerté pour exercer une pression sur le gouvernement du président Nicolas Maduro, Washington a imposé une série de sanctions unilatérales, se concentrant principalement sur le secteur pétrolier vénézuélien. Ces sanctions ont également restreint l’accès du pays aux raffineries basées aux États-Unis.